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GeriGizem Selen İnalöz Neden Detoks Yapmalıyız?
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Haberler>Mahmure>YazarlarGizem Selen İnalöz>Neden Detoks Yapmalıyız?
Mahmure
18.12.2020 - 09:26 |  Son Güncelleme:

Neden Detoks Yapmalıyız?

Gizem Selen İnalöz
Gizem Selen İnalöz
Beslenme ve Diyet Uzmanı
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Gizem Selen İnalöz
Gizem Selen İnalöz
Neden Detoks Yapmalıyız?
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"Toksik maddelerin canlı organizmadan dokularımıza zarar vermeden, fizyolojik veya tıbbi olarak uzaklaştırılmasına detoksifikasyon veya detoksikasyon denir. Kısaca ve daha çok kullandığımız şekli ise ‘detoks’tur."

Vücudumuzda doğal fonksiyonlar, reaksiyonlar sonucu açığa çıkan atık maddeler ve besin sindiriminden açığa çıkan atık maddeler doğal işleyişin ürünleridir. Sağlıklı biri için vücut zaten bunları antioksidasyon veya karaciğerin üstlendiği başrolle detoksifike eder. 

Neden detoks yapmalıyız?

Vücutta doğal gerçekleşen atıklardan ayrı doğal etmenler sebep toksinler birikir. Yukarıda bahsettiğim 2 sistemimiz her zaman, toksini atmaya güçleri yetmez. Bu gibi durumlarda fizyolojik veya tıbbi uzaklaştırma için bir şeyler yapıyor olmalıyız ki yaşlanmamızı öne almayalım veya sağlığımızdan olmayalım.

- Kan temizlenir

- Temiz kan; organ – doku ve hücreleri onarır

- Artan enerji

- Artan mutluluk

- Azalan gaz, kabızlık ve diğer sindirim şikayetleri

- Kilo kaybı, yağ yakımı

- İnflamasyonu azaltmak

- İnsülin direnci azalır

- Daha canlı, güzel ve genç bir cilt

- Bağışıklık sistemi güçlenir

- Vücut arınması

- Ödemi atar

- Hücre yenilenmesini destekler

- Erken yaşlanmayı engeller

Kimler detoks yapabilir ?

Aşağıda yazdıklarımdan en az 1’i veya fazlası siz değerli okuyucularımda var ise (ki eminim olacaktır) detoks yapabilirsiniz demektir .

- Sürekli yorgunluk hali

- Tansiyon düşüklüğü veya yüksekliği

- Şekerin aşırı yükselmesi veya düşmesi

- Kabızlık , bağırsak hastalıkları

- Herhangi bir besine veya çevreye karşı sonradan gelişen alerjiler

- Kilo problemleri

- İdiopatik yani sebebi bulunamayan baş veya eklem ağrıları

- Grip , nezle veya Covid mi diye sizi endişelendiren semptomlar

- Mensturasyon dönemi gerginlikleri

- Uyku düzeninde bozulmalar

- Hareketsizlik

* Zayıf bağışıklık sistemi

* Elektromanyetik alana maruz kalma ( şuan bu yazıyı okumak için telefon veya bilgisayar karşısında olmanız )

- Stres, anksiyete, sinir sistemi bozuklukları

- Otoimmünite rahatsızlıkları

- Deri döküntüleri, gözlerde irritasyon

- Bulantı, ateş

VEYA;

- Alkol tüketimi

- Sigara – nargile kullanımı

- Yanlış – çirkin beslenme ( hamur – şeker – paketli ürünler – fastfood .. )

- Kafein kullanımı

- Hava kirliliği

- Radyasyon

- Tarım ilaçları

- Şehirleşme

- Virüsler gibi dış etmenler

Detoksta ne yenir, ne yenmez ve ne kadar süre yapalım ?

Burası en önemli ve tehlikeli kısım. Aman dikkat! Bu bir arınmadır, süreyi belirlerken bunu unutmayın. Her zaman söylediğim gibi her birimizin vücudu, enzimleri, hormonları, metabolizması farklıdır. Kimse için genel geçer bir detoks uygulama süresi yok ve mutlaka ama mutlaka bilirkişi tarafından gözlemlenmelisiniz.

Ben yıllardır işin içinde olmama rağmen, bu hafta gittiğim detoks kampında hekim, koordinatör ve diyetisyence kontrolde kalmanın kıymetini bir kez daha gördüm. Lütfen sizler de bilinçsizce bir şey yapmayın!

Süt ve ürünleri

Yumurta

Ekmek ve tahıllar

Kırmızı – beyaz et

Şeker

Kafein

Alkol , sigara ..

Her türlü işlenmiş ve hazır gıda … gibi zararlılar çıkar.

Yeşil yapraklı sebzeler 

Limon

Taze zencefil

Avokado

Çok bol su 

Baharatlar 

Bazı bitki çayları 

Soğan, sarımsak

Keten tohumu gibi yağlı tohumlar 

Antioksidan zengini besinler ( pancar gibi.. )

Bazı meyveler 

Salatalık gibi besinler ve/veya besin takviyeleri (mühimdir ve değişkendir) eklenir.

 

Bu yazım bir ön hazırlık gibi olsun . Bir sonraki yazımda tıbbi detoksta neler yapılabilir, detoks tarifleri ve bilinçsiz yapıldığındaki olası zararlarından bahsedelim.

Sağlıklı , musmutlu haftalar hepinize..

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Gizem Selen İnalöz
Gizem Selen İnalöz
Beslenme ve Diyet Uzmanı
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