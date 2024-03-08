Ceyda Düvenci'den "Umarım kapı kapı gezmesin" sözlerine açıklama

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"EN AZ 4 SENE BU DİZİDE KALIP GEZMESİN"

Nazan Kesal yeni projesinden bahsederken "Yan Oda dizisinde yaşımın çok üstünde birini oynayacağım. Çok farklı bir karakter. Birbirine hiç benzemeyen iki ailenin aynı evin içinde yaşaması. Güzel bir iş, güzel bir senaryo" dedi. Ceyda Düvenci ise Kesal'e "En az dört sene bu dizide kalırsın da kapı kapı gezmek zorunda kalmazsın" ifadelerini kullandı.

Nazan Kesal ise "Kapı kapı gezmiyoruz bence. Çok ilginç karakterler ve roller geliyor yapımcılardan. Burada önemli seyirciyle buluşabilmesi. Yolumuz açık olsun" karşılığını verdi.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Düvenci'nin sözleri kısa sürede sosyal medyada çok konuşuldu. Gelen tepkiler karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Düvenci, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:





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SAYGISIZLIK YOK

Nazan Kesal ise yaptığı açıklamada " Bana kimse saygısızlık yapmadı" dedi.

