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Kırımlı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, hikayesi gerçek mi? Kırımlı filmi ne zaman ve nerede çekildi?

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#Kırımlı Konusu#Kırımlı Nerede Çekildi#Kırımlı Oyuncuları
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 19:27

Murat Yıldırım, Selma Ergeç, Bülent Alkış, Gülçin Santırcıoğlu ve Burç Kümbetlioğlu gibi isimler gibi isimlerin yer aldığı Kırımlı filmi 18 Mayıs Cumartesi akşamı Star Tv ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Burak Arlıel’in oturduğu film, II. Dünya Savaşı sırasında Alman esir kamplarında rehin alınan Tatar Türk esirlerin yaşadıkları insanlık dramını ve çektikleri acıları konu alıyor. Peki, Kırımlı filmi nerede çekildi? İşte konusu ve oyuncuları!

1/5Kırımlı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, hikayesi gerçek mi Kırımlı filmi ne zaman ve nerede çekildi

18 Mayıs Cumartesi akşamı ekranlara gelen Kırımlı filmi konusu ve oyuncuları ile ekran karşısındakilerin dikkatini çekmeyi başardı. Cengiz Dağcı’nın 1956 tarihli romanı Korkunç Yıllar'dan esinlenerek beyazperdeye uyarlanan film Alman esir kamplarında rehin alınan Tatar Türk esirlerin yaşadıkları insanlık dramını ve çektikleri acıları konu alıyor.

2/5KIRIMLI FİLMİ KONUSU

KIRIMLI FİLMİ KONUSU

Film, Sovyet yönetimi ve II. Dünya Savaşı sırasında Kırım'da yaşayan Türklerin kaderini anlatıyor. 1920'lerde bir Sovyet okulunda Kiril alfabesini öğrenmeye zorlanan Sadık Turan filmin başkahramanıdır. II. Dünya Savaşı sırasında Kızıl Ordu'ya alınan Sadık, Almanlar tarafından esir alındı. Esaret altında, yardımlarıyla Kırım'ı kurtarmanın mümkün olacağını umarak onlarla işbirliği yapıyor. Bir Polonyalı olan Maria Kosecki ile tanışınca fikrini değiştirir ve Almanlara karşı savaşmaya başlar. Yakalanan Sadık, bir grup Türk ile birlikte Alman subayı Bauer'in komutanı olduğu bir çalışma kampına gönderilir. Sadık, kamptan kaçmayı başarır ve Maria ile birlikte Polonya'ya gider ve orada partizan birliklerinden birine katılır.

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3/5KIRIMILI FİLMİ HİKAYESİ GERÇEK Mİ

KIRIMILI FİLMİ HİKAYESİ GERÇEK Mİ?

Film, Cengiz Dağcı'nın 1956'da yayınlanan ilk romanı Korkunç Yıllar'dan yola çıkılarak senaryolaştırıldı.

4/5KIRIMLI FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ

KIRIMLI FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Kırımlı filmi çekim Afyonkarahisar ve Bolu Aladağlar da çekildi. Yapım, Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti projeleri arasında yer alıyor.

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5/5KIRIMLI FİLMİ OYUNCULARI

KIRIMLI FİLMİ OYUNCULARI?

Murat Yıldırım: Sadık Turan

Selma Ergeç: Maria Koseckhi

Ali Barkın: Halil

Baki Davrak: Bauer

Bülent Alkış: Mustafa

Joshy Peters: Schultz

Suavi Eren: Gestapo

Gülçin Santırcıoğlu: Anette

Burç Kümbetlioğlu: Kılıçbay

Emre Şen

Servet Bulut Bostan

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