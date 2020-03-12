Bize Bir Şey Olmaz, Türk'üz Biz...

Bir yandan evet hayat devam ediyor ve konu gereğinden fazla büyütülmemeli ancak diğer taraftan da birçok can kaybına yol açan ve hiç de hafife alınmayacak büyüklükte bir problemle karşı karşıyayız. Virüsün nereden ne şekilde yayıldığının artık bir önemi olmaksızın acilen alınması gereken önlemler var ve bütün dünya bu konuda hemfikir. Yayın organlarından bangır bangır yapılan uyarılara kulak asmaya başlamak için daha fazla geç kalmadan bazı konularda dikkatli davranmak hem kendimizi hem sevdiklerimizi korumak açısından çok önemli.

Maske konusu hala tam olarak çözümlenememiş olmakla birlikte genel bilgi pek bir işe yaramadıkları noktasında buluşuyor. Hepimizin biraz daha hassas olması gereken ortak kullanım alanlarında hijyene yönelik farklındalık çok önemli. Cep telefonları, yürüyen merdivenlerde elle tutulan alanlar, ortak tuvaletler, para, toplu taşıma araçları ve kapılar en çok dikkat edilmesi gereken noktaların başında geliyor. Kişisel hijyeninize dikkat etmeniz, bir nebze de olsa kendinizi korumaya almanız ve ciddi bir farkındalıkla birlikte başka insanlardan uzak durmaya çalışmanız şart. Spor salonları, dans organizasyonları, kapalı alan toplantıları gibi yakın temas üzerine kurulu planlardan ve organizasyonlardan bir süreliğine uzak durmakta fayda olabilir.

Hani hep diyoruz ya 'aman ya bize bir şey olmaz' diye, evet belki de olmaz ama olmaması için önlemleri alıp sonra teslimiyete geçmekte fayda var. Hani bir örnek var ya 'sen atını sağlam kazığa bağla sonra Allah'a güven' diye, tam olarak aynı mantıkla ellerin temizliğine, ortak alanlarda mümkün olduğunca bir yerlere dokunmamaya, telefonların hijyenine ve zorunlu olunmadıkça kalabalık ortamlara girmemeye en azından bir süreliğine dikkat etmek bu süreçte güvende kalmamıza yardımcı olacaktır. Hastalığa en açık alanlardan olan okullar zaten gündemden düşmüyor. İş yerlerinde çok daha fazla önlem alınmaya çalışılıyor. Biraz algınızı etrafa yöneltip neler olup bittiğine hakim olmayı ve dikkati elden bırakmamayı deneyin. Evet her şeyini geçtiği gibi bu da geçecek ama geçene kadar biraz dikkat.

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