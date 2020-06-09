Hayatınıza 'Reset' Atıp Yeniden Başlamaya Ne Dersiniz? 

Bazen fırtınalı bir dönem geçiririz, bazense son derece durağan ve sessiz. Tıpkı mevsimler gibi. Eğer kışı yaşamazsak yazı göremeyiz. Devamlı yazı yaşarsak belli bir süre sonra yazın kıymetini bilememeye başlarız. Bazı seneler kış çok sert geçer bazense yazın sıcağı bizi yakıp kavurur. İşte hayatlarımızda tam olarak böyle.

Peki siz yaşamınızın hangi mevsimindesiniz şu anda?

Eğer çok zorlu ve fırtınalı bir kış yaşıyorsanız o halde size güzel bir haberim var. Yazınız çok güzel geçecek demektir. Her gecenin ardından nasıl gün doğuyorsa, her kışın ardından da hayatımızda çiçekler açmaya başlayacağını bilmenizi isterim.

Yaşınız kaç olursa olsun, her yaşın bir güzelliği olduğu kadar zorlukları da var elbette. Örneğin 15 yaşındaki bir gencin yaşadığı zorluklar kendisine göre gerçekten zor olabilir. Lakin bu 30 yaşındaki bir yetişkin için geçerli değildir. Veya 50 yaşına gelmiş ve hayatta güzellikler kadar zorluklarda yaşamış, birçok şeyi tecrübe edinmiş bir birey ile 80 yaşındakinin hayat tecrübeleri bir değildir. Herkesin edindiği tecrübeler, yaşadığı zorluklar kendi yaşantısına göre derecelendirilir.

Kime göre zor, neye göre zor? O yüzden hayatınızda bir şeyler yolunda gitmiyorsa yeniden başlamayı deneyin. Yeni hayatınızın nasıl olmasını istiyorsanız bunları detaylıca düşünün ve bir plan oluşturun. Hatta kağıda yazın. Sonra da bu istediğiniz hayata nasıl erişebilirsiniz bunun için kendinize küçük hedefler belirlemeye başlayın. Hayallerimize bir anda ulaşmamız tabii ki mümkün olmayabilir. Zaten kısa sürede ulaşmamalıyız da aksi halde ne kıymeti kalır ki. Biraz zorlanmalı, emek harcamalı, uğruna ter dökmeli ki değerli olsun.

O yüzden yaşını bahane etmeden, yaşadıklarının zorluğuna aldırış etmeden, başarıyı kıl payı kaçırdığın için kendinde bir daha o enerjiyi görmesen de, hatta her şeyi batırmış dahi olsan vazgeçme. Hiçbir şey için geç değil. Önüne ne kadar engelde çıksa umudunu yitirmeden tekrar ayağa kalkıp yürümeyi bil. Kimse yardım etmese bile vazgeçme. Zihnimiz yapabileceklerini kestirebildiği kadar başarılı olur. Eğer kendine bir limit koymazsan ve gerçekten inanırsan hedeflerine başarıyla ulaşırsın. Yeter ki iste ve her düştüğünde hayata yeniden başla!