Güneş Kova Burcuna Geçiyor! Sadece Gerçeklerle İlgileneceksiniz

Güneşi kova olanların tek anahtarı iletişimdir.

Kova burcunun yaşamın sosyal yönüyle çok ilgisi vardır. Toplulukların üzerine inşa edildiği kültürel normları gözlemleme eğilimindedir.

Kova burcundaki güneş, mükemmel bir network oluşturma yeteneklerine ve geniş bir arkadaş yelpazesine sahip olabilir. İlişkilerde eşitliği sağlamak, bu burcun altında doğanlar için önemlidir.

Kova sabit bir burçtur. Hayatta en önemli yönü dayanıklılıktır. Dayanıklılığını ise gerçeklerden alır. Bir kova burcunu yalanlar yıkar. En çokta güvendiği ve dost bildiği insanlardan gelen yalanlar onların dayanıklılığını yok eder.

19 Şubat tarihine kadar güneş kova burcunda hareket edecek. Bu döneme kadar hayata yaklaşmak için sağlam kavramsal temeller oluşturmak isteyeceksiniz. Kovalar, neyi doğru ya da yanlış olarak algıladıklarına dair fikirlere inatla tutunabilirler ve amaçlanan bir eylem tarzına mantıklı bir alternatif gösterilmedikçe, değişmeleri olası değildir.

İnatçılık konusunda kendileri birer marka değeri taşır ancak genellikle amaçları test edilmiş bir teoriyi sürdürme yeteneğidir. Başka birinin bakış açısına inatçı bir yaklaşım sergilemek bazen zevk verir.

Kova burçları genellikle zekidir ve hayatlarında sahip oldukları her deneyime tepki verirler. Herhangi bir eylemde bulunmadan önce bir durumu iyice düşünen pratik insanlardır. Bir sonuca varmadan önce seçeneklerini ve duygularını analiz ederler. Entelektüeldirler, ancak tutkulu veya sahiplenici olmayabilirler. Sadece birine karşı gerçek hisleri olduğunda tutkuludurlar.

Bu dönem her zamankinden daha fazla fikir ayrılıklarına tahammül edemeyebilirsiniz. Kendinizi hiç olmadığı kadar sınırlandırılmış ya da engellenmiş hissetmeye açık olduğunuz bu dönem sizlerin kendi başınıza daha devrimci hareketler içinde olacağınızı söyleyebiliriz.

Bu dünyada hepimiz suya ihtiyaç duyarız. Kovalar sizin içinizdeki eksik suyu size verebilir.

Kova "kendini bil" diyor.

İçinin derinliklerinden sonra susadığın nedir?

Bu susuzluk, çevrenizdekilerin gördüğü özellikler olarak kendinizi size nasıl gösteriyor?

İçinizde bir kuraklık var.

Bir damla sevgiye açsınız. Bunu başkasına verecek gücünüzde yok.

Belki de para, daha uzun yaşam, seks, evlilik, romantik ilişkiler ya da daha iyi yiyecek ve içecek olsun, 'daha fazlası' için belirsiz bir susuzluğun farkındasınızdır.

Bu susuzluk sizi halihazırda size yakın olanlarla uyumsuz hale getirebilir ve iş arkadaşlarınız, aile üyeleriniz veya partneriniz olsun, daha derin ilişkilerinizden herhangi birinde hayal kırıklığına neden olabilir.

Susuzluğunuzun sahip olduklarınızı kaybetmenize neden olmamasına dikkat edin.

Şimdi kendinize 'yaşayan su' ile ne kastedildiğini sormanın tam zamanı.

Özellikleri nelerdir?

Kova burcunu tanımlamak için 'sonsuz yaşam', 'yenilik', 'özgürlük' ve 'gerçek' gibi kelimeler kullanıldı.

Bu, ilişkilerinizi değiştirebilir, böylece sadece bir 'alıcı' değil, bir 'veren' olursunuz. Ama her şey susuzluğunuzu bilmek ve sizi harekete geçiren şey konusunda dürüst olmakla başlar. Kalbinizi incelediğinizde ve sizi susuz bırakan kaynağı bulduğunuzda hayatın yaşamaya değer bir yer olduğunu göreceksiniz.

Elinizde bu dönem bir kova olduğunu ve içine su doldurup çevrenizi sulamayı unutmayın.

O zaman dönemin sözü ile yazıyı kapatıyorum.

"İnat, iradenin eşekliğidir." Cenap Şahabettin

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