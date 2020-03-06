Cesaret, ilham ve Ã¶zgÃ¼venin rengi...

YalÄ±n Ã¶ykÃ¼nÃ¼n ustasÄ± olarak nitelendirilen Leo Lionni iÃ§in zamansÄ±zlÄ±ÄŸa karÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ bir hikÃ¢ye anlatÄ±cÄ±sÄ± demek yanlÄ±ÅŸ olmaz. TorunlarÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± uzun bir tren yolculuÄŸu sÄ±rasÄ±nda bir dergiden kopardÄ±ÄŸÄ± renkli kÃ¢ÄŸÄ±t parÃ§alarÄ±yla yarattÄ±ÄŸÄ± ilk hikÃ¢yesinin Ã¼zerinden 60 yÄ±l geÃ§miÅŸ. Sanat yÃ¶netmeni, ressam ve grafik tasarÄ±mcÄ± olarak sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kariyerinin ardÄ±ndan 50â€™li yaÅŸlarÄ±nda adÄ±m attÄ±ÄŸÄ± resimli Ã§ocuk kitaplarÄ± dÃ¼nyasÄ±na 40â€™Ä±n Ã¼zerinde eser vermiÅŸ ve pek Ã§ok prestijli Ã¶dÃ¼le layÄ±k gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸ. Ama bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n Ã¶tesinde, pek Ã§ok farklÄ± konunun yanÄ± sÄ±ra yabancÄ±laÅŸma, benlik arayÄ±ÅŸÄ±, kendini keÅŸfetme, farklÄ±lÄ±klarÄ±n kabulÃ¼ gibi zorlu varoluÅŸsal konularÄ± da gÃ¶rkemli bir sadelik ve katman katman aÃ§Ä±lan felsefi bir derinlikle anlatabilmesinde saklÄ±dÄ±r zamansÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±rrÄ±. Ders vermez ama dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye davet eder; zihnimiz de kalbimiz de izleriyle doludur. SakinliÄŸine Ã¶yle kapÄ±lÄ±rsÄ±nÄ±z ki yarattÄ±ÄŸÄ± atmosferin bir parÃ§asÄ± olarak bulursunuz kendinizi. DiÄŸer taraftan sonsuz hayal gÃ¼cÃ¼nden beslenir, tadÄ±na doyum olmaz hikÃ¢yelerinin.

Lionniâ€™nin kitaplarÄ±nÄ± Kemal Atakayâ€™Ä±n Ã§evirisiyle dilimize kazandÄ±ran Elma Ã‡ocuk, 110. doÄŸum yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde sanatÃ§Ä±nÄ±n Ã¼Ã§ kitabÄ±nÄ± bir arada yayÄ±mladÄ±.

AyrÄ±m yapmak zor olsa da Ã§ocuk edebiyatÄ±nÄ±n ÅŸaheserlerinden sayÄ±lan Frederickâ€™i anÄ±msattÄ±ÄŸÄ± iÃ§in olsa gerek â€˜Matthewâ€™un RÃ¼yasÄ±â€™nÄ±n tadÄ± bir baÅŸka diyebiliriz. Matthew da tÄ±pkÄ± Frederick gibi, Lionniâ€™nin gri toprak tonlarÄ±yla resimlediÄŸi klasik farelerinden biri. Ama asÄ±l benzerlikleri her ikisinin de sanatÃ§Ä± ruhlu oluÅŸundan geliyor. Bir kendini keÅŸfetme ve kararlÄ±lÄ±k hikÃ¢yesi olan â€˜Matthewâ€™un RÃ¼yasÄ±â€™nda ressam olmak isteyen kÃ¼Ã§Ã¼k farenin ilham verici yolculuÄŸuna eÅŸlik ediyoruz. Ã‡ocuk edebiyatÄ±nda ilk kez Leo Lionni tarafÄ±ndan kullanÄ±lan kolajlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Picasso, Miro, Monet gibi farklÄ± sanatÃ§Ä± ve sanat akÄ±mlarÄ±nÄ±n da Ã§ocukÃ§a yorumlandÄ±ÄŸÄ± birbirinden renkli resimler sÃ¼slÃ¼yor Ã¶ykÃ¼yÃ¼.

Caldecott Onur KitabÄ± ve New York Times YÄ±lÄ±n En Ä°yi Resimli KitabÄ± Ã¶dÃ¼llerinin sahibi â€˜TÄ±rtÄ±l Boyuâ€™ ise mizahla Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor ve cesur, keskin zekÃ¢lÄ±, minicik bir tÄ±rtÄ±lla tanÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor bizleri. Her ÅŸeyi ama her ÅŸeyi Ã¶lÃ§ebilen, Ã¶lÃ§Ã¼ birimi olarak da bizzat kendini kullanan kÃ¼Ã§Ã¼k tÄ±rtÄ±l, tehlikeleri de bu yÃ¶ntemle bertaraf ediyor. KÄ±zÄ±lgerdan ya da bir baÅŸkasÄ± tÄ±rtÄ±lÄ± yutmaya mÄ± hazÄ±rlanÄ±yor, hemen kafaya alÄ±yor karÅŸÄ±sÄ±ndakini ve birinin kuyruÄŸunu, birinin gagasÄ±nÄ±, birinin bacaklarÄ±nÄ± Ã¶lÃ§eyim derken yutma iÅŸi rafa kalkmÄ±ÅŸ oluyor. Derken bir gÃ¼n bÃ¼lbÃ¼l, Ã¶tÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ Ã¶lÃ§mesini yoksa onu bir lokmada mideye indireceÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor. Ä°yi ama bir ezgi nasÄ±l Ã¶lÃ§Ã¼lebilir ki? TÄ±rtÄ±lÄ±n tÃ¼m zekÃ¢sÄ±nÄ± ve fÄ±rlamalÄ±ÄŸÄ±nÄ± konuÅŸturarak bulduÄŸu Ã§Ã¶zÃ¼me kÄ±kÄ±r kÄ±kÄ±r gÃ¼lerken bulacaksÄ±nÄ±z kendinizi.

Son olarak, yumurtadan sÃ¼rÃ¼nerek deÄŸil iki ayak Ã¼zerinde yÃ¼rÃ¼yerek Ã§Ä±kan ve diÄŸerlerinin gÃ¶remediklerini gÃ¶ren yavru timsahÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatan â€˜Cornelius MasalÄ±â€™ Ã¶zgÃ¼ven, kÄ±skanÃ§lÄ±k, farklÄ±lÄ±klar, doÄŸuÅŸtan gelen ve sonradan edinilen yetenekler gibi farklÄ± konular Ã¼zerine dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼yor. En gÃ¼zeli de hevesinizi baltalayanlara karÅŸÄ± yolunuza dimdik devam etme cesareti veriyor.

Ve unutmadan, iyi doÄŸdun Leo!



TIRTIL BOYU

(40 sayfa, 39 TL)

MATTHEWâ€™UN RÃœYASI

(32 sayfa, 29 TL)

CORNELIUS MASALI

(32 sayfa, 29 TL)

Leo Lionni

Ã‡eviren: Kemal Atakay

Elma Ã‡ocuk, 2020



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