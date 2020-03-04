Zamana ve Kadına İnancımı Umuda Bağlamayı Sevdim!

Günümüze gelene kadar kadınlıklarından ziyade annelikleri fazlaca kutsanmış ve acıların üstü örtülürken anne olmalarına hep vurgu yapılmıştır. Toprağın ana kabul edildiği diyarlardır çünkü burası. Toprak anadır, yaratandır, var eden ve besleyendir. Kadınla özdeşleştirilmiş ve hem gücü, hem bereketi kadına yakıştırılmıştır. Belki yaşanan onca tarihi acıya da bu sayede göğüs germiş, her gelen yağmurla kendini yenilemiş, yeniden yeşermiş ve yaşatmıştır.

Kadının kutsanan hali ilişkilerde de kendini var etmiş ve yuvanın dişi kuşa emanet edilmesine sebep olmuştur. Yuvayı dişi kuş yapar, dahası her şeyi 'O' yapar. İlişkiyi kurar, gönlünü koyar, sever, geleneklerini hatırlar-hatırlatır, çocuk doğurur, büyütür, onların yuvalarına da yardımcı olur, yuva yapmayı kızlarına öğretir, yuva yapabilecek kızlar bulmasını ise oğullarına…

Döngüyü başlatır da yaşatır da. Bu döngüdeki ısrarıyla en büyük yanlışı kendine yapar kadın. Hem döngüyü kırmanın korkusu, erkekleri bu işe bulaştırmanın ne demek olduğunu öngörememenin kaygısı, hem de bildiğinin en doğru olduğu inancı yıllarını yıllara katsa da gelişen dünya bu toprağın kadınlarını da cesaretlendirir. Tarihin seyrini yeniden yaratmasına, kadının hikayesini yeniden yazmasına şahit bırakır bizleri.

Her döngü kendi zincirini kırmamış mıdır zaten tarih boyunca? Günümüzde bu toprağın kadınları da sistemi yeniden yaratmaya cesaret eder sonunda! Ben de okuyacağım der ilk önce! Üniversiteye başörtüsüyle girer. Önce okuyacağım evlilik sonra der. Evlenilecek, eğlenilecek kadar iğrenç bir kalıbı çiğneyip geçer. Yuvayı dişi kuş yapacaksa sen de bunları yapacaksın der. Kendi işini kurar. İş gücü olur, iş gücü üretir. En güzel sahnelerden Afife’ye selam gönderir. Bu çocuk ikimizin tabii ki sen bakımına eşlik edebileceksin der.

Değer vermeyen partnere gönlünü teslim etmemeyi öğrenir. Elini kaldıran adamın elini indirmesini söyleyebilir. Kendi başına tatil yapmanın keyfini de sürer, kız kıza yapılan organizasyonların da. Kız çocuğuna sen de yapabilirsin demeyi öğretir, erkek çocuğuna ise saygının ne demek olduğunu. En şahane zorlu mücadelelerden madalyasıyla döner. Kadın olduğu için gurur duyar, çokça da gurur yaşattır. Hikayesini yazar, sansür koymaya ihtiyaç duymadan. Çünkü toprağın bereketini, hayatın gerçeği yapmayı öğrenmiştir. Artık kuralları kendi koyuyordur. Ve daha da önemlisi kuralların zamana göre değiştiğini, değiştirebildiğini öğrenmiştir.

Kadın olduğum için hepsini gördüm, duydum, dinledim, yaşadım, eşlik ettim! Kadın olduğum için gördüğüm her şeyin hep gururunu hissettim! Zamana ve kadına inancımı hep umuda bağlamayı sevdim!