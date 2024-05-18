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Hakkında fuhuş suçlaması vardı... Eski sevgilisini dövüp yerde sürüklemiş.. Bu görüntüler ünlü yıldızın başını yakacak....

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#Sean Diddy Combs#Cassie Ventura#Aile İçi Şiddet
Hakkında fuhuş suçlaması vardı... Eski sevgilisini dövüp yerde sürüklemiş.. Bu görüntüler ünlü yıldızın başını yakacak....
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 10:02

Ünlü şarkıcı ve yapımcı Sean Diddy Combs, daha birkaç hafta önce evine yapılan polis baskınıyla gündemin ilk sıralarına yükselmişti. Bu kez de yine şarkıcı ve müzik yapımcısıyla ilgili tüyleri ürperten görüntüler ortaya çıktı.

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Amerikan CNN kanalı tarafından ele geçirilen bir videoda Sean Diddy Combs, eski sevgilisi Cassie Ventura'yı, kaldıkları bir otelde dövüp, tekmeler atıp yerlerde sürüklerken görülüyor.

Yeni ortaya çıkan görüntülerde Sean Diddy Combs'un, sevgilisinin yüzüne yumruk attığı da görülüyor.

Hakkında fuhuş suçlaması vardı... Eski sevgilisini dövüp yerde sürüklemiş.. Bu görüntüler ünlü yıldızın başını yakacak....

Tüyler ürperten videona Combs, Ventura'yı darp edip tekmeler atarken görülüyor.

Ünlü bir otelin güvenlik kamerasına takılan görüntülerin 2016 yılına ait olduğu belirtildi.

Eski sevgilisi Cassie Ventura, Combs'un kendisine fiziksel ve cinsel şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açmıştı.

Dava sonucunda eski çift anlaşma yapmış olsa da yeni ortaya çıkan bu görüntülerin ardından Ventura'nın bir kez daha tanık olarak mahkemede dinlenebileceği belirtiliyor.

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Hakkında fuhuş suçlaması vardı... Eski sevgilisini dövüp yerde sürüklemiş.. Bu görüntüler ünlü yıldızın başını yakacak....

Eski sevgilisi Ventura, Combs'un kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açmıştı. 

İleri sürülenlere göre o görüntüler çekildiği sırada Sean Diddy Combs sarhoştu. O sırada da sevgilisi Ventura'nın yüzüne yumruk atarak gözünün morarmasına neden oldu.

Combs, sarhoşluğunun da etkisiyle uyuyakalınca Cassie Ventura oradan kaçmaya çalıştı. Fakat tam o anda uyanan Sean 'Diddy Combs' ona bağırmaya başladı.

Genç kadın koridora yönelince ona yetişip darp etti, sonra da yerde sürükledi. Otelin koridorunda bulunan vazoyu alın Ventura'ya fırlattı.

Comb'un eski sevgilisi Ventura, geçen yılın kasım ayında ünlü yıldızı, kendisine fiziksel ve cinsel şiddet uyguladığı iddiasıyla dava etmişti.

Hakkında fuhuş suçlaması vardı... Eski sevgilisini dövüp yerde sürüklemiş.. Bu görüntüler ünlü yıldızın başını yakacak....

Avukatları yeni ortaya çıkan bu görüntülerin, Combs için sıkıntı yaratacağı görüşünde.

Eski çift birlikteyken çekilen bazı fotoğraflarında da Cassie Ventura'nın kol ve bacaklarındaki morluklar ve darp izleri dikkat çekmişti.

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Geçtiğimiz mart ayında Sean Diddy Combs'un sahip olduğu iki ayrı eve ABD polisi ve FBI tarafından ortak baskınlar düzenlenmişti.

Yapılan açıklamada Combs'un Miami ve Los Angeles'ta bulunan iki evine; bir süredir devam eden seks ticareti soruşturması kapsamında baskın yapıldığı belirtildi.

Sean Diddy Combs'un Miami'deki evine yapılan baskında mülkte bulunan birkaç kişinin elleri kelepçelenerek götürüldüğü görüldü. İddialara göre bunlardan biri ünlü yıldızın oğluydu.

 

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#Sean Diddy Combs#Cassie Ventura#Aile İçi Şiddet

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