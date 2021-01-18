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GeriGizem Selen İnalöz Yeni Yıl Sonrası Beslenme
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Haberler>Mahmure>YazarlarGizem Selen İnalöz>Yeni Yıl Sonrası Beslenme
Mahmure
18.01.2021 - 12:38 |  Son Güncelleme:

Yeni Yıl Sonrası Beslenme

Gizem Selen İnalöz
Gizem Selen İnalöz
Beslenme ve Diyet Uzmanı
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Gizem Selen İnalöz
Gizem Selen İnalöz
Yeni Yıl Sonrası Beslenme
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"Sağlıklı besleniyorken, kilo veriyorken, spor yapıyorken; yeni yıl sofrası üzerine 4 gün karantinada kalınca dengeler şaşmasın! "

Ekstra tüketilmiş olan;

  • Karbonhidrat (mantı, pizza, baklava, poğaça, pasta, börek, çörek ….)
  • Beyaz un, tuz, şeker, yapay tatlandırıcı, gıda boyası vs.. içeriği çok yüksek olan bu besinler; karbonhidrat sindirimi protein ve yağlara göre daha çabuk gerçekleştiği için daha çabuk da acıktırmış olurlar. Uzun süreli tokluk hissi vermedikleri gibi, bir de şişkinlik hissi verir ve ödeme sebep olur. Bel bölgesi yağlanması, karaciğer yağlanması, sindirim sorunlarına neden olur. Uzun vadedeki sonuçları arasında; karbonhidrat isteğinin artması (şeker de dahil), kilo artışı, yağlanma sayılabilir.
  • Protein (işlenmiş et ürünleri, sakatatlar)
  • Yağ kaçamakları (kızartma, kuruyemiş, soslar..)
  • Aşırı meyve tüketimi
  • Alkol, asitli ve şekerli içecekler

Bu konu bu günlerde çok gündem olduğu için ve aslında kaçamakları her dönem nasıl dengelememiz gerektiğini bilmemiz gerektiğinden ben öneri niteliğinde 2 örnek menü paylaşacağım. Ama tabi herkes için uygun olmayan bu beslenme, muhakkak hekim kontrolünde ve istenilen gün kadar yapılmalıdır. Özellikle gebe, emzikli, kalp, böbrek, tansiyon, vs .. gibi rahatsızlığı olanların uygulamasını uygun bulmuyorum.

Menülerden önce dağılmadan toparlamayı kolaylaştırmak için birkaç püf nokta;

  • Su tüketimi artmalı
  • Sebze tüketimi artmalı
  • Protein miktarı artmalı
  • Fiziksel aktivite eklenmeli
  • Tuz azalmalı
  • Karbonhidrat miktarı azalmalı
  • Ödem atıcı, yağ yakımını destekleyici bitki çayları
  • Zencefil, zerdeçal ve pul biber gibi metabolizmayı hızlandıran baharatlar eklenmeli
  • Yemek krizi veya kaçamaklar bittikten en az 72 saat sonra tartilin
  • Yeterli ve kaliteli uyumalı

ÖRNEK MENÜ 1
PROTEİN AĞIRLIKLI OLAN

UYANINCA:

1 su bardağı ılık su içine;
½ limon
veya mide hassasiyeti olanlar için;
1 su bardağı kaynar su içine;
1 poşet kayısı çayı

KAHVALTI:

1 yumurta + 1 yumurta beyazı
3 yk yağsız , tuzsuz lor
2 tam ceviz
1 demet yeşillik

ÖĞLE VE AKŞAM:

250 gr hindi / tavuk / balık / bonfile
Bol yeşil salata

KUŞLUK VE İKİNDİ:

1 yeşil elma veya
2 dilim ananas veya
2 kivi veya
1 greyfurt
+ meyve tercihi ile beraber hem yağ yakan hem de ödem atan bir bitki çayı

ÖRNEK MENÜ 2
SEBZE AĞIRLIKLI OLAN

UYANINCA:

1 su bardağı ılık su içine;
1 tatlı kaşığı elma sirkesi
veya (mide hassasiyeti olanlar için)
1 su bardağı kaynar su içine;
1 poşet rezene çayı

KAHVALTI

1 su bardağı yoğurt / kefir içine
1 porsiyon meyve
2 tam ceviz
1 tatlı kaşığı yulaf
1 tatlı kaşığı chia tohumu

ÖĞLE VE AKŞAM

Sınırsız sebze yemeği veya çorbası
1 kase yoğurt
Bol yeşil salata

KUŞLUK VE İKİNDİ

1 yeşil elma veya
2 dilim ananas veya
2 kivi veya
1 greyfurt
+ meyve tercihi ile beraber hem yağ yakan hem de ödem atan bir bitki çayı

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Gizem Selen İnalöz
Gizem Selen İnalöz
Beslenme ve Diyet Uzmanı
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