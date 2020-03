Cesaret, ilham ve Ã¶zgÃ¼venin rengi...

Yalın öykünün ustası olarak nitelendirilen Leo Lionni için zamansızlığa karışmış bir hikâye anlatıcısı demek yanlış olmaz. Torunlarıyla yaptığı uzun bir tren yolculuğu sırasında bir dergiden kopardığı renkli kâğıt parçalarıyla yarattığı ilk hikâyesinin üzerinden 60 yıl geçmiş. Sanat yönetmeni, ressam ve grafik tasarımcı olarak sürdürdüğü kariyerinin ardından 50’li yaşlarında adım attığı resimli çocuk kitapları dünyasına 40’ın üzerinde eser vermiş ve pek çok prestijli ödüle layık görülmüş. Ama bütün bunların ötesinde, pek çok farklı konunun yanı sıra yabancılaşma, benlik arayışı, kendini keşfetme, farklılıkların kabulü gibi zorlu varoluşsal konuları da görkemli bir sadelik ve katman katman açılan felsefi bir derinlikle anlatabilmesinde saklıdır zamansızlığının sırrı. Ders vermez ama düşünmeye davet eder; zihnimiz de kalbimiz de izleriyle doludur. Sakinliğine öyle kapılırsınız ki yarattığı atmosferin bir parçası olarak bulursunuz kendinizi. Diğer taraftan sonsuz hayal gücünden beslenir, tadına doyum olmaz hikâyelerinin.

Lionni’nin kitaplarını Kemal Atakay’ın çevirisiyle dilimize kazandıran Elma Çocuk, 110. doğum yıldönümünde sanatçının üç kitabını bir arada yayımladı.

Ayrım yapmak zor olsa da çocuk edebiyatının şaheserlerinden sayılan Frederick’i anımsattığı için olsa gerek ‘Matthew’un Rüyası’nın tadı bir başka diyebiliriz. Matthew da tıpkı Frederick gibi, Lionni’nin gri toprak tonlarıyla resimlediği klasik farelerinden biri. Ama asıl benzerlikleri her ikisinin de sanatçı ruhlu oluşundan geliyor. Bir kendini keşfetme ve kararlılık hikâyesi olan ‘Matthew’un Rüyası’nda ressam olmak isteyen küçük farenin ilham verici yolculuğuna eşlik ediyoruz. Çocuk edebiyatında ilk kez Leo Lionni tarafından kullanılan kolajların yanı sıra Picasso, Miro, Monet gibi farklı sanatçı ve sanat akımlarının da çocukça yorumlandığı birbirinden renkli resimler süslüyor öyküyü.

Caldecott Onur Kitabı ve New York Times Yılın En İyi Resimli Kitabı ödüllerinin sahibi ‘Tırtıl Boyu’ ise mizahla ön plana çıkıyor ve cesur, keskin zekâlı, minicik bir tırtılla tanıştırıyor bizleri. Her şeyi ama her şeyi ölçebilen, ölçü birimi olarak da bizzat kendini kullanan küçük tırtıl, tehlikeleri de bu yöntemle bertaraf ediyor. Kızılgerdan ya da bir başkası tırtılı yutmaya mı hazırlanıyor, hemen kafaya alıyor karşısındakini ve birinin kuyruğunu, birinin gagasını, birinin bacaklarını ölçeyim derken yutma işi rafa kalkmış oluyor. Derken bir gün bülbül, ötüşünü ölçmesini yoksa onu bir lokmada mideye indireceğini söylüyor. İyi ama bir ezgi nasıl ölçülebilir ki? Tırtılın tüm zekâsını ve fırlamalığını konuşturarak bulduğu çözüme kıkır kıkır gülerken bulacaksınız kendinizi.

Son olarak, yumurtadan sürünerek değil iki ayak üzerinde yürüyerek çıkan ve diğerlerinin göremediklerini gören yavru timsahın yaşadıklarını anlatan ‘Cornelius Masalı’ özgüven, kıskançlık, farklılıklar, doğuştan gelen ve sonradan edinilen yetenekler gibi farklı konular üzerine düşündürüyor. En güzeli de hevesinizi baltalayanlara karşı yolunuza dimdik devam etme cesareti veriyor.

Ve unutmadan, iyi doğdun Leo!



TIRTIL BOYU

(40 sayfa, 39 TL)

MATTHEW’UN RÜYASI

(32 sayfa, 29 TL)

CORNELIUS MASALI

(32 sayfa, 29 TL)

Leo Lionni

Çeviren: Kemal Atakay

Elma Çocuk, 2020