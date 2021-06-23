Heykel sanatına büyük destek

49 yıldır kesintisiz yayımlanan prestijli kültür sanat dergisi Milliyet Sanat’ın bu yıl ikincisini düzenlediği ‘Heykelde Yeni Keşifler’ yarışmasının başvuruları, yoğun ilgi üzerine 30 Haziran’a kadar uzatıldı. Heykel sanatının gelişimine katkı sunmak ve galerilerde temsiliyeti olmayan yetenekli sanatçıların görünürlüğünü artırmayı amaçlayan yarışma, bu yıl Mesa Holding’in sponsorluğunda düzenleniyor. Seçici kurulun belirleyeceği 10 eser, eylül ayında önce Kemer Country Hotel’de, ardından Boğaz’daki tarihi Cemil Molla Köşkü’nün bahçesinde sanatseverlerle buluşacak. İlk üç sanatçıya 10 bin TL’lik üretim desteği verilecek, yarışmanın birincisi yurtdışında bir ay sanat eğitimiyle ödüllendirilecek.

YETERİNCE GELİŞMİŞ DEĞİL

Türkiye’de genç heykel sanatçıları ve öğrenciler, heykel üretmek için çalışma ortamı bulmakta ve malzeme tedarikinde zorlanabiliyor. Bu nedenle sanatçılar isterlerse hazır eserleriyle isterlerse de maketleriyle yarışmaya katılabiliyor.

“Türkiye’de heykel sanatı maalesef yeterince gelişmiş değil. Bunun başlıca sebepleri arasında teşvik edilmemesi ve maddi imkânsızlıklar geliyor. Tüm dünya belediyeleri kendi kültürlerinin bir uzantısı olan sanatı ve özellikle heykel çalışmalarını tüm şehre yayma konusunda oldukça başarılı. Bizde ise birkaç örnek dışında destek yok” diyen yarışmanın danışmanı ve jüri üyesi Sabiha Kurtulmuş, ülke genelinde yapılan ve üretimleri destekleyen heykel yarışmalarının artmasının yeni yetenekler için teşvik edici olacağını düşünüyor.

Sabiha Kurtulmuş

Türkiye’nin önemli sanatçılarından, yarışmanın da seçici kurul üyesi olan Seçkin Pirim ise son yıllarda Türkiye’de heykelin kendine hak ettiği yeri bulmaya başladığının altını çizerek ekliyor: “Üniversitelerin heykel bölümünden her sene mezun olan 4-5 öğrenciden ancak biri sanatına devam ederdi. Geldiğimiz noktada yeni mezun heykeltıraşlar artık daha cesaretle üretimlerine devam ediyor. Çok yetenekli gençlerin olduğunu görüyorum. En büyük arzum da şehirlerde kamusal alanlarda çağdaş heykeller olması ve hayatın bir parçası haline gelmesidir.”

Heykelde Yeni Keşifler yarışmasının ilki 2019’da düzenlenmiş ve dereceye giren 10 eser, Kemer Country Hotel’de düzenlenen açık artırmada satışa sunulmuştu.

Detaylı bilgi ve başvuru için web adresi: https://heykel.milliyetsanat.com

‘ÜRETİMİ EN ZOR SANAT DALI’





Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve koleksiyoner Meltem Demirören Oktay: “Osmanlı döneminden çağdaş sanata, ailemiz kuşaklardır sanatla yakından ilgilenmiştir. Sanat dünyası içinde, keşfedilmemiş, sanatını sergileme şansı bulamayan pek çok yetenek olduğunu gördüm. Onlara bir fırsat verilmesinin, hem Türkiye’de sanatın gelişebilmesi için hem de yeni sanatçıların teşvik edilmesi için önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle, heykelin genç yetenekler için üretim açısından daha zorlayıcı bir sanat dalı olduğu kesin. Bu yarışmanın da en güzel özelliklerinden biri, seçici kurul tarafından belirlenecek olan 3 yarışmacıya üretim desteği sağlıyor olması. Milliyet Sanat gibi Türkiye’de 50’nci yaşına 2022’de girecek olan saygın bir derginin bu yarışmayı düzenlemesi de ayrıca önemli. En sonunda seçilen 10 eserin sergilenerek sanatseverlerle buluşacak olması da hem sanat camiası hem de yeni yetenekler için bir şans.”

JÜRİDE KİMLER VAR?

II. Heykelde Yeni Keşifler yarışmasının seçici kurulu, alanında yetkin isimlerden oluşuyor: ArtSümer Galeri’nin kurucusu Aslı Sümer, küratör ve sanat yazarı Derya Yücel, Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve koleksiyoner Ebru Özdemir, heykeltıraş Fabio Lattanzi Antinori, Milliyet Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Filiz Aygündüz, küratör ve sanat danışmanı Melike Bayık, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve koleksiyoner Meltem Demirören Oktay, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölüm Başkanı Prof. Neslihan Pala, Merkur Galeri kurucusu ve sanat danışmanı Sabiha Kurtulmuş, Mesa Mesken Sanayi A.Ş. Tasarım Müdürü Sinem Konu Keskinok ve sanatçı Seçkin Pirim.

Seçkin Pirim