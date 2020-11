Güzellik Yarışmalarında Çocukların Geleceği Manipüle Ediliyor ve Tek Tip Bir Hayat Sunuluyor

Kendi içinde kategorilere ayrılan ergenlik 12-14 yaş aralığında erinlik, 15-16 yaş aralığında orta ergenlik ve 18-21 yaş aralığında ise genç ergenlikten oluşur.

Son yıllarda yanlış beslenme ve kullanılan bazı kimyasal ilaçların hormonal sistemi etkilemesi sonucunda özellikle kız çocuklarında ergenliğe girme yaşı erkene kaydı, kızların fiziksel olarak erken yaşta hızlı gelişim gösterdiklerini görüyoruz.

Ergenlik dönemindeki genç kızların güzellik yarışması adı altında boyunun, kilosunun, fiziksel özelliklerinin sergilendiği yarışmalar bu tür organizasyonlar çocukları yetişkin gibi gösterip, cinsel bir etiketleme üzerinden olumsuz etkilemektedir. Her çocuk güzel olmak zorunda değildir ancak her çocuk değerlidir. Güzelliğinin yarıştırılması çekici birer nesne haline getirilip sunulması hem ruhsal hem duygusal açıdan olumsuz sonuçlara sebep olabilir.

Ailelere öneriler;

Ergenlik dönemi, bedensel, psikolojik ve sosyal anlamda değişimler sonrasında yetişkinliğe dönüştüğü geçiş dönemidir. Bu geçiş dönemini en sağlıklı bir şekilde geçirebilmek adına ailelerine büyük sorumluluk düşmektedir.

Genç bireyin duyguları zaten oldukça karmaşık olduğu bu dönemde bastırdığı duygular çatışmaya yol açabilir. Aileler ne çok baskıcı nede çok rahat bir tutumda olmalıdır. Buna ek olarak bu dönemde genç kızlar abartılı bir şekilde makyaj yapmak, marjinal giyinmek dikkat çekmek isteyebilir.

Ebeveyn olarak ‘‘hayır, yapamazsın’’, ‘‘giyemezsin’’ gibi konuşmak yerine daha yapıcı söylemlerde bulunmalısınız. Mesela, hayır dediğiniz konuların sebeplerini gerekçeleriyle açıklayın ve kızınıza alternatifler sunmanız daha etkili iletişim kurmanızı ortak bir dil oluşturmanızı sağlar.

Çok korumacı yaklaşıp izin vermediğinizde daha fazla tartışma yaşarsınız. Bunun sonucunda yalan ortaya çıkar ve en sonunda güven bağınız kırılır. Ancak kontrolü çok fazla serbest bıraktığınız durumlarda ya da farkında olmadan onun kişisel gelişimine zedeleyici bir karar verdiğiniz durumlarda uzmandan yardım almanızda fayda olacaktır. Ebeveynler onların başarılarını takdir ederek, akademik çalışmalarını ve sosyal becerilerini destekleyerek, fikirlerine saygı gösterdiğinizi anlamasını sağlayarak değerli hissettirebilirsiniz.

Güzellik yarışmalarına ailelerinin izni ve onayı ile katılan çocuklar, bir bakıma aileleri tarafından manipüle edilir

Yetişkinlerin dahi katılırken kararını vermekte zorlandığı güzellik yarışmaları ergenlik dönemindeki genç bireylerin inişli çıkışlı duyguları ile birlikte daha karmaşık bir hal alır. Geleceğe yönelik algıları tek tip bir hayat planlaması ve güzellik üzerinden değerlendirilmek üzerine şemalanır. Bu şema ileri yetişkinlik dönemlerinde “güzelsem değerliyim”; “güzel değil isem değersizim” olarak kodlanır.

Ergenlik döneminin sorunları çözümlenemeden bir ileriki döneme aktarılır. Bu bakımdan aileler farkında olmadan onların kafalarının içerisinde belirsizlikler oluşturacak süreçleri onlara sunmamalıdır. Bu kararı veren ailelerin sonuçlarını ön görebilmeleri ve dikkatli kararlar verebilmeleri çok önemlidir. Çocukların yetişkin dünyasını taklit etmeye çalışması başlarda zevkli gibi gelse bile ruhsal ve fiziksel gelişimini olumsuz etkilemektedir.

Nitekim çocuk yaşının ihtiyaçlarını ve yaşaması gereken dönemi yaşayamamaktadır. Bütün bunların sonucunda, dünya literatüründe bu tarz yarışmalara katılan ancak aradığını bulamayan beden, cinsiyet ve güzellik algısı üzerinden yarıştırılan çocukların kimlik karmaşası yaşadığını ve içe kapanan değersizlik algısı geliştiren bireyler haline geldiğini görüyoruz. Bu tarz yarışmalar çocuklar arasında ki rekabeti beden algısı üzerinden zedeliyor ileriki süreçlerde çocukların ruh ve beden sağlığına zarar veriyor.

Belçika'da kız çocukları arasında ilk kez düzenlenecek olan "Mini Miss Belçika" adlı güzellik yarışması, "çocuk işçiliği yasalarına aykırı olduğu" gerekçesiyle yasaklandı. İngiltere'deki bir güzellik yarışması, yarışmacıların 18 yaş altı olduğu gerekçesi ile yasaklanmıştı. Ülkemizde buna benzer örnekleri görüyoruz. 15 yaşında “Best Model of Turkey” güzellik yarışmasında birinci seçilen Melisa İmrak bunlardan biri.

Her çocuk kendine has ve biriciktir, birincilik ile yarıştırılmaları kişisel gelişimleri açısından istismardır

Yeni bir kimlik geliştirmek, bir yetişkin olmaya doğru yola çıkmak, arkadaşlar arasında popüler olmaya çalışmak, akademik başarısını devam ettirirken bir yandan bir takım yetenek alanları bulmaya çalışmak…

Hepsi birbirinden zor ve 13-18 yaşındaki bir insanın kolayca yapamayacağı şeyler. Gençlerimizin unutmaması gereken en önemli konulardan biri her birinin çok değerli olduğu... Her birey biriciktir ve değerlidir. Her konuda çok başarılı olmasına gerek yoktur, fiziksel anlamda çok güzel olmasına gerek yoktur, cinsel kimliğini ön planda tutmasına gerek yoktur değerli olması için.

Hayatta bir çok amaç varken her gencin kendine has özel yetenekleri varken bunları kendi gelişimleri içim faydalı hale getirebilmeleri ebeveynleri tarafından desteklenmelidir. Tıpta olduğu gibi ilk ilke onu korumak ve zarar vermemek olmalıdır. Zaman zaman hayal kırıklıkları yaşanabilir.. Ne olursa olsun sen değerlisin ve bunun farkında ol!