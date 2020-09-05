Mesut MADAN / DHA
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Marcus Aurelius evine döndü
Prehistorik çağlarda Anadolu’da yaşadığı kanıtlanan ve Burdur yöresinde kalıntılarına rastlanılan mamut kemiklerinden yapılan Roma imparatorları Marcus Aurelius heykeli dahil 367 eser Burdur Arkeoloji Müzesi’nden ‘Bir Zamanlar Toroslar’da; Sagalassos’ sergisi için İstanbul’a götürülmüştü.
80 bin kişinin ziyaret ettiği serginin süresinin tamamlanmasının ardından tarihi eserler, Burdur Arkeoloji Müzesi’ndeki yerlerine geri getirildi.
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