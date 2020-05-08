Korona Günlerinde Hamileler ve Eşler Arasındaki İletişime Dikkat

Hamilelik süreci hem bedensel hem ruhsal anlamda bir değişim sürecidir. Her zaman değişimin iyi olduğuna ve hayatımızın bir parçası olduğuna inanırız.

Son zamanlarda dünyamız da büyük bir değişim ve dönüşüm içerisinde. Ramazan ayının da gelişiyle birlikte manevi hayatımıza kazandırdığı huzurun yanı sıra alışılmışın dışında bir Ramazan geçiriyoruz. Tüm bunların yanında çağımızın salgını olan Koronavirüs, gebelerin anksiyetelerini artırmış durumda.

Şu ana kadar elde edilen bilgiler üzerinden değerlendirildiğinde hamilelik döneminde bağışıklık genel olarak baskılandığı için özellikle grip, influenza ve diğer enfeksiyon kaynaklı hastalıklarda hamileler risk grubunda yer alıyor. Dolayısıyla gebelerin kafalarında onlarca soru var; “Korona bebeğe bulaşır mı” “Doğum yapacak hastane bulabilecek miyim” gibi.. Dünyada bununla ilgili kesin veriler yok bu nedenle umutsuzluğa kapılmaya gerek de yok. Unutmayalım ki bebeğinizin sağlığı büyük oranda sizin sağlığınıza bağlı.

Bu dönemde hem anne hem baba adaylarında kaygıların olması çok doğaldır. Anne adaylarının yaşadığı, vücutlarındaki fiziksel ve ruhsal değişikliklerden dolayı duygularının dalgalanması beklenilen bir durumdur. Tüm bu değişikliklerden baba adayları da etkilenir. Dolaylı olarak aile ve ilişki de etkilenir.

‘’Hamilelik bir ekip işidir’’

Hamilelik, anne ve baba adayının bebek sahibi olmaya karar vermeleriyle başlayan bir süreçtir. Planlı ve istenilen bir gebelik eşler arasında ki ilişkinin derinleşmesini sağlarken, bunun dışında planlanmayan veya istenmeyen bir gebelik eşler arasında pek çok sorunun ortaya çıkmasına yol açabilir. Burada en önemli nokta eşlerin anne ve baba olmaya birlikte karar vermeleri ve hamilelik sürecinde, sonrasında birbirlerine olan desteği eksik etmemeleridir. Araştırmalar göstermektedir ki; sosyal destek fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklarda iyileştirici rol üstlenmektedir. Kısacası hamilelik bir ekip işidir. Kadının bu süreçte eşinin desteğine her zamankinden çok ihtiyacı olmaktadır. Eşi ile ilişkilerinde mutlu ve duygusal desteği tam olan kadın gebelik sürecini daha kolay geçirmektedir.

Baba adayları hamilelik sürecinde eşlerine nasıl destek olmalıdır?

0-3 ay arasında anne adayında yoğunlukta olan Progestron hormonunun etkisiyle duygu durum değişiklikleri yaşayabilirler bu duruma baba adayları hazırlıklı olmalı eşlerinden fazla bir beklenti içerisine girmemelidirler.

Anne adayları ilk dönemlerde eşlerine verdiği tepkilerde daha yoğun ve sert olabilirler bunları ağlama nöbetleri takip edebilir. Eskisine göre daha titiz daha alıngan olabilirler.

Bu dönemde ilk aylar hem adaptasyon ile başa çıkmak hem de değişikliklere anlam vermek zor olacağından dolayı baba adayları konu ne olursa olsun tartışmamalı, bunları daha sonra konuşmak üzere ertelemelidir.

Hamilelik döneminde “Sen iki canlısın, daha çok yemelisin” gibi söylemler yanlıştır. Anne adayına neyi yiyip yememesi konusunda baskı yapılmamalıdır.

Eşine ne hissettiğini sorarak, duygu durum dalgalanmalarında yanında olarak, eleştirmeden yeterli desteği sağlamaya çalışmalıdır.

Eşler birbiri ile daha sık vakit geçirmeli hissettiklerini daha iyi ifade edebilmelidir. İyi ki varsın, benim için değerlisin ifadeleri daha sık kullanılmalıdır.

Hamilelik döneminde gün içerisinde eşler birbirini daha sık aramalıdır.

Hamile olan eşine bel ve sırt ağrıları için masaj yapabilirler.

Kurallar çerçevesinde birbirinize sarılın, sağlıklı olun

Malum koronavirüs sebebi ile karantina günlerinde sosyal mesafe kurallarına dikkat edildiği sürece eşler arasında; sarılmak, kucaklaşmak temas halinde olmak oksitosin hormonunun salgılanmasını artırır. Oksitosin hormonu karşınızdaki kişi ile bağ kurmanızı sağlayan ve sizi rahatlatan bir hormondur. Oksitosin hormonunda ki artış ruh sağlığını güçlendirir, eşler duygusal olarak desteklendiklerini düşündükleri için günlük stresle daha kolay baş edebilir hale getirir. Ne kadar sıkı sarılırsanız o kadar çok bağlanırsınız. Sarılmak ve sevginizi en içten haliyle karşınızdaki kişiye hissettirmek keyifli olacaktır. Aynı zamanda sarılmak, bağışıklık sisteminizi canlandırır. Oksitosin hormonu enfeksiyon ve zararlı maddelerle savaşma konusunda oldukça başarılıdır. Yani ne kadar çok sarılırsanız o kadar sağlıklı olursunuz.

Eşler arasında birlik olmaya ihtiyacınız olan dönemde olduğu unutulmamalıdır. Hamilelik bir ekip işidir. Biz hamileyiz diyebilmelisiniz. Eşiniz de bu deneyimi ilk defa yaşıyor ve korkuyor olabilir. Bu dönemde duygularınız hakkında konuşmalar yapmak eşinizi rahatlatacaktır.

Gelecek ile ilgili genellemelerden kaçının, kaygılarınızın farkında olun.

Başa çıkamadığınız kaygılı düşünceleriniz için bir uzmandan yardım almanızda fayda var.

KLİNİK PSİKOLOG

İREM BÜŞRA TAŞPINAR