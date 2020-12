21 Aralık 2020: Satürn-Jüpiter Kavuşuyor! 20 Yıllık Bir Döngünün İlk Adımına Hazır mısın?

Geçmişten günümüze baktığımızda maddi güvenliğe, ihtiyaçlarımıza ve hiç olmadığı kadar maddeselliğe önem verdik. Şimdi zaman değişiyor. Yerleşik düzenleri ve alışılmışı değiştiren bu dönem aynı zamanda kolektif fikirlerde ve iletişim şeklimizde şaşırtıcı değişiklikler getirecektir.

Jüpiter ve Satürn Kova burcunda birleşmekle kalmayacak, aynı zamanda Boğa burcundaki Uranüs gezegeni ile yıl boyunca muhalefet içinde olacaktır.

Hayat yolculuğumuzun bu önemli anında, Jüpiter, Satürn ve Uranüs'ün etkileri sadece eski toplumsal yapıları yıkmakla kalmayacak, aynı zamanda bizi bağlı olduğumuz eski kişisel hayallerimizi ve geçmişte acı çektiğimiz büyük sorunları kolayca bırakmaya yöneltecek. Jüpiter ve Satürn'ün yirmi yılda bir gerçekleşecek olan bu kavuşumları muhteşem bir öneme sahiptir. Jüpiter ve Satürn, on beşinci yüzyılın başından on yedinci yüzyılın başına kadar olan su elementinde kavuşurken, on yedinci yüzyılın başından itibaren ateş burçlarında kavuşmuş. 2020 Yılında toprak elementinde kavuştu ve şimdi en son 21 Aralık’ta hava burcunda kavuşup yepyeni bir çağa adım atacağız. Artık uzunca bir süre hava elementi momentumu içinde kalacağız.

Kendinize yeni yer açın! Eskiyi düzeltmekten vazgeçin.

Yaşamlarımızda yer açmamız gereken yeni bir Jüpiter ve Satürn çağına başlarken ortaya çıkan yeni zorluklar ve bilinmeyen potansiyeller muhakkak olacak. Artık yılın sonuna geliyoruz ve kendinize neyi geride bırakmanız gerektiğini sormalısınız ya da gerçekten neyin hayatınızda olmasını istediğinizi düşünün.

Hava elementi çağına geçmek demek gerçekten başkalarının ayakkabılarını giymek demektir. Başkasının ayakkabısını giyip bir mil yürümeden kimsenin yargıda bulunmayacağı önemli bir çağa adım atıyorsunuz. İşbirlikçi ve gerçekten daha iyi bir dünya yaratmaya doğru herkesin seferber olduğu bir süreç olduğunu düşünün. Bu çağda bilim var, felsefe var ve önyargı yok. Sadece insanlık için çok şey başarabilecek güçlü idealler var. Kova burcu iletişimsel, entelektüel, zeki ve adildir. Ama unutmamalısınız ki hava yine de sıcak ve soğuk olarak değişebilir. Bu yüzden soğuk hava akımına girdiğinizde cereyanda kalmamanız için kendinize dikkat etmelisiniz.

Dünyayı neler bekliyor!

*2020 yılı bir çöküş yılı gibi algılandı ama büyük zayıflıklarımızı görme ve düştüğümüz tuzakları fark etme yılıydı. 2021, bir kurtuluş yılı olarak açıklanabilir ama kurtuluşun kendimizde olduğunu fark edersek... 2020, radikal bir değişim yılıyken, 2021 tüm bu değişikliklerin nihai sonucunu alacağımız bir yıl olacak.

*Bu yıl en önemli konu yoksulluk ve yalnızlık. Sosyal eşitsizlik ve bunun sonucu olarak birbirimizden ayrı oluşumuzun çözümü sevgi dolu olmakta yatıyor. Gelecekte toplumun en önemli detayı gerçekten sevgi birliği içinde olan insanların kalkındığını bizlere gösterecek.

*Uranüs beş yıl boyunca Boğa burcunda kalacak. Para ve finansal kaynakların kullanımı konusunda eski alışkanlıkların değiştirilebilmesi için bazı olayların yaşanması gerekebilir. Ekonomik anlamda ülkemiz ve dünya için oldukça farklı bir yıl olacak. Özellikle şubat ayı ekonomik konularda çok önemli olacak, kapalı ekonomi modeliyle yerli üretime geri dönebilir ve dünya kaynaklarının eksikliğini yaşayabiliriz.

*Yakında kapitalizm sona erecek ve yeni finansal iletişim sistemleri ortaya çıkacak. Bu sistemler çok daha adil olacak. İnsanlar eşit olacak veya en azından her zamankinden daha eşit olmak için mücadele vereceğiz. Sosyal adalet ve insan hakları diğer gündemlerin önüne geçecek.

*Dünya’da nüfuslarını beslemeyle ilgili sorunlar kötüye gidecektir. 2021, birçok ülkenin dış güce karşı özgürlüklerini kaybedeceği bir yıl ve bu, ciddi sorunlar ve zorluklar getirecek. Öte yandan 2021, bilimsel atılımların yılı ve pek çok hastalığın nesli tükenecek veya tıpta ve diğer bilimlerde özellikle iletişim teknolojisi ve ulaşımda devrim niteliğinde fikirler bulunacak. Türkiye’nin Akdeniz’deki sınavı daha çetin bir hal alacak, Yunanistan’la tansiyon yükselecek.

*İtalya ve Sicilya’da birdenbire artan mafya sorunları dünyanın her yerine yayılabilir. Bu belki bir ayaklanma ya da bir iç çatışma tarzında olabilir. Bu noktada nükleer bir patlama veya ozon deliği nedeniyle güneşin yakıcılığı söz konusu olabilir.

*Akdeniz’de büyük bir nükleer tehlike damgasını vurabilir. İtalya veya Yunanistan’ın yiyecek problemleri çekmesi mümkün olabilir.

*Dünyada büyük bir dinsel değişikliğe doğru ilerliyorken, İsviçre’nin finansal ve bankacılık sırlarının kalkmasıyla ortaya çıkacak finansal skandallarla meşgul edebilir.

*ABD, Venezuela darbe yapabilir.



*Dünyanın çok önemli şirketleri bilgilerinin silindiğini ve kaybettiklerini öğrenebilirler. Belki geçmişte yaşanmış bir siber saldırı yeni ortaya çıkabilir. Bazı belgeler ortadan kaldırılabilir. Veriye ulaşmak kolay olmayacak.