2021'in en iyi 50 kitabı: Kurgu dışı

3. Düşüşten Sonra/Selim İleri, Burcu Aktaş, Everest:

Büyük şair Edip Cansever’in seramik sanatının dünyaca ünlü ismi Alev Ebüzziya’ya yazdığı mektupların gün yüzüne çıkmış olması önemli bir kültür ve edebiyat olayı. Bir şairin dil harikası. Anlatım ve duyuruş yetkinliğinin zirvesi. Her tür sanat dedikodusundan uzakta, adeta bir şairin mektup mektup kendisini inşa edişi.Edebiyatımızın büyük ismi Selim İleri, beynine pıhtı atınca uzun bir süreyi hastanede geçirmişti. Bu süreçte ilk andan beri yanında olan yazar Burcu Aktaş ile Selim İleri’nin yaptıkları uzun sohbet, o günlerin ‘zihin dökümü’ diyebileceğimiz bir anlatıyı doğurdu. ‘Düşüşten Sonra’da usta yazar, hastane ve hastane sonrası günlerini edebiyatla sorguluyor.Seçkin, Zeynep Miraç, DoğanGeçmişten Günümüze İstanbul Lezzetleri, Merin Sever, İBBHasan Âli Yücel, Tanıl Bora, İletişimİşitiyor musun Memet?, Sibel Oral, Doğanİstanbul’un Lezzet Tarihi, Artun Ünsal, EverestBir Ağacın Altında, Selçuk Demirel, YKYFahrelnissa Zeid: Fırtınaya Doğru, Yahşi Baraz, Bozlu Art ProjectBurası Orası Değil/Hayalet Oğuz Kitabı, Kaya Tanış, Kırmızı KediKeşkesiz Bir Kadın/Arzu Okay, Türey Köse, İletişimTürk Sinemasında İstanbul, haz. Tunca Aslan , Agâh Özgüç, İBBİradenin İyimserliği: 2000’lerde Türkiye’de Kadınlar, der. Aksu Bora, İletişimPerde Kapanmasa Görecektiniz, Deniz Yüce Başarır, İBBKardeşime Mektuplar, Attilâ İlhan, KaynakKitap İçin 4, Selçuk Altun, İş Kültürİlhan Koman Sözlüğü, Dr. Necmi Sönmez, DoğanDüşünme Etiği, Fatmagül Berktay, MetisHepberaber/Kalpsiz Bir Dünyaya İnat, Ece Temelkuran, EverestSanatçının Kendine Yolculuğu/Sanat ve Edebiyat Üzerine Psikanalitik Denemeler, Nilüfer E. Güngörmüş, MetisÇoğu Zarar Azı Karar/Dünyayı Küçülme Kurtaracak, Jason Hickel, çev. Deniz Keskin, MetisKapitalist Kıyamet, Foti Benlisoy, HabitusVar mısın?/Güçlü Bir Yaşam İçin Öneriler, Doğan Cüceloğlu, KronikSaray ve Ötesi, Halid Ziya Uşaklıgil, KapıMahkûmların Şafağı/Özyaşamöyküsü 1921-1946, Zaven Biberyan, çev. Deniz Kureta, ArasYa Siz Nasılsınız Dr. Sacks?/Bir Oliver Sacks Portresi, Lawrence Weschler, çev. Ebru Kılıç, DomingoBir Vatan Evladının Notları, James Baldwin, çev. Suat Ertüzün, CanÇocuk Düşmanlığı, Elisabeth Young-Bruehl, çev. Aksu Bora, MetisAçıklığa Doğru, Asuman Susam, EverestDante/Seküler Dünyanın Şairi, Erich Auerbach, çev. Ceren Can Aydın, AlfaPara Ne Söyler Biz Ne Anlarız, Meltem Reyhan, İndigoSeçtiğimiz Gelecek, Christiana Figueres, Tom Rivett-Carnac, çev. Şafak Tahmaz, Siyah KitapKral Öldü Yaşasın Kral, Ali Akyıldız, TimaşSon Kadın, Şaziye Karlıklı, DoğanJön Türkler/Osmanlı İmparatorluğu’nu Kurtarma Mücadelesi, Feroz Ahmad, çev. Tansel Demirel, İş KültürYabani Ot Toplayıcısı, Elif Türkölmez, Çınar YayınlarıKadın Kurtuluş Hareketi, Ebru Pektaş, YordamBitkisel Hafıza ve Bibliyofili Üzerine Diğer Yazılar, Umberto Eco, çev. Leyla Tonguç Basmacı, AlfaBüyük Taarruz, Selim Erdoğan, Kronik YayınlarıMuz Ne Kadar Kötüdür?/Her Şeyin Karbon Ayak İzi, Mike Berners-Lee, çev. Tuğba Elçin, Yeni İnsanÇalış(ma)mak: Daha Ciddi Bir Mesai, Josh Cohen, çev. Burcu Halaç, SelDiplomasi Tarihi (4 cilt), Ferhat Balekoğlu, Doğu BatıTrajedi, Terry Eagleton, çev. Cem Alpan, TellektDeğişme İsteği/Erkekler, Erkeklik ve Sevgi, bell hooks, çev. Zeynep Kutluata, BGSTKonuşmalar, Konfüçyüs, çev. Giray Fidan, İş KültürKadehlerdeki Dudak İzleri, Şengül Kılıç Hristidis, OverteamGalata, Turan Akıncı, RemziRevnakoğlunun İstanbul’u, Mustafa Koç , Fatih Belediyesi Yay Mars ve Venüs’ün Ötesinde, John Gray, çev. Öykü Toros İrvana, Destek