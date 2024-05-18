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18 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star 2024 2. dokunulmazlığı kim kazandı, potaya kim gitti?

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#18 Mayıs Survivor Eleme Adayı#Survivor Dokunulmazlık Oyunu#Survivor 2. Eleme Adayı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 22:22

Survivor 2024 All Star'ın 18 Mayıs tarihli bölümünde nefes kesen bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesinde, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları tüm güçlerini ortaya koyarak yarıştı. Heyecan dolu gecenin sonunda, dokunulmazlığı kaybeden takım eleme konseyine giderek bir yarışmacıyı eleme adayı olarak belirledi. 18 Mayıs'ta Survivor'da yaşananları kaçıran izleyiciler, dokunulmazlık oyununu kimin kazandığını ve eleme potasına hangi yarışmacının girdiğini merak ediyor. Peki, Survivor 18 Mayıs'ta dokunulmazlık oyununu kim kazandı ve eleme adayı kim oldu?

1/318 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star 2024 2. dokunulmazlığı kim kazandı, potaya kim gitti

18 Mayıs Cumartesi akşamı yayımlanan Survivor All Star 2024'ün 117. bölümü, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Mavi ve kırmızı takımlar, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele etti. Oyunun gidişatı, zaman zaman sinirlerin gerildiği anlarla doluydu ve büyük bir çekişmeye sahne oldu. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım yarışmacıları eleme potasına gitmediği için rahat bir nefes aldı. Peki, 18 Mayıs'ta Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı ve eleme adayı olarak kim belirlendi?

2/318 MAYIS SURVİVOR ALL STAR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI

18 MAYIS SURVİVOR ALL STAR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'ın 18 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanan 117. bölümünde, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kırmızı ve mavi takımların yarışmacıları bu oyun sırasında büyük bir rekabet içerisinde mücadele ettiler. Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı.

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3/318 MAYIS SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU

18 MAYIS SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden henüz belli olmadığı için eleme adayı da belli olmadı.

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#18 Mayıs Survivor Eleme Adayı#Survivor Dokunulmazlık Oyunu#Survivor 2. Eleme Adayı

BAKMADAN GEÇME!