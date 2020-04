‘Şampiyon’ olmak zorunda mıyım?

Apti'nin Beni

Bakmayın kitabın adının ‘Apti’nin Beni’ olduğuna, Apti’nin bir beni yok aslında. Tıpkı tamamı şampiyon sporculardan oluşan ve her birinin dudağının üstünde koca bir ben olan sülalesindeki diğer fertlerin aksine şampiyonluk arzusuna da sahip olmadığı gibi. Oysa ailesindeki herkes ondan yüzü benli sülalesine layık büyük bir sporcu olmasını bekliyor. Hele babası için bu bir onur meselesi; Apti’ye bol bol madalya kazanmak için nasıl yaşaması gerektiğini dikte ediyor sürekli. Nasıl yemek yemeli, nasıl uyumalı, nasıl yürümeli, hatta ve hatta nasıl rüyalar görmeli. Gelin görün ki, babasının rüyalarını dev halterler süslerken Apti’ninkileri rengârenk resimler, tablolar, boyalar süslüyor.

Reza Dalvand’ın çizimleri babayla oğul arasındaki çelişkileri her yönüyle gözler önüne seriyor. Apti’nin aksine babası dev gibi bir adam, tüm gücü, erkeksiliği, öfkesi ve kontrolcülüğüyle her daim bir alev topu gibi kıpkırmızı. Madalyonlu fotoğrafları evin duvarlarını süsleyen diğer akrabalar gibi onun da kaşları çatık mı çatık, suratı asık mı asık. Zaten o fotoğraflardan yayılan mutsuz, baskıcı, otoriter bakışlar yok mu, bizi bizden alıyor. Ama sanmayın ki boğucu bir öykü bu, Apti’nin üzerindeki baskıyı hakkıyla hissettirirken bir taraftan da kıkır kıkır güldürüyor.

Hele koca yürekli Apticiğin babasını ve tüm yüzü benli sülalesini mutlu etmek için bulduğu dâhiyane fikir yok mu, hınzırlığın bu kadarı dedirtiyor.



APTİ’NİN BENİ

Payam Ebrahimi

Resimleyen: Reza Dalvand

Çeviren: Mojgan Dolatabadi

Arden Yay., 2019

32 sayfa, 30 TL

MERAK ZİHNİN KALP ATIŞIDIR!



‘Meraklının El Kitabı’nın ilginç ortaya çıkış hikâyesi aynı zamanda toplum olarak merak kavramına bakışımızı da özetliyor. Kitabı dikkate değer kılanlardan biri de bu aslında. Fikir, eğitimde nitelikli yapısal dönüşüm hedefiyle çalışmalar yürüten Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) ‘Merak Edenler’ temalı bir konferans hazırlığı sırasında ortaya çıkıyor. Merakın peşine düşülüp araştırmalar, çalışmalar, sokak röportajları yapılıyor, merak konulu atasözleri taranıyor. Ve merak kavramının hayatımızda olumlu anlamda çok az yer bulduğu, hatta merakı destekleyen tek bir atasözünün bile olmadığı fark ediliyor. Sonunda ‘merakedenler.org’ aracılığıyla herkes kendi atasözünü yazmaya davet ediliyor ve büyük bir merak hareketi başlıyor. Aralarından seçilenler daha sonra işte bu kitabın ‘Merak Atasözleri’ bölümünü oluşturuyor.

“Merak zihnin kalp atışlarıdır”, “Meraka yenilmek zaferdir”, “Merak edenler Ay’a, etmeyenler yaya” ve daha nice sevimli, ilham verici söz Gökçe Yavaş Önal’ın mizah yüklü, neşeli resimleriyle birer postere dönüşmüş adeta.

Gelgelelim kitap bu kadarla kalmıyor. Kimisi hikâyelerle desteklenen birbirinden eğlenceli grup oyunu ve merak alıştırmaları merakla ilgili olumlu algı oluşturmanın, çocukların merak ettiklerini özgürce ifade etmelerinin, çekinmeden soru sorabilmelerinin, yadırganma korkularını aşmalarının önünü açıyor. Ne demişler, “Ya merakın yolunu aç ya meraklıya yol aç”.



MERAKLININ

EL KİTABI

MERAK ATASÖZLERİ VE

ALIŞTIRMALARI

Eğitim Reformu Girişimi

Resimleyen:

Gökçe Yavaş Önal

Çınar Yayınları, 2020

80 sayfa, 16 TL.