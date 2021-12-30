Müziği sevdiren yazar: Faruk Yener

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Kitaplığımdan Faruk Yener’in ‘100 Opera’ kitabını çektim, okumaya başladım.

Yener, kitaplarının yanı sıra radyoda da konuşmalar yapardı. O yıllarda müzik üzerine öğretici kitaplar pek yoktu, onun için de bu kitapların müziği, müzisyenleri tanıtmakta büyük bir işlevi vardı.

‘100 Opera’nın iç kapağında sunum yazısı var:

“100 Opera daha önce basılmış ve tükenmiş olan ‘Ünlü Operalar’ gibi sanatsever ulusumuz için hazırlandı. Kitapta yer alan 100 eser, bestecilerin doğum yılları ve ilk oynanış tarihleri göz önünde tutularak ‘kronolojik’ bir diziye göre düzenlenmiş, ayrıca alfabetik listesi de sunulmuştur.”

‘100 Opera’nın önsözünden bir bölüm:

“Bu kitap 1958 yılında yayınlanmış bulunan ‘Ünlü Operalar’ın yeniden düzenlenmiş, genişletilmiş ikinci baskısıdır. Türkiye’de bir opera kitabının ikinci defa basılması bu konu çevresinde uyanan geniş ilginin açık belirtisidir.

‘100 Opera’ ortalama 10 yıllık bir çabanın sonucudur.

‘Ünlü Operalar’a kalemlerin övgüleri cesaretimi desteklemiş, bilgi ve yetkilerine güvendiğim dostların gösterdikleri bazı küçük eksiklikleri unutmamıştım. Daima ileriyi özleyen ulusuma hizmet yolunda bir adım daha atabilmişsem kıvancım büyük olacaktır.

1 Haziran 1963, Teşvikiye. Faruk Yener”

İç kapakta da yazarların ve müzisyenlerin müzik üzerine söyledikleri bulunuyor.

‘100 Opera’yı takiben iki yazı:

* Operanın Hikâyesi

* Biz Türkler ve Opera Sanatı

Operanın tarihini ve bizim tarihimizdeki yerini inceliyor.

Kitabın sayfa düzeni:

* Bestecinin hayatı

* Operanın karakterleri

* Her perdenin öyküsü

Bugün de bir opera seyircisinin kitaplığında bulunması gerekir. Operaya gitmeden önce okuyabilirsiniz.

