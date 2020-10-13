Cildimizi Çok Daha Genç ve Diri Nasıl Tutabiliriz?

Her şeyden önemlisi yaşam biçimimizdir. Nasıl yaşadığımız, yediğimiz, içtiğimiz, yaşamımızda sporun olup olmaması çok önem taşır. Sağlıklı beslenen daha çok sebze ve protein ağırlıklı beslenen, iyi uyuyan, bol su içen, spor yapan biri; bunları yapmayan birinden çok daha avantajlı durumdadır.

Çok sigara içen, alkol tüketen, uykuları ve yeme düzeni bozuk, daha çok karbonhidrat ve fast food tüketen ve spor yapmayan biri çok daha hızlı yaşlanır. Tabi ki genetik özelliklerimiz de yaşlanmanın hızlanmasında çok değer taşır.

Peki cildimizi çok daha genç ve diri nasıl koruyabiliriz?

Girişte anlattığım gibi kendimize bakımımız her şeyden önemlidir. Çok şanslıyız; çünkü öyle bir çağda yaşıyoruz ki teknoloji hızla ilerliyor. Dermatoloji de teknolojiden en fazla nasibini alan branşlardan biridir. Çok sayıda işlem yaparak cilt dokumuzu çok daha genç ve diri tutabiliyoruz. Bunların başında Lazer tedavileri geliyor.

Hemen dolgular kullanmadan cilt dokunuzu gençleştirecek işlemler yaparak tedaviye başlamak; çok daha gerçek ve doğal gençleşme sağlayacaktır.

Lazer uygulamaları

Lazer teknolojilerinde cildin altına bir uyaran vererek fibroblast denen ve kolajen üreten hücreyi uyarıyoruz. Böylece çok fazla dolgu kullanmadan önce cilt kalitesini artıran kolajen üreterek, dokunuzun kendini yenileme, tamir etme mekanizmasını uyarıyoruz. Böylece çok daha doğal, diri ve aynı kök hücre gibi kişinin kendi üretimi ile gençleşmesini sağlıyoruz.

En sık kullandığımız lazerler Fraksiyonel Lazer ve Altın İğne Radyofrekans Lazer sistemleridir. Bu uygulamalar ile sadece cildiniz gençleşmez; gözenekleriniz sıkılaşır, lekeleriniz düzelir, cildinizdeki ton eşitsizlikleri dengelenir. Çok daha parlak, diri ve dinamik bir cilt elde edebiliriz.

Gençlik aşısı

Gençlik Aşısı aslında bir mezoterapi yöntemidir. Birçok hasta, bir aşı yaptığımızı ve gençleşeceğimizi düşünür.

Gerçekte orta deriye cildimizin ihtiyacı olan ve yaşla beraber azalan hyaluronic asit enjekte ediyoruz. Gençlik Aşısının içinde hyolüranic asit ile birlikte çok sayıda vitaminler, aminoasitler, proteinler, kök hücre ekstreleri bulunmaktadır. Yüze uygulandığında gerçekten bizi çok diri, dinamik ve çok daha genç gösteren bir cilt elde edebiliriz.

Somon DNA aşısı

Somon DNA yüze uygulandığında yoğun kolajen sentezi sağlayan bir yöntemdir. Özellikle Lazer uygulamalarından sonra yapıldığında cildin elastikiyet kaybını düzelten sıkılaştıran çok daha sıkı görünmesini sağlayan bir yöntemdir. Bir kaç seans yapıldığında ciltte büyük bir fark yaratır.

PRP

PRP için bir çeşit kök hücre uygulaması bile diyebiliriz. Kendi kanınızı alarak santrifüj ediyoruz ve santrifüj işlemi sonrasında üstte biriken yoğun protein ve büyüme faktörlerinin olduğu kısmı yüzünüze ya da gençleşmek istediğiniz bölgelere; boyun, el vs gibi alanlara uyguluyoruz. Benim de yapmayı en sevdiğim en doğal cilt gençleştirme yöntemi kanımızdaki bu mucize işlemdir.

Yukarıda bu saydığım işlemler benzeri çok sayıda uygulamalarla ve bu uygulamaların kombinasyonlarını aralıklarla yaptırmak bizi çok daha genç ve diri tutabilir.

Kendi kendimize yapabileceklerimiz ise çok daha zevkli ve tüm hayatımızı olumlu yönde etkileyen şeylerdir .

Sağlıklı beslenmek, iyi uyku, bol su içmek, spor yapmak hem güzelliğinizi hem de tüm hayatınızı iyileştirir ve korur.

Bu hafta da herkese güzellikler ve iyilikler diliyorum.