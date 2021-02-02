“Güçlü” Kadınlar Neden Mutlu Olamazlar?

Güçlü kadın olmayı bazen yaşam şeklimiz sağlar, bazen de kendimiz istediğimiz için bunu yaşarız.

Gözlemlediğimiz zaman şunu algılarız: güçlü kadının parası, konumu vardır, çocuklarını güzel bir şekilde yetiştirmiş ve kimseye ihtiyaç duymadan yaşamını sağlıyordur. Ancak bu kadınlar kendilerini yalnız hissederler, bazıları evli de olsa. Çoğu şeyi başarmış, çevresinde, çok insan dahi olsa içlerinde yalnızlık, tatminsizlik vardır.

Enerjilerini işe ve paraya odakladıklarından erkek ile ilişkileri olmaz. Denerler ama kadın erkek ilişkisi yaşayamazlar.

Bir kadında yaşamda bereketsiz kalma korkusu olmamalıdır. Bereketsiz hissederek yaşayan kadın ya bütün enerjisini işe vererek kazanmaya odaklanarak ya da bir ihtiyacını karşılayacak bir erkeği arayarak, hatta o erkeği sevip sevmediğini önemsemeyerek, onunla birlikle olur. İki seçenekte de sonuç yalnızlık ve mutsuzluk.

Kendi ihtiyaçlarını karşılayan bu sorumluluğu hisseden kadın serttir. Öfkelidir. Erkek enerjisine girmiştir. Kendini erkek gibi hissetmeye başlamıştır. Etrafından birileri olsa da kendini yalnız hisseder. Bu tür kadınlar güçlü bir erkek enerjisi ile yaşayamazlar, kadın enerjisine yakın olan güçsüz erkekleri tercih ederler. Bedenler ayrı olsa da ruhlar ve görevler yer değiştirmiştir.

Karşımızdakine saygısız veya sevgisiz olduğumuzda özgür olmayız. Özgürlük, içimizdeki sevgiyi hissederek yaymamız ve özümüzdeki sevgiyi yaşamamızdır.

Peki ne yapmamız, nasıl düşünmemiz gerekiyor ki bereketli ve sevgi dolu varoluşumuzla huzurlu bir yaşamımız olsun?

Üretmekten keyif al. Kadın olduğun için bedeninden keyif al. Çalışmanı yaşam mücadelesi olarak görüp, ön planda tutma. Amacın para olmasın. Amacın sevgi olsun. Sevgini hissetmek ve paylaşmak olsun. Evren seni hiçbir zaman bereketsiz bırakmayacaktır.

Ben bereketliyim, sevgi doluyum, üretkenim. Ben erkek değilim. Ben kadınım, aşkım, naziğim.

Bedenim ve ruhum kibar ve özel. İçimdeki kadınlığımı hissedip çevreme bunu yayıyorum.

Katı olmam gerekmiyor. Kendimi, paramı korumak için erkek enerjisine girmeme gerek yok.

Ben kadın olarak üretmeyi tercih ettim, sevgi ile üretiyorum, kendime teşekkür ediyorum