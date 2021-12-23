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2021'in en iyi 50 kitabı: Kurgu dışı

#Kurgu Dışı#Yılın En İyi Kitapları#Pandemi Zaiyatı
2021in en iyi 50 kitabı: Kurgu dışı

Hürriyet Kitap Sanat’ın gelenekselleşen ‘Yılın En İyi Kitapları’ seçkisi için kitap ekleri editörleri ve eleştirmenlerden oluşan 20 kişilik jürimiz bu sene yayımlanan kitapları, kurgu ve kurgu dışı olarak ayrı ayrı değerlendirdi. Hürriyet Kitap Sanat yazı işleri ekibi olarak biz de bir seçki hazırlayarak jürinin ‘+1’i olduk. Jürinin sıralamasına göre yaptığımız puanlama sonucunda, Pınar Öğünç'ün ‘Pandemi Zaiyatı' adlı çalışması kurgu dışı kategorisinde birinci oldu. İşte jürimizin seçkisiyle, 2021’in kurgu dışı kategorisindeki en iyi 50 kitabı.

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1. Pandemi Zayiatı, Pınar Öğünç, İletişim: Sokağın sesini hikâyeleştirerek aktarmada mahir bir isim olan gazeteci-yazar Pınar Öğünç’ün pandeminin sıradan insanları nasıl etkilediğini gözler önüne seren bir söyleşi kitabı. Öğünç’ün salgının ilk döneminde, 23 Mart-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında, farklı meslek gruplarından 35 kişiyle yaptığı görüşmeler önce Gazete Duvar’da yazı dizisi olarak yayımlanmıştı. Sistemin krizlerden beslendiğini bir kere daha anladığımız; krizi, yaşandığı esnada kayda geçen canlı bir arşiv...

2021in en iyi 50 kitabı: Kurgu dışı


2. İki Satır, İki Satırdır/Alev Ebüzziya’ya Mektuplar, 1962-1976, haz. Habil Sağlam, YKY: Büyük şair Edip Cansever’in seramik sanatının dünyaca ünlü ismi Alev Ebüzziya’ya yazdığı mektupların gün yüzüne çıkmış olması önemli bir kültür ve edebiyat olayı. Bir şairin dil harikası. Anlatım ve duyuruş yetkinliğinin zirvesi. Her tür sanat dedikodusundan uzakta, adeta bir şairin mektup mektup kendisini inşa edişi. 
2021in en iyi 50 kitabı: Kurgu dışı


3. Düşüşten Sonra/Selim İleri, Burcu Aktaş, Everest: Edebiyatımızın büyük ismi Selim İleri, beynine pıhtı atınca uzun bir süreyi hastanede geçirmişti. Bu süreçte ilk andan beri yanında olan yazar Burcu Aktaş ile Selim İleri’nin yaptıkları uzun sohbet, o günlerin ‘zihin dökümü’ diyebileceğimiz bir anlatıyı doğurdu. ‘Düşüşten Sonra’da usta yazar, hastane ve hastane sonrası günlerini edebiyatla sorguluyor.
2021in en iyi 50 kitabı: Kurgu dışı


4. Seçkin, Zeynep Miraç, Doğan
5.Geçmişten Günümüze İstanbul Lezzetleri, Merin Sever, İBB
6. Hasan Âli Yücel, Tanıl Bora, İletişim
7. İşitiyor musun Memet?, Sibel Oral, Doğan
8. İstanbul’un Lezzet Tarihi, Artun Ünsal, Everest
9. Bir Ağacın Altında, Selçuk Demirel, YKY
10. Fahrelnissa Zeid: Fırtınaya Doğru, Yahşi Baraz, Bozlu Art Project
11. Burası Orası Değil/Hayalet Oğuz Kitabı, Kaya Tanış, Kırmızı Kedi
12. Keşkesiz Bir Kadın/Arzu Okay, Türey Köse, İletişim
13. Türk Sinemasında İstanbul, haz. Tunca Aslan, Agâh Özgüç, İBB
14. İradenin İyimserliği: 2000’lerde Türkiye’de Kadınlar, der. Aksu Bora, İletişim
15. Perde Kapanmasa Görecektiniz, Deniz Yüce Başarır, İBB
16. Kardeşime Mektuplar, Attilâ İlhan, Kaynak
17. Kitap İçin 4, Selçuk Altun, İş Kültür
18. İlhan Koman Sözlüğü, Dr. Necmi Sönmez, Doğan
19. Düşünme Etiği, Fatmagül Berktay, Metis
20. Hepberaber/Kalpsiz Bir Dünyaya İnat, Ece Temelkuran, Everest
21. Sanatçının Kendine Yolculuğu/Sanat ve Edebiyat Üzerine Psikanalitik Denemeler, Nilüfer E. Güngörmüş, Metis
22. Çoğu Zarar Azı Karar/Dünyayı Küçülme Kurtaracak, Jason Hickel, çev. Deniz Keskin, Metis
23. Kapitalist Kıyamet, Foti Benlisoy, Habitus
24. Var mısın?/Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler, Doğan Cüceloğlu, Kronik
25. Saray ve Ötesi, Halid Ziya Uşaklıgil, Kapı
26. Mahkûmların Şafağı/Özyaşamöyküsü 1921-1946, Zaven Biberyan, çev. Deniz Kureta, Aras
27. Ya Siz Nasılsınız Dr. Sacks?/Bir Oliver Sacks Portresi, Lawrence Weschler, çev. Ebru Kılıç, Domingo
28. Bir Vatan Evladının Notları, James Baldwin, çev. Suat Ertüzün, Can
29. Çocuk Düşmanlığı, Elisabeth Young-Bruehl, çev. Aksu Bora, Metis
30. Açıklığa Doğru, Asuman Susam, Everest
31. Dante/Seküler Dünyanın Şairi, Erich Auerbach, çev. Ceren Can Aydın, Alfa
32. Para Ne Söyler Biz Ne Anlarız, Meltem Reyhan, İndigo
33. Seçtiğimiz Gelecek, Christiana Figueres, Tom Rivett-Carnac, çev. Şafak Tahmaz, Siyah Kitap
34. Kral Öldü Yaşasın Kral, Ali Akyıldız, Timaş
35. Son Kadın, Şaziye Karlıklı, Doğan
36. Jön Türkler/Osmanlı İmparatorluğu’nu Kurtarma Mücadelesi, Feroz Ahmad, çev. Tansel Demirel, İş Kültür
37. Yabani Ot Toplayıcısı, Elif Türkölmez, Çınar Yayınları
38. Kadın Kurtuluş Hareketi, Ebru Pektaş, Yordam
39. Bitkisel Hafıza ve Bibliyofili Üzerine Diğer Yazılar, Umberto Eco, çev. Leyla Tonguç Basmacı, Alfa
40. Büyük Taarruz, Selim Erdoğan, Kronik Yayınları
41. Muz Ne Kadar Kötüdür?/Her Şeyin Karbon Ayak İzi, Mike Berners-Lee, çev. Tuğba Elçin, Yeni İnsan
42. Çalış(ma)mak: Daha Ciddi Bir Mesai, Josh Cohen, çev. Burcu Halaç, Sel
43. Diplomasi Tarihi (4 cilt), Ferhat Balekoğlu, Doğu Batı
44. Trajedi, Terry Eagleton, çev. Cem Alpan, Tellekt
45. Değişme İsteği/Erkekler, Erkeklik ve Sevgi, bell hooks, çev. Zeynep Kutluata, BGST
46. Konuşmalar, Konfüçyüs, çev. Giray Fidan, İş Kültür
47. Kadehlerdeki Dudak İzleri, Şengül Kılıç Hristidis, Overteam
48. Galata, Turan Akıncı, Remzi
49. Revnakoğlunun İstanbul’u, Mustafa Koç, Fatih Belediyesi Yay.
50. Mars ve Venüs’ün Ötesinde, John Gray, çev. Öykü Toros İrvana, Destek


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#Kurgu Dışı#Yılın En İyi Kitapları#Pandemi Zaiyatı

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