5 Temmuz Oğlak Burcunda Ay Tutulması!

Kayıp ve nereye ait olduğunu bilmeyen ruhların bekleme salonuna hoş geldiniz.

Bu sefer neden böyle giriş yaptım. Çünkü 05 Temmuz oğlak burcundaki güneş tutulması günündeyiz. Bu iyi mi kötü mü, cennet mi cehennem mi?

Bu araftaki halimiz ne zaman biter?

Araf nedir?

Bazılarının kalmaya alışık olduğu hatta rahat ettiği yaşam alanıdır. Karar vermeyi, taraf tutmayı, haklı bulmayı talep etmez sizden, hayatın gri bölgeleridir. İnsanın isyan etmeyi sevdiği yalnızlıktır.

Çoğu zaman yalancı dostluklardan, ihanetten, iftiradan nasibini alanların toplandığı yerdir. Burada bir türlü renginizi belli edemezsiniz.

Bu oğlak tutulmasından çok beklentiniz var bunu biliyorum.

İçinizden diyorsunuz belki de bir sürü tutulma geçti her şey aynı…

Ya da “ona” neden bir şey olmuyor.

Neden “o” hiçbir tutulmadan nasibini almıyor.

Hepinizin hayatında “o” ve “onlar” yok mu?

Bu düşüncelerle kendinizi tükettiğinizi de tahmin edebiliyorum.

İstediğiniz sadece kısa vadede haklılığınızın anlaşılması…

Teknik açıdan bakacak olursak, tutulmanın bir benzerini daha önce 24 Haziran 2002 yılında yaşandı. 149 numaralı Saros serisine ait bir tutulma içindeyiz. Bir benzerinizi 2038 temmuz ayında oğlak burcunda yaşayacağız. Ölmez de sağ kalırsak o güne de yazacağım yazıyı bugünü referans göstereceğim.

Altına bu linki eklerim.

Evrendeki görünmez bağlardan söz ediyorum size. 2002’de yaşanılanlarla şu an yaşadıklarınız arasında bir bağ var. O zaman 3 yaşında bir bebek de olabilirsiniz, 20 yaşında bir genç de...

Satürn, Jüpiter, Plüton boncuk gibi dizilmiş Oğlak burcunda Retro transit yaparken bir daha bu denli güçlü bir tutulmaya şahitlik etmeyeceğimizi söyleyebiliriz. Zaten genelinde bakıldığında 2020 yılı bir benzeri çok uzun yıllar olmayacak bir yıl.

Sizlere klasik yorumlar dışında bugün daha fazla hayatınızın telaşı içinde yaşarken bir anda ayağınızın takılmasıyla kendinize sorduğunuz “hayatın anlamı” nedir sorusuna cevap olarak yazıyorum. Yoksa hafta başından beri size oğlak tutulmasının ne anlam taşıdığından söz ettim. Hepsinde 5 Temmuz Oğlak tutulmasını anlattım ve videolar çektim.

Her sabah uyanırsınız, işinizi yaparsınız, yüzlerce detayla ilgilenirsiniz, her gece tükenmiş gibi yatarsınız ve birkaç dakika boş vaktiniz olduğunda ya da biri size kötü bir şey yaptığında hayatın anlamını sorgularsınız. Astroloji size var olmak hakkında bir şeyler bilen ve yaşamınızı iyileştirmek için yüreklendirmeye çalışan bir alandır.

Eğer bir yerlerde astroloji okurken bu duyguyu yaşayamıyorsanız yanlış yerde olabilirsiniz. Hayatınızdaki problemlere astroloji ile sadece aydınlık verebilirsiniz. Problemlere çözüm bulamazsınız. Bazen insan bir problem olup olmadığını bile anlamak için çok zaman harcamalıdır. Terk edilirsiniz, aldatılırsınız veya kovulursunuz bu bir değişim midir bunu bile bilemezsiniz.

Oğlak burcu kişisi genelde sarsıntıya uğradığı konuları konuşmayı sevmez. Her şeyi arka planda yapmak ister. Her şeyin ayrı yazıldığını bende biliyorum ama sadece dikkatinizi burada tutuyor musunuz diye bilerek yazıyorum. Eğer orada takıldıysanız işte bazı yüzeysel problemlerle içerisinde boğulmaktan gerçekte ne olduğunu anlayamıyor olabilirsiniz. Çünkü gerçekte “her şey diye bir şey yoktur”.

İnsan olarak, hüzün ve kayıp, öfke ve düş kırıklığı, değersizlik ve ümitsizlik duygularını anlarız. Bu anlayış paylaşılabilir ve bu paylaşma süreci bize yalnız olmadığımızı ve bir yerlere ait olabileceğimizi öğretir. Şu an ise ne yapıyoruz? Paylaşacak kimseyi bulamıyoruz. Her şeyden önce kendimize bile anlatamıyoruz.

Şu an dış dünyanız paramparça olurken, kendinize olan inancınızı ve ümidinizi kaybetmemelisiniz. Çünkü bu en kolay olanıdır. Hata yapınca insan ilk önce kendini azarlar. Kendinden nefret eder. Kendine anlayışlı değildir. Bu onu hayattan vazgeçmeye sürükler. Bu oğlak burcu takımyıldızında olan ay tutulması sizlere bu konuda bu tuzağa düşmeniz için ya da şeytana uymanız için çok sebep verebilir. Bir kaos içindeyken kendinize moral vermeyi ve anlayışlı davranmayı öğrenmek üzerine davranmalısınız. Mars’ın Koç burcunda olması ve oğlak takım yıldızını zorlaması bir kaos ortamı olmasının ihtimalinin yüksek olduğunu söyler. Bu sizin iradenizle ilgilidir. Bu kaosu yaratmadan da yolunuza devam edebilirsiniz.

Kendini sevmenin değerini hiç anlamamış olanlar için zor bir ay tutulması olduğunu söyleyebilirim. Belki de kendinizi sevme fikrini çok saçma veya gizemli buluyorsunuz. Böyle buluyorsanız demek ki hayat oyununa dalmışken bir şekilde kendinizi atlamışsınızdır.

Hayatınızı nereden düzeltmeye başlayacağınızı bilmiyorsunuz. Yaşamın iyi gitmediğini kabullenmek zordur. Ama yalnız kalınca ve gerçek olanlar ortaya çıkınca aklınız karışır ve savunmasızlaşırsınız.

Şunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki, yalnız değilsiniz ve kötü bir noktada da değilsiniz. Yaşadığınız her karışıklık ve belirsizlik keşfetme, gelişme ve değişmeye başlamak için kusursuz bir referans noktasıdır. Doğum haritalarınızda sizin referans noktanızı bulmanıza yardımcı olur. Bu hayat sizin ve onu en anlamlı şekilde yaşayacak tek kişi sizsiniz. Hepimiz bir yaşam savaşı veriyoruz.

Ay tutulmaları, güneş tutulmaları zamanları insanların hayatında dış destek, yönlendirme ve objektif bir perspektife ihtiyaç duyduğu durumlardır. Astroloji ilmi sorunlarla başa çıkmayı öğrenmeye yönlendirmek üzere tasarlanmıştır. Eğer buradan aldığınız bilgiler sizi yüreklendiriyor ve problemlerinizi fark etmenize yardımcı oluyorsa bu harika bir durumdur. Astroloji sağlıklı düşünebilen ve yorum yapabilen insanlar için uygundur.

Aksi halde aşırı ruhi rahatsızlığı olanlar veya ciddi sarsıntılar geçirmiş kişilik sorunları yaşayanlar için asla uygun değildir. Onlarda kaygı, korku ve problemleri daha fazla arttırabilir. Bunun için kesinlikle bir psikolojik bir uzmandan yardım almalıdır. Bedeniniz 100 kilo iken kendinizi iyi hissetmezsiniz. Ne yapsanız da bir şeyi yakıştıramazsınız. Ne saç ektirmek hoşunuza gider ne de yaptırdığınız dudak dolgusu vs.…Çünkü daha gerçek bir sorun vardır. Sağlıklı bir bedene sahip olmak. Astrolojide size bu alanda yardımcı olur. Sizler değişimi ancak kendinizde başlatabilirsiniz.

Hayatınızda her hatadan geri dönebilirsiniz.

Yanlış eğitim, yanlış evlilik, yanlış meslek nedeniyle kendinizi suçlamaktan vazgeçip olabileceğiniz en iyisi olabilirsiniz. Daima daha önce bulunduğunuz yere dönersiniz ama içeri doğru döndüğünüz için asla daha önce bulunduğunuz noktaya varamazsınız. Sürekli değişirsiniz, bu değişim ile her şeyi ilk defa görüyormuş gibi algılarsınız. Bir son olmadığı için sona varmak için bir hedefte yoktur. Hedef değil, yolculuğun kendisi mühimdir.

Yolculuğa çıkmak zaten asıl bir hedeftir. Rekabet yoktur çünkü bulunduğunuz yer sadece bulunduğunuz noktadır ve bulunduğunuz yer kimseyle kıyaslanamayacak kadar özeldir. Yargı yoktur çünkü siz kimseyi yargılamıyorsunuzdur. Birilerini yargılıyorsanız yargı evren üzerinde sizin içinde çalışır. Kısaca her zaman geri dönebilirsiniz. Hayatınızdaki deliliği durdurmanın artık bir zamanı gelmedi mi? Güzel bir müzik ve iyi bir kahve tüm sorunları çözmemize yardımcı olabilir…Sağlıcakla kalın.

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