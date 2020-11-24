Kadınlarda Lazerle Vajina Sıkılaştırma

Bu durum cinsel hayatı çok olumsuz yönde etkileyebilir. Karşı cinsi hissedememe, cinsel tatminsizlik , haz alamamak, isteksizlik, orgazm olamamak gibi problemler yaratabilir ve bu durum evlilkleri bitirme, ilişkileri bozma noktasına dahi getirebilir.



Bu durum aynı zamanda bir sağlık problemi olan idrar kaçırmaya da neden olabilir. Vajinal kaslar gevşeyince idrar kesesini de taşıyamaz hale gelir ve gülerken, hapşırırken, öksürürken veya tuvalete yetişmeye çalışırken idrar kaçırmalara yol açabilir.

VAJİNA NEDEN GENİŞLER?



Vajina en sık olarak yapılan doğumlar sonrasında genişlemektedir. Ayrıca vajina genişlemesini sağlayan diğer faktörler arasında:



İlerleyen yaş

Menopoz

Sık cinsel ilişkiler

Kürtaj, düşük yapma, sık jinekolojik muayeneler

Sigara kullanımı

Genetik yatkınlık

Gebelik de kendi başına vajinal genişlemeyi artırabilir. Diğer bir deyişle gebelik sezaryen doğumla sonlansa bile bir miktar vajinal genişleme oluşmaktadır.

LAZERLE VAJİNA DARALTMA



Lazerle vajina daraltma uygulamaları cerrahi bir işlem (ameliyat) olmadığı için riskleri son derece az olan, hasta açısından oldukça kolay tolere edilen, anestezi gerektirmeyen, ağrısız, acısız ve ileri teknolojik işlemlerdir. Bu nedenlerle özellikle son yıllarda rağbet görmüş, popülerlik kazanmıştır. Özellikle kadın ve erkek eşte cinsel uyarılmayı artırmak, cinsel hazzı artırmak, orgazmı kolaylaştırmak ve idrar kaçırma sorununu tedavi etmek amaçlarıyla yapılmaktadır.

LAZER İLE VAJİNA SIKILAŞTIRMA - LAZER İLE VAJİNA DARALTMA NEDİR?



Vajinal sıkılaştırma, herhangi bir kesi yapılmayan, dikiş olmayan, ameliyatsız vajinal kanalın Laser teknolojsi ile fototermal şekilde sıkılaştırılması işlemidir. Bir prob ile vajianal kanala girilir ve tüm vajinal kanal 360 derece lazer ile taranır. Bu lazer ışığı tüm vajinal kanal boyunca kolajen sentezlenmesini uyararak vajinal kanalın sıkılaşmasını daralmasını sağlar.



Klinik çalışmalar laser ile vajina sıkılaştırma işleminin etkili, kolay ve güvenli olduğunu ortaya koymuştur.

LAZERLE VAJİNA DARALTMA AYNI ZAMANDA İDRAR KAÇIRMA PROBLEMİNİ DE ÇÖZER Mİ?



Evet aynı işlemle hem vajina sıkılaşıp daralırken; aynı zaman da bu işlemle idrar kaçırma probleminiz varsa aynı seasta bu durumda tedavi edilmiş olur. Yani hem cinsel hayatınız çok olumlu yönde düzelirken; hem de idrar kaçırma probleminiz ortadan kalkar.

LAZERLE VAJİNA DARALTMA İŞLEMİ VAJİNUSMUS (CİNSEL İLİŞKİYE GİREMEME, CİNSEL İLİŞKİDEN ZEVK ALAMAMA) PROBLEMİNİ ÇÖZER Mİ ?



Vajinusmus çok sayıda kadının problemidir ve esas olarak psikoloji kökenli olduğu düşünülür. Lazer probu ile o bölgeye girilip uyaranlar verilmesi ile çok sayıda vajinusmus hastasının tedavi olduğu gösterilmiştir.

Bu yöntemle vajinal kuruluk probleminde düzeldiği işlem sonrası o bölgenin tamamen yenilendiği, kan dolaşımının arttığı bilinmektedir.

LAZERLE VAJİNA DARALTMA İŞLEMİ SONRASINDA CİNSEL HAYAT NASIL ETKİLENİR?



Vajinal kanalın sıkılaşması hastaların cinsel hayatlarında çok olumlu bir değişim yaratır. Kişinin kendine cinsel yaşam içinde özgüveni artar. Cinsel hayat içinde daha çekinik, özellikle doğumlardan sonra genişlemiş vajinal kanalın farkında olan ve partnerini mutlu edemeyeceğini düşünen kadınların; tek seansta bu kadar konforlu bir tedavi sonrasında cinsel hayatlarında gerçekten bir devrim yaşanır. Hastalar cinsel hayat içinde daha aktif hale gelirken; hem kendilerinin hem de partnerinin cinsel yaşamdan aldıkları haz artar. Lazerle vajinal sıkılaştırma işlemi; aynı zamanda hastalarda idrar kaçırma problemi varsa bu durumu da çözdüğü için aynı seansta hem vajina sıkılaştırma hem de idrar kaçırma birlikte tedavi edilmiş olur.

Lazerle vajinal daraltma işlemi teknolojinin bize sunduğu son derece efektif bir yöntemdir.

LAZERLE VAJİNAL DARALTMA İŞLEMİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?



Anestezi gerektirmeyen, ağrısız, kesi-dikiş yapılmayan, lazerle 25-30 dakika içinde yapılan, etkisi uzun süren ve ilişki sırasında ağrı-acı hissetme, vajinal kuruluk, vajinusmus, idrar kaçırma problemlerini de tedavi eden oldukça etkili başarıyla uyguladığımız bir tedavi yöntemidir.



Ameliyat hiçbir komplikasyonuna maruz kalmadan güvenle yaptığımız oldukça basit ama etkileri çok önemli teknoloji mucizesi bir işlemdir.



Hepinize sağlıklı, mutlu, iyiliklerle dolu bir hafta diliyorum.

Uzman Dermatolog

Dr.Ayfer Aydın