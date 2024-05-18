'Yalan' dizisi kimin hayatı?

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Tanıtımlarda yer alan bir detay dikkatten kaçmadı. Melike’nin cezaevine girerken kızını ablasına emanet ettiği ve ablasının da bebeği sattığı görüldü. Bu olay yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi: Dizi, Metin Akpınar ve kızı Duygu’nun hikâyesi mi?



Fragmandaki “Melike’nin kızı, ünlü modacı Berrin Aksoy’un kızı Duru Aksoy” repliği dikkat çekti. Duru’nun Duygu Nebioğlu olup olmadığı merak konusu oldu. “Yalan”ın ilk bölümü 27 Mayıs Pazartesi akşamı ekrana gelecek.



“Yalan”ın kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Renan Bilek, Kubilay Tunçer ve Zeynep Eronat yer alıyor.