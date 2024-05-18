18 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star 2024 2. dokunulmazlığı kim kazandı, potaya kim gitti?

18 Mayıs Cumartesi akşamı yayımlanan Survivor All Star 2024'ün 117. bölümü, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Mavi ve kırmızı takımlar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele etti. Oyunun gidişatı, zaman zaman sinirlerin gerildiği anlarla doluydu ve büyük bir çekişmeye sahne oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım yarışmacıları eleme potasına gitmediği için rahat bir nefes aldı. Peki, 18 Mayıs'ta Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı ve eleme adayı olarak kim belirlendi?