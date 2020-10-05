Bir varmış bir yokmuş 1046 masal derlenmiş

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Türk Dil Kurumu arasında Türk masal geleneğinin yaşatılması ve geleceğe aktarılması ve yeni nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla geçen yıl ‘Türk Masal Külliyatı-I’ projesi başlatılmıştı.

Proje kapsamında, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Türkiye’nin farklı illerinde görevli Bakanlık folklor araştırmacıları geniş kapsamlı alan araştırmaları yaptı. Genel Müdürlük Halk Kültürü ve Bilgi ve Belge Merkezi arşivi üzerinden de masal tespit çalışması yürütüldü. “www.masal.gov.tr” genel ağ adresi üzerinden gönderilen masal metinleri de editörlerce incelenerek, uygun görülenleri külliyata dahil edildi.

Çalışmalar sonucunda, Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi’ne kayıtlı masallarla ilgili 143 yazılı belgeden 435 adet, dinlenen 41 ses bandından ise 71 masal tespit edildi. Bakanlık taşra teşkilatında görev yapan folklor araştırmacıları da 68 ilde 540 masal derlemesine ulaştı. Çalışma yapılmayan diğer illerde ise derleme ve masallara ilişkin elde edilen verilerin inceleme ve tasnif işlemleri devam ediyor.

ORHAN VELİ’DEN ÖRNEKLER

Bakanlık, “www.masal.gov.tr” web sayfasından masal gönderme eğitim videolarında şair Orhan Veli’nin “Çocuk gönlüm kaygılardan azade; yüzlerinde nur, ekinlerde bereket; at üstünde mor kaküllü şehzade; unutmaya başladığım memleket” ve “Şakağımda annemin sıcak dizi, kulağımda falcı kadının sözü, göl başında padişahın üç kızı, alaylarla kafdağına hareket” şiirlerinden örnek verdi.

Ayrıca anonim masallardaki “Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde...”, “Değirmencinin biri değirmen çevirir; yanında bir kedi var. O kedideki göz, o kedideki kaş, o kedideki burun, o kedideki kuyruk...”, “Bir varmış, bir yokmuş...”, “Az gittik uz gittik... Altı ay bir güz gittik... Dere tepe düz gittik...”, “Var varanın, sür sürenin... Destursuz bağa girenin, hali budur padişahım...” tekerlemelerine yer verildi.



