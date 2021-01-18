Yeni Yıl Sonrası Beslenme

Ekstra tüketilmiş olan;

Karbonhidrat (mantı, pizza, baklava, poğaça, pasta, börek, çörek ….)

Beyaz un, tuz, şeker, yapay tatlandırıcı, gıda boyası vs.. içeriği çok yüksek olan bu besinler; karbonhidrat sindirimi protein ve yağlara göre daha çabuk gerçekleştiği için daha çabuk da acıktırmış olurlar. Uzun süreli tokluk hissi vermedikleri gibi, bir de şişkinlik hissi verir ve ödeme sebep olur. Bel bölgesi yağlanması, karaciğer yağlanması, sindirim sorunlarına neden olur. Uzun vadedeki sonuçları arasında; karbonhidrat isteğinin artması (şeker de dahil), kilo artışı, yağlanma sayılabilir.

Protein (işlenmiş et ürünleri, sakatatlar)

Yağ kaçamakları (kızartma, kuruyemiş, soslar..)

Aşırı meyve tüketimi

Alkol, asitli ve şekerli içecekler

Bu konu bu günlerde çok gündem olduğu için ve aslında kaçamakları her dönem nasıl dengelememiz gerektiğini bilmemiz gerektiğinden ben öneri niteliğinde 2 örnek menü paylaşacağım. Ama tabi herkes için uygun olmayan bu beslenme, muhakkak hekim kontrolünde ve istenilen gün kadar yapılmalıdır. Özellikle gebe, emzikli, kalp, böbrek, tansiyon, vs .. gibi rahatsızlığı olanların uygulamasını uygun bulmuyorum.

Menülerden önce dağılmadan toparlamayı kolaylaştırmak için birkaç püf nokta;

Su tüketimi artmalı

Sebze tüketimi artmalı

Protein miktarı artmalı

Fiziksel aktivite eklenmeli

Tuz azalmalı

Karbonhidrat miktarı azalmalı

Ödem atıcı, yağ yakımını destekleyici bitki çayları

Zencefil, zerdeçal ve pul biber gibi metabolizmayı hızlandıran baharatlar eklenmeli

Yemek krizi veya kaçamaklar bittikten en az 72 saat sonra tartilin

Yeterli ve kaliteli uyumalı

ÖRNEK MENÜ 1

PROTEİN AĞIRLIKLI OLAN



UYANINCA:



1 su bardağı ılık su içine;

½ limon

veya mide hassasiyeti olanlar için;

1 su bardağı kaynar su içine;

1 poşet kayısı çayı



KAHVALTI:



1 yumurta + 1 yumurta beyazı

3 yk yağsız , tuzsuz lor

2 tam ceviz

1 demet yeşillik



ÖĞLE VE AKŞAM:



250 gr hindi / tavuk / balık / bonfile

Bol yeşil salata



KUŞLUK VE İKİNDİ:



1 yeşil elma veya

2 dilim ananas veya

2 kivi veya

1 greyfurt

+ meyve tercihi ile beraber hem yağ yakan hem de ödem atan bir bitki çayı



ÖRNEK MENÜ 2

SEBZE AĞIRLIKLI OLAN



UYANINCA:



1 su bardağı ılık su içine;

1 tatlı kaşığı elma sirkesi

veya (mide hassasiyeti olanlar için)

1 su bardağı kaynar su içine;

1 poşet rezene çayı



KAHVALTI



1 su bardağı yoğurt / kefir içine

1 porsiyon meyve

2 tam ceviz

1 tatlı kaşığı yulaf

1 tatlı kaşığı chia tohumu



ÖĞLE VE AKŞAM



Sınırsız sebze yemeği veya çorbası

1 kase yoğurt

Bol yeşil salata



KUŞLUK VE İKİNDİ



1 yeşil elma veya

2 dilim ananas veya

2 kivi veya

1 greyfurt

+ meyve tercihi ile beraber hem yağ yakan hem de ödem atan bir bitki çayı