Tuz İle Gelen Sağlık, Şifa Veren Tuz Odası

Tuz Terapisi nedir?

Tuz odası, odanın tüm duvarlarının ve tüm yüzey alanlarının doğal kaya tuzu kullanılarak kaplanmış bir odadır.

Tuz Terapisi nasıl uygulanmaktadır?

Tüm yüzeyleri doğal kaya tuzu ile kaplanmış odaya kişi alınır, rahat bir pozisyonda uzanması sağlanır. Halo jeneratör yardımıyla içeriye damlacık şeklindeki tuz partiküllerinin yani ‘medikal tuz‘ belirlenmiş hız ve miktarda odanın içerine doğru püskürtülür. Hasta bu odanın içine yayılan tuz damlacıklarını solunum yoluyla yani soluyarak ve cilt üzerine düşen tuz partiküllerini de cilt üzerinden emilerek alır.

Tuz Terapisi hangi hastalıklarda uygulanmaktadır?

Tuz Terapisi özellikle solunum yolu hastalıkları, cilt rahatsızlıkları, allerjik rahatsızlıklar, Fibromiyalji Sendromu ve Kronik Yorgunluk Sendromunda kullanılmaktadır.

Özellikle kullanıldığı alt solunum yolu hastalıkları ve bulguları;

Astım atakları

Kistik Fibrozis

Akut Solunum Yolu Hastalıkları -Akur Broonşit, Akut Bronşiyolit

Amfizem

KOAH

Kronik bronşit

Pnömoni (zatürre)

Bronşektazi

Öksürük

Hırıltı

Sigara içicilerindeki nefes darlıkları

Özellikle kullanıldığı üst solunum yolu hastalıkları ve bulguları;

Burun tıkanıklığı (burun tıkanıklığı)

Otitis Media (orta kulak iltihabı)

Soğuk algınlığı ve grip

Sinüzit

Tonsilit

Farenjit

Saman nezlesi

Mesleki Akciğer Hastalıkları

Özellikle kullanıldığı cilt hastalıkları ve bulguları;

Egzema

Psöriazis yani Sedef hastalığı

Saman nezlesi

Cilt hücrelerini yenileyici özelliği olduğu için bu rahatsızlıklarda uygulandığında tedavi başarısını arttırmakta, ek olarak cildin parlak ve sağlıklı görünmesine de katkı sağlamaktadır.

Ek olarak kişinin psikolojik olarak rahatlamasına da sebebiyet vermektedir. Özellikle stress, yorgunluk ve uykusuzluk yakınmaları olanlarda sıklıkla önerilmektedir.

Yine -solunum sistemi ile ilişkili olarak rahat nefes alamama kaynaklı- uyku düzensizlikleri, uyku bozuklukları, sabahları yorgun uyanma durumlarında yüksek düzeyde faydası görülen bir yöntemdir.

Kas – İskelet sistemi rahatsızlıklarından;

Fibromiyalji Sendromu

Miyofasyal Ağrı Sendromu

Yaygın Eklem Ağrıları ile seyreden romatizmal hastalıklarda uygulanmaktadır.

Tuz Terapisi kaç seans ve hangi sıklıkla uygulanmaktadır?

Tuz terapisi seansı ortalama 30-45 dakika arasındadır. Tuz terapisinin uygulama sıklığı hastalığa göre değişmekle birlikte başlangıçta 5 gün üst üste daha sonra da ayda 1-2 kez alınması tavsiye edilir. Tuz terapisi yılda 2 veya 3 kürden oluşuyor. 45 dakikalık bir seans boyunca insanın almış olduğu tuz miktarı bir çorbada bulunan tuzun 10 / 1’ i kadardır.

Tuz Terapisinin yan etkisi var mıdır?

Uzun yıllardır uygulanan bir tedavi metodu olup bilinen yan etkisi yoktur. Yaşlılarda, çocuklarda, hamilelerde ve emzirenlerde rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Tuz Terapisinin uygulanamayacağı hasta grupları var mıdır?

Tuz terapi odaları ateşli enfeksiyonlarda, kanser ve tüberküloz geçmişi olan hastalarda sakıncalıdır. Ayrıca kalp yetmezliği yüksek tansiyonu olan hastalara da önerilmemektedir.

Tuz Terapisinin etkisi nasıl oluşur?

Tuzla yapılan terapilerin aslında temelinde yatan özellik negatif iyon etkisidir. Vücuda alındığında ödem alıcı etkinlik başlamaktadır. Tuzu solunabilir mikropartiküller haline havaya karıştırmak bu işin ana unsurudur. Bu mikropartül halindeki tuzları solumak, solunum yollarındaki tıkanmaları açar. Anti mikrobiyal bir madde olan tuz bu sayede solunum yollarını doğal bir yolla temizler. Böylece daha rahat nefes alabilir, aynı miktarda havayı ciğerlerinize çektiğinizde daha fazla oksijen alabilirsiniz.