Yeni Yıl Sonrası Beslenme
"Sağlıklı besleniyorken, kilo veriyorken, spor yapıyorken; yeni yıl sofrası üzerine 4 gün karantinada kalınca dengeler şaşmasın! "
Ekstra tüketilmiş olan;
- Karbonhidrat (mantı, pizza, baklava, poğaça, pasta, börek, çörek ….)
- Beyaz un, tuz, şeker, yapay tatlandırıcı, gıda boyası vs.. içeriği çok yüksek olan bu besinler; karbonhidrat sindirimi protein ve yağlara göre daha çabuk gerçekleştiği için daha çabuk da acıktırmış olurlar. Uzun süreli tokluk hissi vermedikleri gibi, bir de şişkinlik hissi verir ve ödeme sebep olur. Bel bölgesi yağlanması, karaciğer yağlanması, sindirim sorunlarına neden olur. Uzun vadedeki sonuçları arasında; karbonhidrat isteğinin artması (şeker de dahil), kilo artışı, yağlanma sayılabilir.
- Protein (işlenmiş et ürünleri, sakatatlar)
- Yağ kaçamakları (kızartma, kuruyemiş, soslar..)
- Aşırı meyve tüketimi
- Alkol, asitli ve şekerli içecekler
Bu konu bu günlerde çok gündem olduğu için ve aslında kaçamakları her dönem nasıl dengelememiz gerektiğini bilmemiz gerektiğinden ben öneri niteliğinde 2 örnek menü paylaşacağım. Ama tabi herkes için uygun olmayan bu beslenme, muhakkak hekim kontrolünde ve istenilen gün kadar yapılmalıdır. Özellikle gebe, emzikli, kalp, böbrek, tansiyon, vs .. gibi rahatsızlığı olanların uygulamasını uygun bulmuyorum.
Menülerden önce dağılmadan toparlamayı kolaylaştırmak için birkaç püf nokta;
- Su tüketimi artmalı
- Sebze tüketimi artmalı
- Protein miktarı artmalı
- Fiziksel aktivite eklenmeli
- Tuz azalmalı
- Karbonhidrat miktarı azalmalı
- Ödem atıcı, yağ yakımını destekleyici bitki çayları
- Zencefil, zerdeçal ve pul biber gibi metabolizmayı hızlandıran baharatlar eklenmeli
- Yemek krizi veya kaçamaklar bittikten en az 72 saat sonra tartilin
- Yeterli ve kaliteli uyumalı
ÖRNEK MENÜ 1
PROTEİN AĞIRLIKLI OLAN
UYANINCA:
1 su bardağı ılık su içine;
½ limon
veya mide hassasiyeti olanlar için;
1 su bardağı kaynar su içine;
1 poşet kayısı çayı
KAHVALTI:
1 yumurta + 1 yumurta beyazı
3 yk yağsız , tuzsuz lor
2 tam ceviz
1 demet yeşillik
ÖĞLE VE AKŞAM:
250 gr hindi / tavuk / balık / bonfile
Bol yeşil salata
KUŞLUK VE İKİNDİ:
1 yeşil elma veya
2 dilim ananas veya
2 kivi veya
1 greyfurt
+ meyve tercihi ile beraber hem yağ yakan hem de ödem atan bir bitki çayı
ÖRNEK MENÜ 2
SEBZE AĞIRLIKLI OLAN
UYANINCA:
1 su bardağı ılık su içine;
1 tatlı kaşığı elma sirkesi
veya (mide hassasiyeti olanlar için)
1 su bardağı kaynar su içine;
1 poşet rezene çayı
KAHVALTI
1 su bardağı yoğurt / kefir içine
1 porsiyon meyve
2 tam ceviz
1 tatlı kaşığı yulaf
1 tatlı kaşığı chia tohumu
ÖĞLE VE AKŞAM
Sınırsız sebze yemeği veya çorbası
1 kase yoğurt
Bol yeşil salata
KUŞLUK VE İKİNDİ
1 yeşil elma veya
2 dilim ananas veya
2 kivi veya
1 greyfurt
+ meyve tercihi ile beraber hem yağ yakan hem de ödem atan bir bitki çayı