Nörolojik Hastalıklarda da Pilatesin Önemli Bir Egzersiz Seçeneği Olduğunu Biliyor Muydunuz?

Pilates sistemi vücudun tüm kaslarını çalıştırmaya, kuvvetlendirmeye yönelik, kas kütlesinin korunması ve arttırılması amaçlı farklı aktivitelere uygun egzersizler içerir. 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan pilates, kendi döneminin ilerisinde bir sistemdi ve 21. yüzyılın modern insanları tarafından büyük ilgi gördü. Ülkemizde de bayan ve erkeklerde her yaş grubunda rahatlıkla uygulayabildiğimiz pek çok ortopedik sorunun çözümlenmesi ve durdurulmasında fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında da fizyoterapist kontrollü yapılan ve çok etkili olan egzersiz programıdır.

Çocuklarda ve gençlerde özellikle son dönemde tablet, bilgisayar ve telefon kullanımının artması sebebi ile gelişen postür bozuklukları ve omurga problemlerinin çözümlenmesi, genç erişkin hastalarda sıklıkla rastladığımız fibromiyalji sendromu, kronik yorgunluk sendromu, miyofasyal sendromu, bel -boyun- sırt fıtıkları ve kireçlenmeleri, boyunda düzleşme, sırtta kifoz yani kambulaşmaya eğilim gibi postür bozuklukları, eklem ağrıları, omuz-diz-ayak bileği çevresi gelişen bağ yaralanmaları ve kıkırdak hasarı sonrası gelişen ağrı ve kas güçsüzlüğü tedavisi, Romatizmal hastalıklara bağlı gelişen ağrılı sendromların tedavisinde, yaşlı hastalarda da tüm bu saydığımız sağlık sorunlarının yanısıra kemik erimesi tedavisinde de uygulanan ve kemik mineral yoğunluğunun arttırılmasında etkinliği pek çok çalışmada kanıtlanmış egzersiz biçimidir. Önemli olan nokta kişiye özel tedavi protokolü hazırlanması gerektiği ve pilates egzersizlerinin pek çok fizik tedavi tekniği ile kombine uygulanabileceği gibi tek başına da tedavi planı şeklinde uygulanabilir özellikte olmalarıdır.

Pilates egzersizleri ortopedik sorunların yanı sıra nörolojik problemlerin çözümlenmesinde de ek bir tedavi seçeneği olabilmektedir. Piltesteki temel hedef zihin-beden bütünlüğünü sağlamaktır. Verimli bir çalışma için her egzersizde nefese ve hareketlerin doğru yapılmasına odaklanılır. Pilates vücudun merkezini (core) güçlendirip, denge ve koordinasyonu arttırarak stresi azaltmaktadır.

Dolayısıyla gövde dengesinin ve koordinasyonun bozulmasına sebep olan merkezi sinir sistemi yani beyin ve omurilikte meydana gelen hasarlar, kas hastalıkları, sinir iletisinin bozulduğu pek çok nörolojik hastalıkta da kullanılabilmektedir. Sıklıkla İnme, Omurilik yarlanması, Mulpl Skleroz, Parkinson Hastalığı, Travmatik Beyin Yaralanması, Alzheimer gibi rahatsızlıkların rehabilitasyonunda ve çocuklarda karşımıza çıkan Serebral Palsi, Spina bİfida ve kas hastalıklarının rehabilitasyonunda; robotik tedaviler, su içi egzersizler, fizyoterapist kontrollü manuel egzersizlere ek olarak pilates egzersizlerinden de faydalanmaktayız.

Biliyoruz ki nörolojik hastalıkların rehabilitasyonu uzun süreçli olup hep aynı egzersiz ve aktiviteler bazen motivasyonu düşürüp hastalarımızın tedaviye katılımlarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Pilates ve reformer pilates egzersizleri ile hastaya özel bir program düzenleyerek farklı tekniklerle motivasyonunu arttırabilmekte ve tedavininin etkinliğini en üst düzeye çıkarabilmekteyiz.