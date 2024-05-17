Derviş Zaim’den bir ilk: Berzah

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“Berzah”, Lefkoşa’daki kültür, sanat ve arşiv merkezi Arkhe tarafından “Eklektik Manifest” adlı Lefkoşa Bienaline Giriş projesinin parçası olarak, Çağlayan semtinde 8 Haziran’da sergilenecek. Derviş Zaim, 2016 yapımı “Rüya” filminden 3 yıl sonra, filmdeki karakterlerin yer aldığı “Rüyet” romanını yayımlamıştı. Zaim, “Berzah” adlı enstalasyon-performansıyla da “Rüya” filmiyle başlayıp “Rüyet” romanıyla devam eden farklı disiplinlerdeki eserlerine çağdaş sanat alanından bir halka eklemeyi amaçlıyor.