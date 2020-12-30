Değişim Dolu, Güzel Bir Seneye Merhaba!

Karşımızdaki insanla iletişim halinde olduğumuzda kendi eksiklerimizi görüp düzeltince büyüme şansımız oluyor. Hepimiz birbirimize güzellikler katıyoruz. Birbirimizin büyümesi ve bereketlenmesi için vesile oluyoruz. Kendi dünyamızda ne yaşamak istiyorsak bir başkası gelir ve bizim yaşamak istediğimiz güzelliği sunar.

Mesela iş isteriz, bir güzellik bizimle iletişime geçer ve işimiz olur. İlişki isteriz, bir güzellik gelir bize eşlik eder. Korkularımız, endişelerimiz olur o güzellik onu da sunarlar.

Yaşamda en güzel, en özel olan şey, en büyük aşk insandır. Çevrende gördüğün bütün insanlar aslında sana hizmet eder. Hoşuna gitmeyen davranışlarda bulunanlar da sen fark etmeden onu çağırdığın için senin istediğin gibi davranırlar.

İstemediğin hiçbir şey sana sunulmaz.

Yaşam çok keyifli, çok özel, çok eğlenceli. İçeriyi bilmediğimiz için negatifleşiriz.

2021’de devlet adamlarında değişimler olacak, covid’den kazancı olanlar biraz daha hastalık sürecini uzatacak. Ama çevrende olan negatiflik seni etkilemez. Bu yılda ne yaşamak istiyorsan net bir şekilde tercih et ve odaklan. Çevren büyük kaosta dahi olsa sen ne yaşamak istiyorsan onu yaşarsın ve etkilenmezsin.

Lütfen güzel düşünün, hissedin ki yaşamınıza yansısın. Senin varlığın her nerede ise orası güzeldir.

Yılbaşında kendine değerli olduğunu hissettir. Güzel giyin, güzel, özenli bir masa hazırla, kendine hediye al. Sevdiğin şeyleri yap. Sen varsan her şey var, hayattaki en değerli şey sensin.

Güzel, aşk dolu, bereket dolu bir yıla merhaba! Kocaman sevgiler…