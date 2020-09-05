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Kitap Sanat
Mesut MADAN / DHA
Haber Giriş: 05.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Marcus Aurelius evine döndü

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Marcus Aurelius evine döndü
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Prehistorik çağlarda Anadolu’da yaşadığı kanıtlanan ve Burdur yöresinde kalıntılarına rastlanılan mamut kemiklerinden yapılan Roma imparatorları Marcus Aurelius heykeli dahil 367 eser Burdur Arkeoloji Müzesi’nden ‘Bir Zamanlar Toroslar’da; Sagalassos’ sergisi için İstanbul’a götürülmüştü.

80 bin kişinin ziyaret ettiği serginin süresinin tamamlanmasının ardından tarihi eserler, Burdur Arkeoloji Müzesi’ndeki yerlerine geri getirildi.

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