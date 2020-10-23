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Haberler>Mahmure>YazarlarGizem Selen İnalöz>Ödemdir O Ödem!
Mahmure
23.10.2020 - 11:11 |  Son Güncelleme:

Ödemdir O Ödem!

Gizem Selen İnalöz
Gizem Selen İnalöz
Beslenme ve Diyet Uzmanı
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Gizem Selen İnalöz
Gizem Selen İnalöz
Ödemdir O Ödem!
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"Sıklıkla biz kadınların, ara sıra da erkeklerin yaptıkları kaçamaklardan sonraki sığınma noktası olan, meşhur ‘ödem’ nedir? Kaç çeşit ödem vardır? Ne sebep olur? Nasıl tedavi edilir? Merak etmeyen yoktur kanımca. O halde..."

Ödem nedir? ile başlayalım.

Vücutta kılcal damarlardan, çevre dokulara sızan normal üstü sıvının sebep olduğu şişliktir .

Kaç çeşit ödem vardır?

Çok sıklıkla duyduğumuz 3 çeşit ödem vardır. Bunlar;

Pulmoner ödem; akciğerlerle ilgili bir ödem çeşididir. Akciğerlerde biriken aşırı sıvı, hava keseciklerinde toplanarak; nefes almayı güçleştirir (nefes darlığı), solunum güçlüğüne sebep olur.

Lenfödem; lenfatik sistemle ilgili bir ödem çeşididir.

Periferik ödem; çukur ödemi olarak da tanımlanır. Ayak bilekleri ve bacaklardaki şişkinlik olarak tanımlanır. Daha nadir el, el bilekleri ve kollarda görülür. 

Ne – neler sebep olur ?

Hamilelik veya emziklilik; gebe kadınlar vücutlarında daha fazla sıvı tutarlar.

Aşırı tuz tüketimi

Mensturasyon dönemindeki hormonal değişimler

Lodos

Hareketsizlik

Sıcaklık

Tıbbi ilaç kullanımı

Bazı hastalıklar; böbrek yetmezliği, kalp, tiroit, karaciğer (siroz) ve akciğerle ilgili diğer rahatsızlıklar, dolaşım bozuklukları, tümör, tansiyon, diyabet, romatizma…

Su tüketimi yetersizliği

Uzun süreli yolculuklar

Uykunun aşırılığı veya yetersizliği

Hamur, şeker veya alkol gibi yanlış beslenme

Fazla kahve tüketimi

Nasıl tedavi edilir?

Hekim kontrolünde sebebinin anlaşılabilmesi için; hastanın şikayeti ve tıbbi geçmişi sorularak fiziksel muayene ile altta yatan sebep bulunmaya çalışılır. Hekim kontrolünde diye özellikle belirtiyorum çünkü duyuyorum; bazı kişiler kafalarına göre diüretik ilaçlarla kendi kendini tedavi edebileceği yanılgısında. Ama bu ilaçlar sodyum, potasyum ve elektrolit kaybı gibi ciddi sorunlara sebebiyet verebilir.

Kolları ve bacakları belirli süre ve aralıklarda yukarı kaldırarak dinlenme.

Karbonhidrat, tuz, hamur, şeker, alkol ve kafeini seyreltme.

Fiziksel aktivite.

Bitki çayları (tehlikelidir, uzman kontrolünde seçilmelidir).

Yeterli ve dengeli beslenmek.

Muz, ananas, maydanoz, limon, taze zencefil, salatalık, yoğurt, su, yeşil elma, nar, antioksidan ve kivi tüketimini artırmak (tabi yine uzman kontrolünde).

Masaj.

İşlenmiş gıda alımını sınırlandırmak.

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Gizem Selen İnalöz
Gizem Selen İnalöz
Beslenme ve Diyet Uzmanı
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