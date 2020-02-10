2020 Yılında Neler Oluyor? Yeni Dünya Düzenine Hazır Mısın?

Dünyada bir virüs salgını var,

Kobe Bean Bryant, helikopter kazası ile öldü,

Elazığ ve diğer illerde yaşanan çeşitli ölçeklerde depremler,

Türkiye’de hiç görülmeyen olaylardan biri olan önemli bir hava yolu şirketinin uçağı düşmesi,

Ve daha saymak istemediğimiz bir sürü olayla gündemimiz oldukça yoğun bir şekilde ilerledi.

Kişisel anlamda hepiniz gökyüzünde ne var da bunlar oluyor diye soruyorsunuz. Aslında şöyle düşünmenizi istiyorum. Sizlere defalarca yazdığımız gibi 500 yılda bir Oğlak burcunda kavuşan Plüton ve Satürn gezegenlerinin bir silkelemesi denilebilir. Plüton gezegeni yıkım verirken, Satürn gezegeni ahlaklı ve etik olan inşa ettiğiniz yaşamlarınızı temsil eder. Yani bu iki gezegenin 500 yılda bir yan yana gelmesinin bir sebebi varsa buradaki bize sorduğu soru bellidir.

İnşa ettiğin şeyin içini mi doldurdun yoksa dışını mı süsledin?

Şimdi 2020 yılında hem kişisel hem de dünya üzerinde gelişen süreçlere bakın.

Deprem ilk kez mi oluyor?

Hayır!

Defalarca oldu ve kayıplar yaşandı. Ama yeni yapılan binalar ne kadar güvenliydi. İçi boş binalar ve dışı süslü şeyler miydi? Plüton gezegeni bunları sorgulayan ve bozuk düzeni dağıtan bir mekanizmadır. Allah sistemi çok güzel bir şekilde kurmuştur. Sadece kullarından istediği bu sistemi okumaları ve bunu anlamalarıdır. Bu yüzden ilk emri Müslümanlara 'ikra'dır.

Şimdi bu kısa geçiş içinde 2020 yılını kötülemekten vazgeçmelisiniz ve bu değişim içine nasıl girmeniz gerekmektedir buna bakmalısınız. Ahenkli bir uyumlama yakalamak için gökyüzüne kafanızı kaldırmanız gerekmektedir.

2019, 2020, 2021 yılları için birbirlerine bağlı ve yaptıklarınızın meyvelerini alacağınız bir yıl denilebilir. Bu üç yılda tam anlamıyla yarışmadığınız sürece hemen sonuçlar beklemeniz doğru olmayacaktır.

2020 yılı ekonomik anlamda biraz düşüş göstermeye açık bir yıldır.Sizlerde kişisel olarak büyümeye gitmek yerine şartlarınızı korumayı seçmelisiniz.Büyüme hızı yavaşlayacak.Asıl bunu hissedeceğiniz zamanlar Mart 2020 ‘nin son günleri ve Aralık 2020’nin başları olabilir.Bu durum sizde biraz korku ve endişe yaratabilir ama eğer şu zamanlarda önlem alırsanız daha başarılı sonuçlar alacaksınız.2008 yılından-2013 yılına kadar süren ekonomik durgunluğa benzetilebilir.

Satürn gezegenin Kova’da hareket edecek olması 2020 yılından sonra sizleri daha az özgür ve umutsuz hissettirebilir. Bu yüzden bu bakış açısından çıkmalı ve umut dolu bir hayatın parçası olmayı seçmelisiniz. Bunları ayrıca bahsedip zamanı gelince yazacağız.

Eğer bu yıl iş yatırımları yapacaksanız daha fazla eğlence sektörüne, bilişim ve enerji üretim işlerine yönelmeniz başarı getirebilir. Tabii bu asıl haritanıza göre anlam kazanır.

Bu seneden bir fayda sağlamak isterseniz yeni projeler geliştirin ve üretim içerisine geçin. Bu sene yepyeni fikirlerin inanılmaz büyüyebileceği bir sene olarak söylenebilir.

Örnek vermek gerekirse; Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, 2004 yılında Harvard Üniversitesi'nden girişimci arkadaşları ile şu anda CEO'su olduğu sosyal paylaşım sitesi Facebook'u kurarak dünyanın şu anki en genç zengini olmasıyla tanınmaktadır.

2008 Ağustos'unda, Facebook'un aylık 100 milyon aktif kullanıcısı vardı. İnsanlar birbirini Facebook'a çağırdı ve bu sayı 7 ayda iki katına çıktı. 2009 Nisan'ında ise bu sosyal ağın ulaştığı insan sayısı 200 milyondu. 2009 Temmuz'unda ise dört aydan kısa bir sürede Facebook kullanıcı sayısı 50 milyon daha artarak 250 milyona ulaşmıştır.

Yani Mark’ın 2004 yılındaki fikri onu 2009 yılında çok başarılı biri haline getirmişti. 2004 yılı da aynı bu yıla benzeyen zor dönemlerden biriymiş. Bu yüzden bu dönemlerde çıkan fikirler ve yaratıcılık sizi bir çok kişiden ayrıştırabilir. Yeter ki kendinize inanın ve çaba sarf edin.

Satürn 10 Mart'ta Kova burcuna geçiş yapacak. Sosyalleşerek yalnızlaşmaya doğru ilerleyeceğiz ve daha fazla insan olmaya ihtiyacımız olacak. Nasıl başa çıkacağız bunlarla?

İletişim becerilerinin zayıf olması bireysel ve toplumsal anlamda ciddi birçok sıkıntıya yol açmaktadır. Toplumlarda modernleşmenin yalnızlığı da artırdığı görülmektedir. Göç, insanların yaşadığı konutların küçülmesi ve buna bağlı olarak geniş ailelerden çekirdek ailelere geçiş, artan medya tüketimi ve bilgiye erişimin kolaylaşması kişilerarası ilişkilerin daha da zayıflamasına sebep olan başlıca faktörler olarak sayılabilir. Teknolojinin önemi artacak ve gıda terörü diye bir şeyler duymaya başlayacağız. Bu terimlere hazır mısınız?

Öngörülü bir şekilde ilerlemek istiyorsanız gıdalarınızı organik ve kendiniz en doğal şekliyle hazırlayın. Yavaş yavaş bunların hazırlıklarını yapın. Yediğinizi içtiğinizi yanınızda taşımaya başlayın. Çocuklarınızı veya çevrenizi bu noktada alıştırın. Bakış açınızı değiştirin artık. Eskisi gibi kalmayın. Değişin ve farklı olun.

Bunları zamanı geldiğinde aşama aşama konuşacağız. Umudunuzu kaybetmeyin…

Her şey olması gerektiği gibi olacaktır. Bizler yeter ki üretelim ve paylaşalım.