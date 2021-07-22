Bir Tevfik Fikret özel sayısı

Tevfik Fikret

Özel sayıların araştırmacılar için önemini, işlevini vurgulamaya gerek yok. Tevfik Fikret üzerine hazırlanan kitaplara bir yenisi eklendi:

Muallim: Tevfik Fikret Özel Sayısı (Tevfik Fikret’in ölümünün 100. yılı anısına)

Birinci sayfada ne yazıyor?

* Muallim

* Nüsha-i Mahsûsa

* Tevfik Fikret Özel Sayısı

* Tıpkı basım-çeviri yazı

* Hazırlayan: Bahanur Garan

Önsözde özel sayı üzerine verilen tanıtıcı bilgiden bir bölüm:

“Tevfik Fikret’in ölümünün ikinci yılında ‘Muallim’ mecmuası onun anısını yâd etme amacıyla kendisinin yakın çevresinden önemli şair ve yazarlardan şiirler ve yazılar alarak özel bir sayı hazırlamıştır. Bu özel sayıda karakteri ve fikir dünyası, şairliği, öğretmenliği ele alınarak incelenmiştir. Bu yazıların pek çoğunun bizzat arkadaşlarının kaleminden çıkmış olması, şairin bilmediğimiz bazı yönlerine ışık tutmuş, Fikret’i daha yakından tanımamıza imkân sağlamıştır.”

Abdullah Uçman, ‘Kitap Üzerine Birkaç Söz’de Tevfik Fikret’in edebiyatımızdaki yeri ve özel sayıda yer alan yazarlar ve şairler üzerine, dipnot mahiyetinde bilgiler veriyor.

İlk cümle:

“Tanzimat’tan sonraki yıllarda Batı tesiri altında ortaya çıkan Yeni Türk Edebiyatı’nın önde gelen şahsiyetlerinden biri olarak şöhret kazanan Tevfik Fikret, gerek Servet-i Fünun topluluğunun kuruluşunda, gerekse bu topluluğun kendine özgü bir edebiyat anlayışı oluşturmasında önemli bir rol oynamıştır. Tevfik Fikret üzerine kaleme alınmış diğer eserlerle birlikte bu çalışma da dikkatle okunduğunda, ölümü üzerinden yüz yıl gibi uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen Tevfik Fikret’in günümüz insanı ile toplumumuzu ilgilendiren pek çok şey söylemiş olduğu kolayca fark edilecektir.”

Kitaptaki adlardan seçmeler:

* Nigâr Hanım

* Abdülhak Hâmid

* Ziya Gökalp

* Süleyman Nazif

* Yunus Nadi

* Rıza Tevfik

* Hâlid Fahri

* Hamdullah Subhi

* Ali Ekrem

* Ruşen Eşref

* Hüseyin Râgıb

Yazılardan sonraki bölümde:

* Fikret’in ilk neşredilen yazısı

* Fikret’in bir mektubu

* Fikret’in resmî hayatı

Çağrı Yayınları’ndan çıkan bu özel sayıyla Fikret’in birçok yönünü en yakınlarından tanıyoruz. Bahanur Garan gerçekten yararlı bir çalışma yapmış.