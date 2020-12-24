2020'nin en iyi kitaplarÄ±: Edebiyat

Ayfer TunÃ§

1.Â OsmanÂ - Ayfer TunÃ§, Can YayÄ±nlarÄ±Â

YazarÄ±nÄ±n deyiÅŸiyle â€˜bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ romanÄ±â€™... TunÃ§â€™un â€˜YeÅŸil Peri Gecesiâ€™ adlÄ± eserini okuyanlarÄ±n bir parÃ§a tanÄ±ÅŸÄ±k olduÄŸu ama asÄ±l olarak iÃ§ini dÄ±ÅŸÄ±nÄ± ÅŸimdi Ã¶ÄŸrenecekleri bir karakterin, Osmanâ€™Ä±n â€˜hayat macerasÄ±â€™. Osmanâ€™Ä±n TÃ¼rkiyeâ€™nin 90â€™larÄ±ndan bugÃ¼ne uzanan hayatÄ±nÄ±; hem kendisinin hem de ona deÄŸmiÅŸ kiÅŸilerin anlatÄ±mÄ±yla okurken memleketin kÃ¼ltÃ¼rel ve sosyal deÄŸiÅŸimini de sezinledik, takip ettik. Ã‡arpÄ±cÄ± hikÃ¢yesi, karaktere farklÄ± aÃ§Ä±lardan bakma ÅŸansÄ± veren kurgusu, Osmanâ€™Ä±n, Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸe yaklaÅŸtÄ±kÃ§a baÅŸkalaÅŸan duygularÄ± eÅŸliÄŸinde 504 sayfa boyunca heyecanla sÃ¼rÃ¼klendik durduk. Bir yandan da Osmanâ€™a karÅŸÄ± ne hissedeceÄŸimizi bir tÃ¼rlÃ¼ bilemedik. Etkisi okuru kolay bÄ±rakmayan gÃ¼Ã§lÃ¼ bir roman olarak hafÄ±zalarÄ±mÄ±za yerleÅŸti. Bahar Ã‡uhadar



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2.Â YaÅŸadÄ±nÄ±z Ã–ldÃ¼nÃ¼z, Bir AnlamÄ± OlmalÄ± Bunun - Selim Ä°leri, Everest

En vefakÃ¢r yazarlarÄ±mÄ±zdan, bir tÃ¼r â€˜edebiyat arkeoloÄŸuâ€™ olan Selim Ä°leri; Ahmet Hamdi TanpÄ±narâ€™Ä±, TÃ¼rk edebiyatÄ±nÄ±n bu en kÄ±ymetli yazarÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ±, eserlerini, kiÅŸilerini alÄ±p bir roman yaratmÄ±ÅŸ. TanpÄ±nar hem yaÅŸarken deÄŸer verilmeyen eserleriyle hem de yaÅŸamÃ¶ykÃ¼sÃ¼ ve kiÅŸiliÄŸiyle â€˜YaÅŸadÄ±nÄ±z Ã–ldÃ¼nÃ¼z, Bir AnlamÄ± OlmalÄ± Bununâ€™un konusu olmuÅŸ. Roman, kahramanlarÄ±ndan TanpÄ±narâ€™a, TanpÄ±narâ€™dan eserlerinin kahramanlarÄ±na uzanÄ±yor. Selim Ä°leri, kahramanÄ±na nesnel bir bakÄ±ÅŸla, bir insanÄ±n tamamen iyi ya da kÃ¶tÃ¼ olmayacaÄŸÄ± bilinciyle yaklaÅŸÄ±yor, onu anlamaya, konumlandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. TanpÄ±narâ€™dan unutulmaz bir roman kahramanÄ± yaratÄ±yor. Metin CelÃ¢lÂ



3.Â Hamamname - Murathan Mungan, Metis

Murathan Mungan Ã¼zerinde yÄ±llarca Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± â€˜Hamamnameâ€™de, hamamla ilgili tÃ¼m Ã§aÄŸrÄ±ÅŸÄ±mlarÄ±n izini sÃ¼rÃ¼yor. Ã–lÃ¼msÃ¼z hamam cininin sulara kapÄ±lÄ±p zaman ve mekÃ¢n deÄŸiÅŸtirmesiyle de suyun Ã§aÄŸrÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± hemen her konuya Ä°stanbulâ€™la baÄŸlantÄ±sÄ± iÃ§inde deÄŸiniyor. Ã‡eÅŸmeleri, sarnÄ±Ã§larÄ±, kÃ¼lhanlarÄ± anlatÄ±rken bir bakÄ±yorsunuz, Ä°stanbulâ€™un rÃ¼zgÃ¢rlarÄ±na, BoÄŸazâ€™Ä±n akÄ±ntÄ±larÄ±na, balÄ±kÃ§Ä±larÄ±na geÃ§miÅŸ. Ãœstelik her ÅŸeyi gÃ¼zel bir edebi dille anlatsa da isim vermeyi de ihmal etmiyor. AnlattÄ±klarÄ± somutlaÅŸÄ±yor. Ä°stanbulâ€™un o hamamlarÄ±nÄ±, Ã§eÅŸmelerini, su kaynaklarÄ±nÄ± gidip gÃ¶rmek arzusuyla doluyorsunuz... Metin CelÃ¢l



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4. Sus Barbatus! 2 - Faruk Duman, YapÄ± Kredi YayÄ±nlarÄ±

5. Ev - Nermin YÄ±ldÄ±rÄ±m, Hep Kitap

6. Kantolar - Ezra Pound, Ã§ev.: Efe Murad, YapÄ± Kredi YayÄ±nlarÄ±

7. YetiÅŸkinlerin Yalan HayatÄ± - Elena Ferrante, Ã§ev.: Eren YÃ¼cesan Cendey, Everest

8. DÃ¼rÃ¼st YalancÄ± - Tove Jansson, Ã§ev.: Yonca Mete Soy, Siren

9. YarÄ±n Berbat Bir GÃ¼n - Dorothy Parker, Ã§ev.: BaÅŸak BekiÅŸli, Delidolu

10. KÄ±z, KadÄ±n, Ã–teki - Bernardine Evaristo, Ã§ev.: Ebru KÄ±lÄ±Ã§, DoÄŸan Kitap

11. AyrÄ±lÄ±k Ã‡eÅŸmesi SokaÄŸÄ± - SelÃ§uk Altun, Ä°ÅŸ KÃ¼ltÃ¼r

12. Delibo - Murat Uyurkulak, Can YayÄ±nlarÄ±

13. Dans Dans Dans - Haruki Murakami, Ã§ev.: Ali Volkan Erdemir, DoÄŸan Kitap

14. Evrensel ÅžarkÄ±/Canto General - Pablo Neruda, Ã§ev.: Adnan Ã–zer, Can YayÄ±nlarÄ±

15. GÃ¼nler Aylar YÄ±llar - Yan Lianke, Ã§ev.: Erdem Kurtuldu, Jaguar YayÄ±nlarÄ±

16. AÄŸabey - Mahir GÃ¼ven, Ã§ev: Ebru ErbaÅŸ, Can

17. Son - Karl Ove Knausgaard, Ã§ev.: Haydar Åžahin, Monokl

18. Ahitler - Margaret Atwood, Ã§ev.: Canan SÄ±lay, DoÄŸan Kitap

19. Sen ve Kendin - Necati Tosuner, Ä°ÅŸ KÃ¼ltÃ¼r

20. Lise Ã–ÄŸretmeni Pedersenâ€™in Ãœlkemize Musallat Olan BÃ¼yÃ¼k Siyasi UyanÄ±ÅŸa Dair AnlatÄ±sÄ± - Dag Solstad, Ã§ev.: Banu GÃ¼rsaler Syvertsen, YKY

21. Ceza Kanunu 353. Madde -Tanguy Viel, Ã§ev.: Mehmet Emin Ã–zcan, Ä°letiÅŸim

22. KÃ¶tÃ¼ Kalp - AslÄ± Tohumcu, Can

23. Tokyoâ€™nun Son Ã‡ocuklarÄ± - Yoko Tawada, Ã§ev.: HÃ¼seyin Can Erkin, Siren YayÄ±nlarÄ±

24. ArkadaÅŸlarÄ±m - Emmanuel Bove, Ã§ev.: Ebru ErbaÅŸ, Can YayÄ±nlarÄ±

25. Maymun YÄ±lÄ± - Patti Smith, Ã§ev.: Seda ErsavcÄ±, Domingo

26. Mavi Bilet - Sophie Mackintosh, Ã§ev.: BegÃ¼m Kovulmaz, Can

27. Oduncular - Roy Jacobsen, Ã§ev: Deniz Canefe, YKY

28. KitaplarÄ± Kurtaran Kedi - Sosuke Natsukawa, Ã§ev.: H. Can Erkin, Turkuvaz Kitap

29. Atmaca - Hikmet HÃ¼kÃ¼menoÄŸlu, Can

30. Ne Rezalet - Paulina Flores, Ã§ev.: Zeynep Ã‡elikel, Notos

31. BurasÄ± Radyo Åžarampol - ÅžÃ¼kran YiÄŸit, Ä°letiÅŸim

32. Piyango ve DiÄŸer Ã–ykÃ¼ler - Shirley Jackson, Ã§ev.: Berrak GÃ¶Ã§er, Siren

33. SÃ¼r PulluÄŸunu Ã–lÃ¼lerin Kemikleri Ãœzerinde - Olga Tokarczuk, Ã§ev.: NeÅŸe Taluy YÃ¼ce, TimaÅŸ

34. Ã–lÃ¼mÃ¼n AdÄ± - Klester Cavalcanti, Ã§ev.: Serhat Tunca, Alakarga

35. Elden DÃ¼ÅŸme DÃ¼nya - Wilhelm Genazino, Ã§ev.: Tevfik Turan, Jaguar Kitap

36. Toprak - Robert Seethaler, Ã§ev.: Regaip Minareci, TimaÅŸ YayÄ±nlarÄ±

37. Son Vagon - Angeles Donate, Ã§ev.: Keziban Acarlar, Kutu YayÄ±nlarÄ±

38. AÃ§Ä±k KaldÄ±kÃ§a Defterim - Ebubekir EroÄŸlu, YKY

39. Yorgun Sevda - Ä°rfan YalÃ§Ä±n, h2o Kitap

40. KÄ±pÄ±rdamÄ±yoruz - Ä°smail GÃ¼zelsoy, DoÄŸan

41. YakÄ±nlÄ±k Mesafesi - Neslihan Ã–nderoÄŸlu, Can

42. Cuma KarasÄ± - Nana Kwame Adjei Brenyah, Ã§ev.: Taylan Taftaf, Ä°thaki

43. BabamÄ± Kim Ã–ldÃ¼rdÃ¼ - Edouard Louis, Ã§ev.: Ayberk Erkay, Can

44. Bul Beni - Andre Aciman, Ã‡ev.: Berrak GÃ¶Ã§er, Sel

45. Yedi AskÄ± Åžiirleri (Muallakalar) - Kolektif, Ã§ev.: Mehmet HakkÄ± SuÃ§in, KÄ±rmÄ±zÄ± Kedi

46. Makarâ€™Ä±n RÃ¼yasÄ± - Vladimir Korolenko, Ã§ev.: Karsu Ä°lksen FÄ±rat, VakÄ±fbank KÃ¼ltÃ¼r

47. ZamanÄ±n En KÄ±sa Hali - Cem AkaÅŸ, Can

48. Dersim Alexanderplatz - Ä°mran Ayata, Ä°letiÅŸim

49. Bir KadÄ±nÄ±n GÃ¶rÃ¼nmez YaÅŸamÄ± - Martha Batalha, Ã§ev.: Seda Ã‡Ä±ngay Mellor, Kafka Kitap

50. Ã‡imen YapraklarÄ± II - Walt Whitman, Ã§ev.: Fahri Ã–z, Ä°ÅŸ KÃ¼ltÃ¼r



KÄ°TAP JÃœRÄ°SÄ°: A. Ã–mer TÃ¼rkeÅŸ, Adnan BostancÄ±oÄŸlu, Ali Bulunmaz, AnÄ±l Mert Ã–zsoy, Bahar Ã‡uhadar, DoÄŸan HÄ±zlan, Efnan Atmaca, Elif TÃ¼rkÃ¶lmez, Eray Ak, Erhan Tekten, Erkan AktuÄŸ, Gamze Akdemir, GÃ¼lden Ã–ktem, Haydar ErgÃ¼len, Ä°hsan YÄ±lmaz, Ä°lker YaÅŸar, Metin CelÃ¢l, Necla Bayraktar, Ã–mer Erdem, Sibel Oral, Sinem DÃ¶nmez, Åženay Aydemir, YÃ¼cel KayÄ±ran.

