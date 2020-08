Kadına Şiddet Sadece Kınanarak Önlenemez

Neredeyse her gün üzülerek izliyor okuyoruz kadına şiddet haberlerini ve cinayetleri… Peki neden artıyor

Sevmeyi bilmiyoruz. Hırslarımız anlık öfkelerimiz yönlendiriyor bizleri. Her gün artan kadın cinayetleri bunun kişisel bir sorun olmadığını toplumsal bir sorun olduğunu gösterdi bize. Yani toplum olarak ruh sağlığımız bozuk ve bozulmaya devam ediyor.

Herkesin tartıştığı üzere yaşamak için İstanbul Sözleşmesine ihtiyacımız var mı, yasalar yaşatır mı, sözleşmeler yaşatır mı kadını insanı?

Evet sözleşmeler, yasalar sadece kadını değil insanı yaşatır. Zaten yasalar ve İstanbul Sözleşmesi sadece kadın için hazırlamış değildir. Erkeği de korumaktadır. Korunan “mağdurdur.”

Kadınlar her zaman namus simgesi gibi gösterilmeye çalışıldı. Her yaptığı günah her giydiği ayıp sayıldı.

Okumuşu cahili fark etmeksizin şiddete maruz kalıyoruz. Hem de bazen okumuş bazen okumamış cahiller yüzünden. İtiraf edemiyoruz yakıştıramıyoruz şiddeti kendimize utanıyoruz elalem ne der diye. Utanması gereken bir başkası iken susuyoruz.

Kimi zamanda “aslında o da çok üzgün beni dövmek istememişti, benim de hatalarım var “ diyerek şiddete bahaneler bulup caniyi affetmeye çalışıyoruz içimizde.. Şiddetin affı olmaz. Şeker çok tatlı ama şeker hastasına zarar veriyor değil mi sevgi de güzeldir ama zarar veriyorsa uzak durulmalıdır. Şiddetin affı da bahanesi de olmaz.

Şiddet görüyorsak neler yapabiliriz?

Sevgili kadınlar bu hayatta her şey değişir ama insanın huyu değişmez. Eğer ayrıldıysanız vardır bir sebebi son kez davet ettiğinde görüşmeye konuşmaya da gitmeyin. Ya fiziksel şiddet ya hakaret maruz kalma durumumuz var gitmeyin. Saplantı haline getirdiyse polis jandarma yardım isteyin uzaklaştırma koruma tedbir hükümleri talep edin. 6284 sayılı yasa kapsamında bu haklarımız var. Kimlik bilgileriniz dahi değiştirilmesini ciddi tehdit altında iseniz yapabilirsiniz. Adres bilgilerinizi gizlilik kararı aldırın. E zaten adresimi biliyor diyorsanız taşınmak da mümkün değilse bir süre ya bir tanıdığımız güvendiğimiz yerde ya da kadın sığınma evinde kalın.

Savcılığa direkt şikayetçi de olabilirsiniz. Beden bizim nefes bizim .

KADINA ŞİDDET SADECE KINANARAK ÖNLENEMEZ.

Herkesin yemek yemek gibi ruh sağlığı kontrolüne gitmesi sağlanmalı. Zira suç bir sonuçtur. Hiçbir suçlu işleyeceği uçun cezasını hesaplayarak suç işlemez çünkü. Kadınlar evden ayrıldığında sokakta kalacağım sanmasın kadın sığınma evleri sayısı artırılsın. Hatta şiddet mağduru kadınların iş istihdamı sağlanmalı. Varsa çocuklarının eğitimi ve ruh sağlığı için destek sağlanmalı.

Medyanın, kadın ve çocuklara yönelik şiddeti teşvik edici yayınlar üzerinde kendi oto-denetim mekanizmasını kurarak kadın ve çocuklara yönelik şiddeti bir malzeme olarak kullanmaktan vazgeçmeli, şiddetin nasıl uygulandığını öğretir haberler yerine önleyici caydırıcı haberler yapılmalı

Beden bizim alacağımız nefesin sonlanışına bir cani karar vermemeli.

Unutmayın ki sözleşmeler sadece kadını değil insanı yaşatır.