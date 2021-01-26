Vajinanın Panik Atağı: “Vajinismusun Dünyası”

Vajina girişindeki kasların istem dışı kasılması sonucu cinsel birleşmenin acılı veya imkânsız algılanmasıdır. Başta vajina etrafında olmak üzere tüm vücutta da bir kasılma söz konusudur. Bu kasılmalar kadının kontrolü dışındaki kasılmalardır. Kasılmalara endişe, korku, tiksinme, panik duyguları eşlik eder. Bacaklarını kapatma ve eşi üzerinden itme isteği oluşur.

Vajinusmus birçok kadının karşısına beklenmedik bir şekilde çıkar. Cinsel ilişki sırasında açıklanamayan kasılmalar, rahatsızlık, ağrı ve girme problemleri... Ağrı, vajina çevresindeki kasların kasılması nedeniyle oluşur. Bu kasılmalar kadının kontrolü dahilinde ve istemli şekilde olmadığından, bu durum kafada sorular oluşmasına neden olur.

Vajinusmusun kaynağı genellikle vücutta ağrı ve sancı beklentisi doğuran fiziksel ve duygusal nedenler olarak görülmektedir. Hayali bir ağrı algısının vajinismusa yol açabileceği gibi çocukluk travmaları, eşler arası sorunlar, cinsel tabular, cinselliğe dair yanlış bilinenler ve bilgi eksikliklerine bağlı oluşmuş kaygı ve korkular, taciz veya şiddet yaşantısına sahip olma, cinsel organlardan iğrenme veya hoşlanmama gibi birçok neden de sebep olabilir.

Vücut, ağrı beklentisine karşı reaksiyon olarak kendisini bu “kötülük” karşısında korumak amacıyla vajinal kasların kasılmasını sağlar. Kasılmanın durumuna ve ciddiyetine göre cinsel ilişki rahatsızlık verici ve sancılı bir hal alır ve giriş eylemi çok zor ya da imkânsız hale gelebilir.

Cinsel ilişki sırasındaki rahatsızlık veren her giriş eylemi, vücudun buna karşı refleksini şiddetlendirir ve gittikçe şiddetini arttırır. Vücut, şiddetlenen bu refleks giriş eylemi daha da zorlaşacak ve ağrının şiddeti de artacaktır. Bu kısır döngü ‘vajinusmus ağrı döngüsü’ olarak adlandırılır ve kişi aynı zamanda kendini; çaresizlik, yetersizlik, değersizlik, endişe, korku gibi duygular arasında da bir kısır döngü içinde bulur.



Kişiden kişiye farklılıklar göstermekle birlikte vajinismusun en sık görülen belirtileri nelerdir?

İlk cinsel birleşme denemesinden itibaren kegel kasları da dediğimiz aşk kaslarının kasılması sonucunda cinsel birlikteliğin gerçekleşmemesi ya da yarım gerçekleşmesi,

Kasık bölgesinde birleşmeyi engelleyecek düzeyde ağrı,

Cinsel ilişkiden korkma, çeşitli nedenlerle sürekli erteleme, zamanla her türlü deneme ve teşebbüsten kaçınma,

Cinselliği tümüyle reddetme, cinsel birleşme düşüncesinin bile gerginlik ve korku nedeni olması,

Her türlü jinekolojik muayeneden korkma, kaçınma, masaya çıkamama, zorunluluk halinde bile ultrason, smear gibi testleri yaptırmama,

Ped veya tampon gibi hijyenik malzemeler ya da fitil kullanamama,

Kendi cinsel organına dokunamama,

Cinsellikle ilgili konularda aşırı hassasiyet ve tepkisel davranma, ağlama nöbetleri, kızgınlık, kendini ya da eşini suçlama, depresyon ve benzeri ruhsal sıkıntıların baş göstermesi,

Eş ilişkisinde bozulma, aldatılma, terk edilme, anne olamama korkuları,

Evlilik ve yakın ilişki korkuları, cinsel ilişki yaşanma ihtimali olan her türlü yakınlıktan kaçınma,

Zamanla eşte de başlangıçta olmayan erken boşalma, sertleşme sorunları ve cinsel isteksizlik gibi cinsel işlev bozukluklarının gelişmesi

Vajinismus sorunu olan kadınlar sevişmekten zevk alabilir, kendi başına veya eşlerinin uyarıları ile orgazm olabilir, hatta bu durumu yıllarca sürdürebilirler. Bununla birlikte bir şeylerin yolunda gitmediğini bildikleri için zaman zaman hem kendi istekleri hem de eşin isteğiyle zorla ilişkiye girmeye çalıştıklarında acı hissederler, cinsel istekleri ve denemeleri azalır, umutsuzluk ve çaresizlik duyguları artar. Denemelerin azalması, cinsel ilişkiden alınan zevki azaltarak isteksizliğe neden olur, bu uyarılmayı engeller, daha çok kasılmaya ve ağrıya neden olur.

“Vajinismusun Üstesinden Gelmek İçin…”



Vajinismusun sadece kadının değil, çiftlerin ortak sorunu olduğu unutulmamalıdır.

Çiftlerin, ortak anlayış geliştirerek “YOLA BİRLİKTE ÇIKMALARI” terapi sürecine büyük katkı sunacaktır.

Vajinismusa mahkûm değilsiniz. Cinsel terapi ile bu cinsel uyumsuzluk sürecinin üstesinden gelebilirsiniz. Asla Ertelemeyin…