Mükemmel Bir Akşam Yemeği ve Ardından Ses Yok

Hatta gizemli bir sessizliğe bürünüyor ve ortadan kayboluyor. Burada bir gariplik olduğunu düşünüyorsunuz haklı olarak çünkü ilk tanışma bundan daha iyi olamazdı, birlikte çok iyi vakit geçirdiniz güldünüz eğlendiniz, sonradan üç saattir yemekte olduğunuzu fark ettiniz ve bu da size yetmedi, farklı bir mekana geçip gecenin ilerleyen saatlerine birlikte devam ettiniz. Ardından sizi evinize bıraktı ve arabada sizi yolcu ederken hafif bir yakınlaşma yaşandı, belki bir öpüşme, kısa süreli bir bakışma. Hani şu bir çok duyguyu barındıran, arabanın karanlığında onun göz bebeklerine kilitlendiğiniz bakışmalardan.

Yine de, işler beklediğiniz gibi gelişmedi ve bu adam ortadan kayboldu. Kadınlarla on beş senedir çalışan bir adam olarak bu tip durumlarda kadınların sordukları ilk ve yegane soruyu biliyorum: “Nerede hata yapmış olabilirim? Bu sefer neyi beceremedim acaba?”

Öncelikle, beş maddelik detaylı analize geçmeden önce size söylemem gereken bir şey var; bu kadar kötümser olmanızın hiçbir anlamı yok, işte bunu bilmeniz gerekiyor. Kadınlar çok hızlı sonuç bekledikleri için genelde kötümser davranırlar ve kendilerini suçlamaya başlarlar: “Ben nerede hata yaptım?”

Erkekler o kadar kötümser değildirler. Bunun sebebi bizim düşünce sistemimizin tamamen farklı olmasıdır, buna göre bir erkek kadın duyarsız davrandığında bile ilgi göstermeye devam eder ve baktı ki karşı taraftan olumlu sinyal alamıyor olayı kafasında büyütmez: “Sanırım kızın aklında başka birisi var abi!” der ve konuyu kapatır. Uzatmaz. Buna gerek görmez. Dikkat ederseniz, erkek bakış açısında, “Bu kız galiba benden hoşlanmadı” ya da “Ben sanırım onun tipi değilim” benzeri tespitler yok çünkü kendisine toz kondurmaz. Ben yıllardır bu işlerde çalışıyorum, bir at hırsızının bile kendisine toz kondurduğunu görmedim; kendini Brad Pitt sanar mübarek!

Kadınlar kötümser bakarlar olaya ve hemen kendilerinde bir hata ararlar. Oysa aşağıda okuyacağınız üzere, harika bir akşam yemeğinin ardından bu terbiyesiz adamın ortadan kaybolmasının beş sebebi olabilir ve kesinlikle bunlardan biridir, başka bir ihtimal yok.

Hayatında öncelikleri ve yol haritası farklıdır; örneğin işi, kariyeri, alması gereken o lüks araba ya da ev. Diyeceksiniz ki “Peki bu adam neden benimle yemeğe çıkma zahmetine girişti?” Siz dünyanın herhangi bir yerinde “Hayatında önceliklerin farklı ama yine de şu kızla tanışmak ister misin?” sorusuna “Hayır” cevabını verecek bir erkek bulun ve bana getirin. Uzaylı olduğuna kesinlikle emin olurum. İmkansızdır. Bir erkek, kadınla tanışma şansı olduğunda buna hayır demez. Kendi hayatındaki önceliklerini, kadının görüşme sonrasındaki beklentilerini falan asla düşünmez; tek yaptığı gidip tanışmaktır, bunun kendisine nasıl bir zararı olabilir ki? Öte yandan, görüşme harika geçse bile, bir anda hayatta o dönem yapması gerekenleri hatırlayıp kadından geri durabilir, elbette bir kadının bu kadar saçma sapan bir davranış biçimini anlaması imkansızdır ancak erkekler anlaşılma konusunda kadınlar kadar ısrarcı değildirler, tek yaptıkları bir sonraki adımı atmaktır. Kadınla tanıştı, mükemmel bir akşam yemeği oldu ve o akşam ilişkiyi bile aklından geçirdi; ancak ertesi gün işe gittiğinde patronuyla tartıştı ve kafasından yeni bir iş bulması gerektiğini geçirmeye başladı, işte o anda tüm önceliğini bu yeni iş bulma hedefine yöneltecektir. Neden? Çünkü erkekler pragmatist düşünürler, arkasını berisini pek hesaba katmadan, işin içine duyguları fazla karıştırmadan, hayatını idame ettirmek ve bir noktaya gelebilmek adına çalışırlar. Erkeklerin kendi dünyalarında duygusallığa yer olmadığına göre, bir kadınla ilişkisinde aniden duyguları ön plana koyması pek de kolay değildir.

Beğenmiştir ancak o kadar da etkilenmemiştir. Bu durum geçenlerde benim yakın çevremde yaşandı. Bir arkadaşım, uzun zamandır sosyal medya üzerinden yazıştığı bir kızla buluşmaya karar verdi. Aslında karar verdi demek doğru olmaz çünkü bu konuda benim ısrarlarıma boyun eğdi! Ona şöyle dedim: “Sen karşından bir kadın olduğunu nereden biliyorsun? Belki de adamın biri seninle dalga geçiyor, fake profiller her yerde, bence bir an önce git tanış, boşuna vakit kaybetme…” Kızla tanışmaya gitti ve ben vesile olduğum için tanışma sonrası onu soru yağmuruna tuttum; ancak bana enteresan bir bilgi verdi (aslında erkek dünyasında sık rastladığımız bir durumdur) “Abi kız çok hoş ve güzel vakit geçirdik ancak bir şey eksik…”

Eksik olan, kıza karşı hiçbir arzu hissetmemesi zaten bu sebeple durumu şöyle özetledi: “Arkadaş olabiliriz ancak ilişki olmaz…” Peki neden kızı cinsel anlamda arzulamadı? Üstelik hemen cinsellik arayan bir adam değil ancak ilk görüşmede kızı cinsel manada çekici bulmamış olması onun eksik bir şeyler var demesinin nedeniydi. Neler konuştuklarını sorduğumda verdiği bilgilerden kızın nerede hata yaptığını anladım: Kız erkeksi bir üsluba sahipti, bizim arkadaşla futbol muhabbeti yapmıştı ve konuşurken ellerini kullanma biçimi, abartılı jest ve mimikleri arkadaşıma sanki bir erkekle konuşuyormuş hissi veriyordu, daha da ötesi, kız dışarıdan çok zarif ve nazik görünmesine rağmen konuşurken sürekli argo tabirler kullanıyordu. İşte bu sebeplerle arkadaşım onu zihninde “bir çeşit kanka” olarak konumlamıştı. Birçok erkek böyle yapacaktır.

Mükemmel vakit geçirdiğiniz erkek bir sırtlandır. Bu konuda durumu anlıyorsunuz; adamın tek amacı cinsellikti, size ilk görüşmede farklı bir görüntü çizmiş olsa bile aslında bahsettiği gibi ciddi bir ilişki arayışı falan yok. Yalan söylüyor. Tanıştığı akşam ya da en fazla bir hafta içerisinde yatağa girebileceği bir kadın arıyor ve siz ilk görüşmede doğru olanı yaptınız, bunun sizin tarzınız olmadığını ona gösterdiğiniz, o da sizden uzaklaştı çünkü kesinlikle yatırım yapmayı düşünmüyor. Bu durumda kazançlısınız, bu tip adamlarla vakit kaybetmenize gerek yok.

Hiç farkında olmadan onu irite eden bir şey söylediniz; fakat ne olabilir? Herkesin hassas noktaları vardır, çocukluğa giden travmaları olmayan insan bizim toplumumuzda neredeyse yok gibi bir şey. Bu durumda, birini kırmamak için neredeyse hiç konuşmamanız gerekebilir; ancak sizin şansınıza karşınızdaki adam bir “balık burcu erkeği” ve söylediklerinizden alınmaya o kadar müsait ki, adeta kelimelerinizi cımbızlıyor ve kendisine alınacak bir malzeme çıkarmaya çalışıyor. Siz de söylediğiniz bazı kelimelerde istemeden onu kırmayı başardınız. Büyük bir talihsizlik. Biraz da sinsi bir adam ve kırıldığını size belli etmedi, içine attı ve renk vermeden sizi evinize bıraktı. Dışarıdan bakıldığında her şey yolunda görünüyor ancak gerçekte öyle değil; bir daha görüşmeme konusunda karar bile aldı ve hızlı bir şekilde uygulamaya geçti. Size önerim, örneğin çok fazla istekleri olan bir kadın gibi görünmeyin, mesela şu mekanlarda yemek yemem, şuralarda gezmem, ben şöyle kültürlerden hoşlanmam falan gibi genelleyici ifadelerden uzak durun çünkü bu şekilde tedbirli davranmak sizin için daha iyi olur. Uyumlu görünmek iyidir. Ailesiyle ilgili gereksiz şeyleri anlatsa bile hiçbir yorumda bulunmayın ve sadece dinleyin. İyi niyetle bir yorumda bulunsanız bile onun tepkisi farklı olabilir.

En kötüsü de bu madde. Her şey iyi olmasına rağmen bu adamın geçmişten gelen ve hala kapatamadığı bir dosyası var; bu ne demek? Bir Ex tabi ki! Şu unutulamayan türlerinden, afilli bir eski sevgili… Büyük talihsizlik çünkü birlikte mutlu olabilirdiniz ancak aklında başka birisi varken sizinle ilişkiye başlamasın bence çünkü birkaç ay sonra o kıza dönmesi yerine en başında ortadan kaybolması daha iyidir. Bazı erkekler eski sevgili konusunda o kadar saplantılıdır ki bir yandan ağrı kesici bir yeni ilişki ararlarken öte yandan eski sevgiliye sürekli yazmaya devam ederler.

Gördüğünüz gibi farklı sebepler var. Kötümser olmayın ve kendinizi suçlamayı bırakın. Mutlaka doğru adam karşınıza çıkar, yeter ki sabırlı olun ve kendinizi geliştirmeye, yalnızlıktan keyif almaya devam edin. Yalnızlıktan kaçarken yanlış ilişkilere tutulmayın.

Seviliyorsunuz,

Görüşmek üzere

Adil Yıldırım