Koronavirüs Hareketsizliği, Hareketsizlik Kemik Erimesini Tetikliyor

Kemik Erimesi (Osteoporoz)

Hareketsiz yaşamın tehdit ettiği bir başka konu ise kemik sağlığı olarak karşımıza çıkıyor. Tüm vücudu destekleyen ve hareket etmeyi sağlayan yapılar olan kemikler aynı zamanda organların korunmasında da önemli arz ediyor.

Halk arasında kemik erimesi tıp dilinde ise osteoporoz; kemiklerin içinde bulunan kalsiyumun azalmasına bağlı kemiğin kırılgan hale gelmesidir. Hepimiz yaşlandıkça bir dereceye kadar kemik kaybı yaşarız, ancak osteoporoz terimi yalnızca kemikler oldukça kırılgan hale geldiğinde kullanılır. Kemik osteoporozdan etkilendiğinde, bal peteği yapısındaki delikler büyür ve toplam yoğunluk daha düşüktür, bu nedenle kemiğin kırılma olasılığı daha yüksektir.

Türkiye Osteoporoz Derneğinin yayınladığı verilere göre 50 yaş üzeri her 3 kadından 1’i, 50 yaş üzeri her 5 erkekten 1’inde osteoporoz problemi gözlemleniyor.

Kemik erimesi (osteoporoz) risk faktörleri nedir?

Yeteriz kalsiyum alımı ve D vitamini eksikliği ; Beslenmeniz kemikler için yeterli değilse aynı zamanda bu yapıların ihtiyaç duyduğu kalsiyum veya D vitamini içermiyorsa veya çok zayıfsanız, osteoporoz riskiniz daha yüksektir.

; Beslenmeniz kemikler için yeterli değilse aynı zamanda bu yapıların ihtiyaç duyduğu kalsiyum veya D vitamini içermiyorsa veya çok zayıfsanız, osteoporoz riskiniz daha yüksektir. Vücutta östrojen eksikliği; Erken menopozunuz varsa (45 yaşından önce) veya yumurtalıklardan birinin veya her ikisinin alındığı bir histerektominiz varsa, bu osteoporoz gelişme riskinizi artırır. Bunun nedeni, vücudunuzun östrojen üretiminin önemli ölçüde azalmasına neden olmalarıdır, bu nedenle kemik kaybı süreci hızlanır.

Erken menopozunuz varsa (45 yaşından önce) veya yumurtalıklardan birinin veya her ikisinin alındığı bir histerektominiz varsa, bu osteoporoz gelişme riskinizi artırır. Bunun nedeni, vücudunuzun östrojen üretiminin önemli ölçüde azalmasına neden olmalarıdır, bu nedenle kemik kaybı süreci hızlanır. Eğzersiz eksikliği( Hareketsiz Yaşam) ; egzersiz kemik gelişimini teşvik eder ve egzersiz eksikliği kemiklerden kalsiyum kaybetme dolayısıyla osteoporoz gelişme riskini de arttırıyor. Kas ve kemik sağlığı birbirine bağlıdır, bu nedenle kas gücünüzü korumak da önemlidir, bu da düşme riskinizi azaltır.

egzersiz kemik gelişimini teşvik eder ve egzersiz eksikliği kemiklerden kalsiyum kaybetme dolayısıyla osteoporoz gelişme riskini de arttırıyor. Kas ve kemik sağlığı birbirine bağlıdır, bu nedenle kas gücünüzü korumak da önemlidir, bu da düşme riskinizi azaltır. Sigara kullanımı; Sigara kullanımı genel sağlığımız gibi kemikler içinde bir tehdit unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü tütün kadınlarda östrojen seviyesini düşürür ve erken menopoza neden neden olurken erkeklerde testosteron aktivitesini düşürür. Bu durumlarda kemikleri zayıflatabilir.

Sigara kullanımı genel sağlığımız gibi kemikler içinde bir tehdit unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü tütün kadınlarda östrojen seviyesini düşürür ve erken menopoza neden neden olurken erkeklerde testosteron aktivitesini düşürür. Bu durumlarda kemikleri zayıflatabilir. Alkol kullanımı: Çok fazla alkol almak vücudun kemik yapma kabiliyetini de azaltıyor Ayrıca düşme sonucu kemiğin kırılma riski de artar.

Çok fazla alkol almak vücudun kemik yapma kabiliyetini de azaltıyor Ayrıca düşme sonucu kemiğin kırılma riski de artar. Aile öyküsü ; osteoporoz, muhtemelen kemik gelişimini etkileyen kalıtsal faktörler olduğu için ailelerde görülür. Yakın bir akrabanız osteoporozla bağlantılı bir kırık yaşadıysa, sizin kendi kırık riskiniz muhtemelen normalden daha yüksek olacaktır. Belirli bir genetik bozukluğun osteoporoza neden olup olmadığını henüz bilmiyoruz, ancak osteogenezis imperfekta adı verilen çok nadir bir genetik bozukluğu olan kişilerin kırıklara yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu biliyoruz.

; osteoporoz, muhtemelen kemik gelişimini etkileyen kalıtsal faktörler olduğu için ailelerde görülür. Yakın bir akrabanız osteoporozla bağlantılı bir kırık yaşadıysa, sizin kendi kırık riskiniz muhtemelen normalden daha yüksek olacaktır. Belirli bir genetik bozukluğun osteoporoza neden olup olmadığını henüz bilmiyoruz, ancak osteogenezis imperfekta adı verilen çok nadir bir genetik bozukluğu olan kişilerin kırıklara yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu biliyoruz. Tiroid Hormonu,

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Kemik erimesi (osteoporoz) belirtileri nelerdir?

Osteoporoz genellikle semptom göstermez. Sahip olabileceğiniz ilk işaret, nispeten küçük bir düşme veya kazada (düşük etkili kırık olarak bilinir) bir kemiği kırmanızdır. Kırıklar büyük olasılıkla kalça, omurga veya bilekte görülür.

Omurganın (omur) kemikleri zayıflarsa ve yükseklik kaybederse bazı insanlar sırt problemleri yaşarlar. Bunlar vertebral ezilme kırıkları olarak bilinir. Genellikle sırtın ortasında veya alt kısmında olurlar ve herhangi bir yaralanma olmaksızın meydana gelebilir. Birkaç omur etkilenirse, omurganız kıvrılmaya başlar ve kısalabilirsiniz. Bazen omurga ezilme kırıkları, sadece kaburgaların altında daha az yer olduğu için nefes almayı zorlaştırabilir.

Bunlara bağlı olarak bel ağrısı, sırt ağrısı, boyda kısalma, kamburlaşma, kemik yapısında kolayca meydana gelen kırılma ve çatlamalar.

Kemik erimesini önlemenin yolları nelerdir?

Kendinizi osteoporoza karşı korumaya yardımcı olmak için hayatınızın farklı aşamalarında yapabileceğiniz çok şey var;

Olmazsa olmazlarınız arasında ilk sırada düzenli beslenme ve egzersiz olmalı.

Kemiğin kırılmalara karşı kendini koyabilmesi için D vitamini büyük önem taşıyor. D vitaminin en büyük kaynağı ise güneştir.

Süt ve süt ürünleri gibi gıdalar tüketilmeli ve kalsiyum takviyesi alınmalıdır.

Egzersiz yapmak;

Yürüme gibi, kemiklerin vücut ağırlığını taşımak için yapıldığı herhangi bir egzersiz, yeni kemik büyümesi sürecini hızlandırabilir.

Genç yaştan itibaren ne kadar fazla ağırlık kaldırma egzersizi yaparsanız, bu osteoporoza yakalanma riskini o kadar azaltacaktır.

Osteoporozunuz varsa ağırlık egzersizi yapmak kemik kaybını en aza indirecek ve kasları güçlendirecektir.

Bununla birlikte, tüm egzersiz türleri koordinasyonu geliştirmeye ve kas gücünü korumaya yardımcı olacaktır. Bu önemlidir çünkü yaşlandıkça kaslar da zayıflayabilir ve bu düşme ve dolayısıyla kırıklar için bir risk faktörüdür.

Yürümek, kemik gücünü artırmak için iyi bir egzersizdir ve aynı zamanda uyluk ve kalça kaslarını güçlü tutmak için de iyidir; bu, insanların dengeli olmasına ve düşmeleri önlemesine yardımcı olmak için önemlidir.

Hekimlerin önereceği sıklıkta kemik yoğunluğu tarama testlerini yaptırmalıdır. Daha fazla destek, motivasyon ve tavsiye için doktorunuzla, bir fizyoterapistle durumunuz ve sizin için en iyi egzersiz hakkında konuşun. Osteoporoz da egzersiz tedavisi için kişinin kas iskelet sistemi değerlendirilip kişiye özel egzersiz programı oluşturulmalı ve fizyoterapist gözetiminde yapılmalıdır.