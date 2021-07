Eve Teslim Kurban Hizmeti nasıl yapılıyor?

İlandır

1- Hisse sahiplerinden vekâlet alınıyor

Kurban ibadetini gerçekleştirmek isteyen ancak COVID-19 salgını nedeniyle kalabalık alanlara girmek istemeyenler ilk olarak kurban.danet.com.tr web sitemiz üzerinden kurbanlık seçimi yapıyor. Küçükbaş, büyükbaş düve ve büyükbaş dana olmak üzere 3 farklı paketten dilediklerini seçebiliyorlar. Ardından yazılı veya sözlü olarak vekâletlerini alıyoruz.

2- Kurbanlıklar uzman ekip tarafından seçiliyor

Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklarımızı Danet'in uzman ekibi seçiyor. Tüm kurbanlıklarımızın yüzde 100 yerli besi hayvanları olmasına dikkat ediyoruz. Ayrıca kurbanlık hayvanın herhangi bir hastalığının olup olmadığı kontrol ediliyor ve yaşının kurban ibadetine uygun olduğundan emin oluyoruz. Verilen vekâletlerle kurbanlık hayvanları eşleştiriyoruz. Hisse sayıları tamamlandığında ise bayramın ilk gününü bekliyoruz.



3- Bayramın ilk günü kesim yapılıyor

Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının hemen ardından kesim işlemine başlıyoruz. Tüm kurbanlıklarımızın kesimine veteriner hekim, gıda mühendisi ve noter eşlik ediyor. Türkiye'de sayılı işletmenin alabildiği TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi'ne de sahibiz. Tüm hijyen kurallarını dikkatle uyguluyor ve sürekli olarak denetim yapıyoruz. Tesislerimizde Sağlık Bakanlığı onaylı ekipmanları kullanıyoruz ve personelimizin düzenli ateş ölçümünü yapıyoruz.

4-Kurban etleri eşit bir şekilde bölünüyor

Kesim işlemi tamamlandığında ise taksim etmeye geçiyoruz. Etleri bir süre soğuk hava depolarında dinlendirdikten sonra büyükbaş kurban etlerini kemiksiz hale getirerek parçalara ayırıyoruz. Küçükbaş kurban etlerini ise kemikli olarak parçalara ayırıyoruz. Hisse sahiplerine kurbanlık hayvanın her bölgesinden eşit ve adaletli parçalar düşecek şekilde paylaştırıyoruz. Ciğer ve yürek de aynı şekilde her hisse sahibine pay ediliyor. Kurbanların derisi ve sakatatı T.C. Diyanet Vakfı’na ait kurumlara bağışlanıyor ve makbuzu her hisse sahibine gönderiliyor.



5- Kurban etleri sahiplerine teslim ediliyor

Paylaştırılan etleri özel ambalajlarında paketleyerek soğutuculu ve kapalı araçlarla soğuk zinciri bozmadan sevkiyata çıkarıyoruz. Küçükbaş kurbanlıkları bayramın 2. günü, büyükbaş danaları bayramın 3. günü ve büyükbaş düveleri bayramın 4. günü adreslere teslim ediyoruz.

Danet Adrese Teslim Kurban hizmetini 3 paket ile sunuyor:

Küçükbaş Bedeli - 2.200 TL

Gün Teslim

18-20 Kg. Kemikli Et (Kurban etinin tamamı) ve ek olarak Ciğer, Yürek

Büyükbaş Dana Hisse Bedeli - 2.600 TL

Gün Teslim

22-25 Kg. Kemiksiz Et (1/7 Hissesi) ve ek olarak Ciğer, Yürek, 1 Kg Kemik

Büyükbaş Düve Hisse Bedeli – 1.900 TL

Gün Teslim

16-19 Kg. Kemiksiz et (1/7 Hissesi) ve ek olarak Ciğer, Yürek, 1 Kg. Kemik

Danet'in eve teslim kurban hizmeti ile ilgili tüm detaylara "https://kurban.danet.com.tr" adresinden ulaşabilirsiniz.





İlandır