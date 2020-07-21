Erken Dönem Felç Tedavisinde Robotların Etkisi Büyük...

Erigo nedir?



Nörolojik hastalıklarda uygulanan; hastanın fonksiyonelliğini arttırmak ve ulaşabileceği maksimal bağımsızlık seviyesine ulaşmanın hedeflendiği nörolojik rehabilitasyon basamağının ilk aşamasında aktif olarak kullandığımız robotik elektronik, egzersiz imkanı sağlayan, güvenli, hem motor hem sensoryal yani duyusal anlamda stimulasyon sağlayan, hastanın yattığı pozisyondan dereceli bir biçimde ayağa kaldırlımasını sağlayan robotik sistemdir. Hastayı dereceli yani aşamalı olarak ayağa kaldırmak, 90 derce vertikal poziyona yani dik duruş poziyonuna adaptasyonunu sağlamak en büyük hedeftir.



Erigo nasıl kullanılır?



Hasta cihazın üzerine tam yatar poziyona alınır. Robotik alt ekstremite kısımları dirsek altı, ayak bileği çevresine bağlanır. Hasta kemerlerle birlikte robota bağlanır güvenli bir biçimde hasta robotik cihazla birlikte derece derece vertikal poziyona alınır. Hedef vertikalizasyon ile bereaber hastanın ortostatik hipotasiyon dedğimiz tansiyondaki düşmeleri ve senkop dedğimiz bayılma ataklarını azaltmaktır. Robotik sistem bu vertikalizasyon işlemi gerçekleştirirken aynı zamanda ayak bileği,diz ve kalça eklem ve kas gruplarına çift taraflı egzersiz uygulamakta hareket açıklığının korunmasında kas kuvvetinin arttırılmasında katkı sağlamaktadır. Ek olarak bu sayede kan dolaşımımı artmakta ve sıklıkla saptanan ikincil problemler olan damar tıkanıklığının önlenmesinde katkı sağlamaktadır. Yaptırdığı egzersizler ile nörojenik barsak dediğimiz barsak fonksiyonlarıında meydana gelen yavaşlamaya bağlı gelişen konstipasyon yani kabızlık tabloloarının tedavisinde de olumlu etksini görmekteyiz.



Hastanın bu sitemde kalması hastadan hastaya değişmekle birlikte 45-60 dakikalık uygulamalar şeklinde olup süre uzatılabilmektedir. Günlük seanslar şeklinde uygulanmakta hasta 90 derece dik pozisyonda tansiyonu stabil bir şekilde kalmaya başladığında istenilen hedefe ulaşılmış olup sonraki rehabilitasyon aşamasında; hasta yürüme robotlarına alınabilmekte, dik pozisyonda uzun süre oturabilmekte, ayakta kalabilmektedir.



Erigo hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır?



İnme, Travmatik beyin hasarı, Omurilik yaralanması, Multpl Skleroz, Parkinson Hastalığı, Herediter Ataksi, Beyin ve omurilik tümörleri sonrası gelişen yürüme yetisi kaybı, bacaklarda güçsüzlük, ayağa kalkamama, denge bozuklukları gibi problemlerin tedavisinde kullanılmaktadır.



Erigo tedavisinin avantajları nelerdir?



Erigo robotik yatak teknolojisi inme, beyin hasarı, omurilik felci gibi nörolojik hastalıklarda kişinin ayakta durma ve yürüme yetisini bozan ağır nörolojik sorunlarda erken dönemde rehabilitasyonun etkili şekilde başlamasını sağlar. Hastayı hem dik konuma kaldırır hem de bu sırada bacaklarına hareket yaptırabilir. Yatağa bağımlı hale gelmiş hastaların hareketlere başlaması erken dönemde zor olmaktadır. Bu döneme özel üretilmiş Erigo robotik yatak cihazı ile hasta güvenli bir şekilde dik konuma getirilir ve yoğun ayak hareketlerine başlanabilir. Erken dönem rehabilitasyonda uygulanan en güvenli robotik cihaz olup orta ve uzun dönemde de uygulandığında fonksiyonel ve nörolojik iyileşme sağlaması en büyük avantajıdır.

Hastanın bilinci kapalı olan erken dönem rehabilitasyon ihtiyacı olan hastalarda da güvenli bir biçimde uygulanabilmektedir.



Ağır inme, beyin hasarı ya da omurilik yaralanması geçiren kişi bazen genel durumu toparlayana kadar haftalarca yatakta kalabilmektedir. Bu durum vücut algısının bozulmasına, depresyona zemin hazırlar. Bağırsak hareketlerinin azalması, tansiyon kontrolünün bozulması, kas ve kemik erimesi yatakta kalmaya bağlı şiddetlenen diğer sorunlardır. Hastanın sadece dik konuma getirilmesi bile moral ve motivasyonunun artmasına yardım eder. Çevreyle ilişkisi kuvvetlenir. Buna bir de bacak hareketleri eklendiğinde dolaşım sistemi ve kas-iskelet sistemi açısından elde edilen yararlar en üst düzeye çıkar.



Fizik tedaviye ne kadar çabuk başlanırsa hastanede yatış süresi o derece kısalmakta ve fonksiyonel kazanımlar artmaktadır. Erigo Robotik teknolojisi erken fizik tedaviyi oldukça kolaylaştırır. Cihazsız bir şekilde hastanın ayağa kaldırılması çoğunlukla birden fazla terapistin kuvvetine ihtiyaç duyar. İnsan gücüne dayanan tekniklerde hastanın düşme yaralanma riski daha fazladır ve egzersizler fazla uzun süre devam ettirilemez. Rehabilitasyonda robotik teknolojiler bu anlamda daha güvenli ve etkili tedavi sağlamaktadır.

Erigo tedavisinin kullanılmadığı durumlar veya herhangi bir yan etkisi var mıdır?



Erigo ile rehabilitasyonun hiçbir yan etkisi olmayıp, kullanılamayacağı bir sistemik hastalık bulunmamaktadır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon hekiminin değerlendirmesi sonrası eğitimli bir fizyoterapist tarafından kontrollü olarak hasta tedaviye kolaylıkla alınabilmektedir.