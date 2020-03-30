Koronavirüs İlan Edildiğin Gökyüzü Haritası Nasıldı?

Kolektif kaderimizi temsil eden güney düğümünün Oğlak burcunda oluşu korkunun ve kaygının en çok olduğu burçtadır. Bu korkuyu tek bir durumla yenebiliriz; öz disiplin ve tedbir. Haritada Uranüs’ün para evinde oluşu ekonomik sürecin bize yansımasının ani düşüş ve ani yükselişlere neden olabileceğinin mesajını veriyor.

Haritadaki Kuzey Düğüm, iyileşme ve korumanın bir işareti Yengeç burcundadır. ABD bir Yengeç burcu ve dünya astrolojisine göre en sert etkileri alan haritalardan biridir. Trump’ın doğum haritası da buna dahil.

Bu haritadan ne anlamalıyız ve ne yapabiliriz?

Ay düğümlerini dengelemek için haritanın Ay Başak burcundaki temasını, doğru kullanmamız gerekiyor.

Yani, bu ciddi bir temizlik disiplini, gerçeklikler ve sağlığın değerini anlamak olarak bağlantı kurmayı gösterir.

İç disiplin sizi başarıya götürür.

Gece yatmadan önce ertesi günü planlayın, hatta yazın.

Sabah geç kalkmayın, normalde kaçta kalkıyorsanız mümkünse o saatte kalkın.

Neyi planladı iseniz onu uygulayın.

Sosyal medyanın, TV’nin, sitelerdeki haber önerilerinin, reklamların, alışveriş sitelerinin sizin vaktinizi çalmasına izin vermeyin.

Okunmayı bekleyen kitaplar, bitirilmeyi bekleyen eğitimler, tezler, ilgilenecek çocuklar, aranacak akrabalar, arkadaşlar ve daha bir sürü şey var yapılması gereken. Bunları bulun ve yapın.

Bu iç disiplin size kendimizi sürekli insanlara hizmet etmek ve belirli çalışkanlığı kazanmamız gerektiğini söyler. Plan ve program ister bizden. Herkes başak olamaz. Çevrenizde başak burcu tanıdıklarınız varsa böyle bir yaşamı nasıl başardıklarını sorun.

Koronavirüs, Oğlaktaki gezegenlerin gücüyle ortaya çıktı. Bu durum özellikle toprak elementini onarmamızı istiyor.

Yani ne demek:

Bu durum bugüne kadar paranın ve gücün yanlış kullanımının ne anlama geldiğini gösteriyor. Ders niteliğinde bir işleyiş var.

Örneğin; İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yaşadığı durum ortada. Güçlü ve her şeye sahip ama evde ve sevdiklerinden uzakta kalmak zorunda. Bakın yaşam bize gerçekten ne kadar güçlü olduğumuzu soruyor.

Gerçekten bu virüs toprak elementinde ortaya çıktı ve hava elementinde yayılıyor. Şimdi hava elementinden arınmayı gerektiren çok fazla materyalizm, konfor dışı hareket edebilmek ve tembellik yapmamaktır.

Gerçekten, bu kaosu yaşamamızın en önemli nedeni maddi eşyalara çok fazla bağlılık var ve bunu görüyoruz çünkü etkileri ekonomiyi sarsmaya başladı (Uranüs geçişi 1929 Dünya ekonomik Büyük Buhran ile aynı yerleşim).

Biz, kolektif olarak kendimizi değiştirmek için çok tembel olduk. Hiç kimse kendini değiştirmek istemedi ve bu değişme isteksizliği, bu inatçılık ve maddiyata çok bağlı olmak değişimi göz ardı etmemizi seçti.

Dememiz o ki;

Sağlıksız bağlardan kurtulun ve maddi dünyanın sizin kaynağınız olmadığını bilin!