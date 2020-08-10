Dikkatli Sosyalleşmezsek Hiç Sosyalleşemeyeceğiz!

Bu bilinçsiz kendini dışarı atma eyleminin negatif sonuçları gündeme yavaş yavaş gelmeye başladı bile. Dünyaca yaşadığımız bu süreç hepimize olumsuz anlamda birçok deneyim kazandırdı. Gidişat bu deneyimlerin artabileceğini söylüyor ve dünya ister istemez bambaşka bir yöne doğru rotasını değiştiriyor. İçinde bulunduğumuz süreç sebebi ile yasaklar yine gündeme bomba gibi düştü düşecek. Bütün bunlar olurken hem haliyle hayatımıza devam etmek istiyoruz hem de hastalanmaktan korkuyoruz. Evet bir şey olacaksa olacak önüne geçemeyiz ama bu önlem almadan umarsızca yaşamamız anlamına gelmiyor. Elimizden gelen bütün önlemleri aldığımıza emin olmak sureti ile sınırlı ama biraz daha normalize edilmiş hayatlarımızı kontrol altında tutmamız gerekiyor.

Tam olarak nasıl olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz ama bunu aşırıya kaçıp hastalanıp ölmekten korktuğu için başta kendisine ve çevresine zulüm edenler gibi yaşamak kadar, umursamaz bir şekilde kendi sağlığı da dahil olmak üzere çevresindeki herkesin sağlığını riske atarak yaşamak ta doğru değil.

Evden çalışmaya müsait işi olan herkesin evde kalmaya özen göstermesi, alışveriş için gerekli olmadıkça kalabalık yerlere gidilmemesi hatta mümkünse online alışverişe yönelmek, tenha saatlerde dışarıda spor aktivitelerinin yapılması spor salonlarına mümkün olduğunca gidilmemesi, evcil hayvanların yoldan geçenler tarafından sevilmesine izin verilmemesi, çok önemli bir rahatsızlığınız olmadığı sürece hastane ve sağlık ocaklarından uzak durulması gibi bazı önemli konularda duyarlı olmak zorunda olduğumuz artık bir tartışma konusu olmaktan öteye geçti.

Gördünüz kaç ay hiç evden çıkmadan oturmak zorunda kaldık. Yine kalabiliriz ve bu defa o kadar da kolay atlatamayabiliriz. Bir an önce durumun ciddiyetini anladık anladık, anlamazsak sitem bize üzücü deneyimlerle anlatacak.