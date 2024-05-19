×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Ya sanat yapacaktım ya filozof olacaktım

Güncelleme Tarihi:

#OKAN Bayülgen#Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi#Dilek Tekintaş
Ya sanat yapacaktım ya filozof olacaktım
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 07:49

OKAN Bayülgen, Genç Günler adlı gençlik festivali kapsamında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen söyleşiye konuk oldu.

Haberin Devamı

Ünlü oyuncu, söyleşinin moderatörlüğünü üstlenen Dilek Tekintaş’ın, “Günümüzde artık herkesin sinemaya atlamaya çalıştığı bir zamanda siz tepe noktadan tiyatroya geçtiniz” sözlerine şöyle karşılık verdi: “Bunda Teoman ile aynı yaşa gelmiş olmamın nedeni büyük. Ya filozof olacaktım ya da eğitimini gördüğüm sanatı yapacaktım. Pandemi sonrasında herkesin yok olacağını düşündüğü tiyatro ya da sinema izleme meselesi aksine coştu, bütün dünyada böyle. Birlikte izleme; hem yayıncılık hem sanat tarafında duran bir insan olarak, bunu tahmin ettim. Kişisel nedenlerim de var elbette ancak objektif nedenler bu kararımda etkili oldu.”

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#OKAN Bayülgen#Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi#Dilek Tekintaş

BAKMADAN GEÇME!