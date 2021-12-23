2021'in en iyi 50 kitabı: Kurgu dışı

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1. Pandemi Zayiatı, Pınar Öğünç, İletişim: Sokağın sesini hikâyeleştirerek aktarmada mahir bir isim olan gazeteci-yazar Pınar Öğünç’ün pandeminin sıradan insanları nasıl etkilediğini gözler önüne seren bir söyleşi kitabı. Öğünç’ün salgının ilk döneminde, 23 Mart-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında, farklı meslek gruplarından 35 kişiyle yaptığı görüşmeler önce Gazete Duvar’da yazı dizisi olarak yayımlanmıştı. Sistemin krizlerden beslendiğini bir kere daha anladığımız; krizi, yaşandığı esnada kayda geçen canlı bir arşiv...

