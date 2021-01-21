Doğum Haritanıza Göre Eksikliğinizi Keşfetme Yolculuğu Nasıl Başlar?

Toprak burçları Boğa, Oğlak ve Başak'tır.

Hava burçları İkizler, Terazi ve Kova burcudur.

Ateş burçları Koç, Aslan ve Yay'dır.

Su burçları Yengeç, Balık ve Akrep'tir.

Doğum haritanız hakkında temel bir anlayış elde etmek daha kolaydır.

Doğum haritanızda bu elementleri nasıl anlarsınız?

1- Belirli bazı sitelerden doğum haritanızı çıkartabilirsiniz.

2- Doğum tarihi doğum saati ve doğum yerinize ihtiyacını var.

3- Çıkan sonuç üzerine harita sahibi fazla çıkan elementlerini tespit edip bunu okuyarak neyi daha fazla anlaması gerektiğini çözebilir. Ya da bazı eksik elementleri tespit ederek neyi daha fazla yapması gerektiğini idrak edip kendi yaşanmış tecrübelerine göre anlam çıkartabilir.

Ateş Elementi: Dürtü

Ateş elementi, canlılık cesaret, kişisel güç, acele kişilikleri, coşku ve motivasyonları ve bazen akılcı veya iletişimsel mantığı reddetmeleri, çünkü açıkça gidecekleri daha iyi şeyler var ve aslında burada oturup konuşmak yerine YAP ve DENEYİMLE fikri her zaman daha ilgi çekicidir. .

KOÇ, ASLAN,YAY

Doğduğumuz andan itibaren hepimizi motive eden bireysel yaşam dürtüsü ile ilgilenen Koç buru ilgilenir. Sonra, bu bencil dürtü gelişir ve Aslan burcu olur. Bunu ortaya koyma şeklimizi belirleriz. Kendimizi ve bizi izleyenleri daha fazla önemseriz. Özel ve benzersiz görünmek istiyoruz, bu nedenle yaratıcı yeteneklerimizi kullanmaya odaklanıyoruz. Onurlandırılmak ve takdir görmek en önemli özelliğimiz oluyor. Sonra yaratıcı dürtülerimiz, dünyayı tanıma ve felsefemizi keşfetme arzusuna dönüşüyor. Burada yay burcuna ihtiyacımız var. Şimdi, kendimizden daha büyük bir şey için savaşma ve daha fazlasını öğrenme arzumuz tetikleniyor. Benlik savaşı burada dağılıyor.

Toprak elementi: Beden

Fiziksel ve temel özellikleriyle bilinir; ileriyi planlamaya meyilli olmak, ihtiyat (temel bir binanın en güçlü kısmıdır ve toprak işaretleri herhangi bir şeyin onu sarsmasına izin vermemeye dikkat eder. Fiziksel duyulara hitap eden şeylerin takdir edilmesi, "somut" biçimlere duyulan ihtiyaç başarı (arabalar, büyük ev, iyi iş, çok para)

BOĞA, BAŞAK,OĞLAK

Bedeniniz Boğa ile başlıyor, bu yüzden bedenlerimiz ve zevk kapasitelerimizi öğreniyoruz. Bedenimizi tanıyoruz ve onun ihtiyaçlarını önemsiyoruz. Bize neşe getiren mülkleri, yerleri bulmayı ve yemeyi severiz. Sonra bu arzu Başak gibi olur . Alışkanlıklarımızı düzenlemeli ve zevklerimizi daha anlayışlı olmalıyız. Bulduklarımızı korumak için çalışmayı ve İstediğimiz şey için daha fazla emek vermeyi öğreniriz. Daha sonra , maddi başarı arzularımızı daha geniş bir topluma entegre ederken, sonunda Oğlak burcunda olgunlaşırız . Bulduklarımızı kaybetmemek için daha hırslanırız ve bunu korumak için daha fazla topluma bunda ne kadar başarılı olduğumuzu gösteririz. Çünkü aslında zevklerimizi ve bedenimize iyi gelen şeyleri kaybetme korkumuz vardır. Dünya malı dünya da kalır kısmını deneyimlemeye ve bunu kabul etmeye başlarız.

Hava elementi: Zihin

Hava elementi, fikri mülkiyetleriyle bilinir. Genel merak, bilgi, aydınlanma arayışı, duygusuz ve tarafsız "HİSSEDİYORUM" yerine "BEN'İM" şeklindeki mantıksal akıl yürütmeleri tercih ederler.

İKİZLER, TERAZİ, KOVA

İkizler ile bilgiyi merak etmeyi ve aramayı seçeriz. Beyinlerimiz hayatımızın her saniyesinde aldığımız sürekli bilgi akışını işler. Bilgi parçaları arasında yıldırım hızında bağlantılar kurmayı öğreniriz. Sonra, Terazi olarak olgunlaşırız ve bildiklerimizi, başkalarıyla, çoğu zaman önemli olan, ancak zorunlu olarak değil, ilişkilerimizde gezinmeye yardımcı olmak için kullanırız. İyi geçinmek ya da size ihtiyaç duymaları için bunu kullanırız. İyi anlaşmak ve orta yolu bulmak için doğru bir bilgiye ihtiyacımız vardır. Teraziler genelde bilgilerinde eksiklik yaşarlarsa insan ilişkilerinde çok kolay bozulmalar yaşarlar. Hayatlarında onları en gerçek kılacak şey bilgidir. Son olarak, Kova burcunda olgunlaşırız ve küresel sorunları çözecek çözümler bulmak için zihinlerimiz kullanılır. İnsan kendini kurtarmayı başardığında çevresini de kurtarmak ister. Toplumsal olarak herkese ulaşma fikri içinize işler. İnsanın her şeyi bilmesi ile bir yere varamadığını bildiklerini sunmasıyla varlığını kabul ettirdiğini anımsar.

Su Elementi: Ruh

Su işaretleri duyguları ile bilinir; duygusal, şefkatli, karamsar, kısıtlamalarla başa çıkamama, özel ve gizli, ancak genellikle tozda kalırlar çünkü başkalarının kendileriyle ilgilenemeyecek kadar şımartmak ve ilgilenmekle meşgul olabilirler.

YENGEÇ, AKREP, BALIK

İnsanın kendi ruhunu beslemesi ve başkalarını beslemeyi öğrenmesi nedeniyle Yengeç ile başlıyoruz. Bu yüzden duygusal anlamda korumayı yengeçten öğreniyoruz. Duygusal ihtiyaçlarımızla temasa geçiyoruz. Akrep'te olgunlaştıkça , kendimizi nasıl ifşa edeceğimiz konusunda çok daha temkinli olmayı biliyoruz ve kendimizi bir şekilde dönüştürme ihtiyacını hissediyoruz.. Sonra muhteşem bir bilgeye dönüşüyoruz. Bir balık burcu oluyoruz. Bu noktada, her yerdeki tüm varlıklar için evrensel sevgiyi hissetmeyi ve kozmostaki yerimizi anlamayı öğreniyoruz. Sanırım bu aşamaya çok az insan ulaşıyor. Düşünsenize direk bu aşamada doğan bir kişi olduğunuzu. Balık burçları için daha yüksek empati ve yüksek bir frekansa ihtiyaçları vardır. Yoksa depresif ve melankolik olma sebepleri bu yüzden olabilir. Yani ilk önce yengeç gibi beslemeyi ve akrep gibi kendi duygularını nasıl açıklayacağını doğuştan bilen bir yönleri olmasına rağmen hayatta bu tür olaylarla daha fazla karşılaşabilirler.

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