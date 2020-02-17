Omega 3 Kaynağı 8 Besin

En önemli üç tip; ALA (alfa-linolenik asit), DHA (dokosaheksaenoik asit) ve EPA (eikosapentaenoik asit) ‘dir.



ALA esas olarak bitkilerde bulunurken, DHA ve EPA ise hayvansal gıdalarda ve alglerde bulunur.



İnsan vücudunun iyi çalışabilmesi için Omega-3 yağ asitleri gereklidir.



Beyin ve göz retinasının yapısında temel rol oynayan Omega 3 yağ asitleri; zeka gelişiminden, cilt sağlığına, kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinden, alzheimer ve erken bunamanın önlenmesine, tansiyonun dengelenmesinden, depresyon ve anksiyetenin azalmasına pek çok yaşamsal fonksiyonda etkilidir.



Sağlık açısından bu kadar önemli olan Omega 3 içeren besinleri mutlaka beslenmenize eklemeniz gerekmektedir. İşte Omega 3 kaynağı 6 besin;

Somon sadece D vitamini açısından zengin değil, aynı zamanda mükemmel bir Omega 3 yağ asitleri, protein ve fosfor kaynağıdır. Somon balığı, yüksek miktarda Omega 3 yağları (EPA ve DHA) içerir. Bu yağlar, iltihaplanmanın azaltılması gibi bir dizi kardiyovasküler rahatlık sağlar. Haftada iki veya üç kez somon balığı yemek kalp krizi, yüksek tansiyon, aritmi ve emboli riskini azaltabilir.



Sardalya küçük ve yağlı bir balık türü olup, diğer balık türlerinden daha ucuzdur. İçerdiği sodyum miktarı yüksek olduğundan, düşük sodyumlu meyve ve sebze içeren beslenme düzeninin dengeleyebilir.



Keten tohumu Omega 3 yağları açısından en zengin kaynak olan keten tohumu, süper gıda olarak kabul edilir. Çoğu zaman öğütülmüş veya yağ yapmak için kullanılan bu küçük tohum kanserle mücadele, şeker isteğini azaltma, kabızlık ile mücadele ve kilo vermeyi hızlandırmada yardımcı olur.



Ceviz her türlü harika bir yiyecek olan cevizi ister kendi başına, ister en sevdiğiniz yemeklere ve salatalara ekleyerek tüketin. Ceviz, yalnızca kalp-damar sağlığını desteklemekle kalmaz, aynı zamanda ideal kilonuzu korumanıza da yardımcı olur.



Chia tohumu Chia tohumu yalnızca Omega 3 açısından değil, aynı zamanda vitamin, mineral ve diyet liﬁ açısından da zengin bir yiyecektir. Kalsiyum, protein ve magnezyum yüklü bu tohum tip 2 diyabet riskini azaltır, egzersiz performansını artırır ve ayrıca beyin sağlığı açısından faydalar sağlar.



Soya fasulyesi birçok insan bu yiyeceğin Omega 3 yağları açısından oldukça zengin olduğunu bilmiyor. Soya fasulyesi kalp sağlığını destekleyen ALA’ya sahiptir. Aslında, bir kase haﬁf pişmiş soya fasulyesi, bazı soğuk su balıklarından daha fazla Omega 3 yağı içerir!



Semizotu 100 gramda sadece 16 kalori içeren semizotu 100 gramda 361 mg Omega 3 içerir. Yağ asitleri konusunda hiçbir sebzeye benzemeyen semizotu beynimizde bulunan nöronların güçlenmesinde fayda sağlar, yüksek vitamin ve mineral içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirimi rahatlatır ve kilo vermeye yardımcı olur.

Avokado enerji değeri yüksek bir meyve olan avokado, A ve E vitaminlarinin yanında yüksek oranda B vitamini ve potasyum içerir. Cildin yenilenmesinden, kansere karşı koruyuculuğuna pek çok faydası olan avokado aynı zamanda iyi bir omega 3 kaynağıdır.