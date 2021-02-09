Ameliyatlı ve Ameliyatsız Burun Estetiği Operasyonları

Kişinin ihtiyacına göre burnun şeklini ve işlevini değiştirmek için uygulanan operasyonlardır. Operasyonlardır diyorum çünkü hem cerrahi hem de cerrahi olmayan yöntemler uygulanabilir. Rinoplasti burun estetiği ameliyatlarıdır. Sıvı rinoplasti dediğimiz uygulamada ise enjeksiyon yöntemleri uygulanır. Çeşitli dolgu malzemeleri ve botoksla burun küçültme hariç burundaki birçok sorun giderilebiliyor. Ancak ameliyat kalıcı çözüm sunduğu için daha fazla tercih edilmektedir.

Burun estetiği ameliyatlarındaki gelişmeler

Estetik cerrahide en fazla gelişme kaydedilen estetik operasyon türü rinoplastidir. Günümüzde burun ameliyatları kırmadan, görünen kesi izleri oluşturmadan ve alçı ya da tampon kullanılmadan ortalama 1,5 saat süren bir operasyonla uygulanabilmektedir. Kapalı yöntemle kesiler burun deliklerinin içerisinden açılır. Kaleme benzeyen özel bir aletle kırma işlemi uygulanmaz. Bu sayede 1 hafta – 10 gün içinde burun iyileşmiş olur. Yeni burun şekli ameliyattan hemen sonra ortaya çıkar. 1 yıl boyunca iyileşme devam eder.

Burun estetiği basit bir operasyon mu?

Burun estetiği hasta için zahmetsiz ama cerrah için karmaşık ve zor bir operasyondur. Bunun nedeni burnun 3 boyutlu ve karmaşık bir yapıya sahip olmasıdır. Uygulamada minimal müdahaleler çok büyük farklar yaratabilir. Yüzün tam ortasında ve çok görünür olduğu hata payı çok düşüktür. Yüzün geneliyle ve karakteristik yapısıyla tam olarak uyum sağlamalıdır. Estetik ve işlevsel açıdan hatasız olmalıdır. Aksi takdirde uygulanacak revizyon ameliyatları özellikle hasta açısından birincil ameliyattan çok daha zahmetli olabilir. Bu nedenle burun estetiği kişiye özel tasarlanarak uygulanır.

Ameliyatın riski var mı?

Tüm ameliyatlarda olduğu gibi burun estetiğinde de risk vardır. Neyse ki, rinoplasti riskleri küçüktür ve komplikasyonlar nadirdir. Ağrı hissedilmemesi için çoğunlukla genel anestezi uygulanır. Ameliyattan sonra hasta genellikle aynı gün evine gidebilir. Nadir durumlarda, mide bulantısı ya da izlenmesi gereken başka sağlık sorunları varsa bir gece hastanede kalınması gerekebilir. Birkaç gün başı öne eğmeyi gerektirecek fiziksel aktivitelerden uzak durulması gerekir.

Burun şekline nasıl karar verilir?

Burun şekliniz altın oran hesaplamaları ve cerrahın estetik bakış açısı ile yüzle en uyumlu hale getirilir. O yüzden burun estetiğine bir sanat dalı gözüyle bakılabilir. Üstelik günümüzde 3D tasarım cihazları ile hasta burnun tasarım aşamasına dahil edilebilir. Yani ameliyattan önce yeni burun şeklini görebilir. Günümüzde burun estetiği hasta memnuniyeti en yüksek olan operasyon çeşididir.