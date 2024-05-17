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SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 16 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor All Star eleme düellosunu kim kazandı, Aleyna mı, Özgür mü? Şaşırtan isim veda etti; 'İstanbul'dan çağırıldım...'

Güncelleme Tarihi:

#Survivor Kim Elendi#Yarışma#Survivor Kim Gitti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 03:16

Survivor'da kim elendi, sorusunun cevabı perşembe akşamı eleme düellosu sonrası belli oldu. Artık hızlı elemelerin başladığı Survivor All Star'ın 16 Mayıs 2024 tarihli 115. son bölümünde, eleme potasında yer alan Atakan, Aleyna, Özgür ve Merve Aydın şampiyonluk hayalleri için eleme düellosunda mücadele verdi. Nefes kesen eleme düellosunun ilk turunda Merve Aydın ve Atakan potadan çıkarken, finale de Aleyna ve Özgür kaldı. Kadın ve erkek final düellosunda atışlarda rakibine yenilen bir isim Survivor 204 All Star'a veda etti. Survivor'dan elenen yarışmacının," Bu sabah uyandığımda kimseye söylemedim ama dün gece kabus görmüştüm. İstanbul'dan çağırıldığıma dair bir kabus gördüm." sözleri dikkat çekti. Peki, dün akşam (16 Mayıs) Survivor'dan kim gitti, eleme düellosunu kim kazandı? İşte, 16 Mayıs Perşembe Survivor eleme düellosunu kazanan isimler ve adaya veda eden son yarışmacı...

1/6SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 16 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor All Star eleme düellosunu kim kazandı, Aleyna mı, Özgür mü Şaşırtan isim veda etti; İstanbuldan çağırıldım...

Survivor All Star elenen isim dün geceki eleme heyecanı sonrası belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star'ın son bölümünde, eleme adayı olan 2 erkek 2 kadın yarışmacı, elenmemek için düelloda karşı karşıya geldi. Merve Aydın-Aleyna, Atakan-Özgür eşleşmesinde potadan Merve ve Atakan çıktı. Finalde ise Aleyna ve Özgür mücadelesi yaşandı. Atışlarda rakibine yeniden Aleyna Kalaycıoğlu elenerek Survivor'a veda etti. Peki, 16 Mayıs 2024 Pazar Survivor'dan kim elendi? Bu hafta Survivor'a veda eden isim kim oldu? İşte, dün gece Survivor All Star'dan elenen isim ve son bölümde yaşananlar.

2/6SURVİVORDAN KİM ELENDİ

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Heyecanına hız kesmeden devam eden Survivor All Star'da kadın ve erkeklerden oluşan karma düello heyecan yarattı. Survivor All Star'da eleme potasına bu hafta Atakan, Aleyna, Özgür ve Merve girmişti. Performans eşleşmesine göre ilk önce Aleyna ve Merve mücadele verdi. Bu etabın sonunda 5-2'lik skorla kazanan Merve Aydın eleme potasından çıktı.

BAKMADAN GEÇME!

3/6SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 16 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor All Star eleme düellosunu kim kazandı, Aleyna mı, Özgür mü Şaşırtan isim veda etti; İstanbuldan çağırıldım...

İkinci karşılaşmada ise bu kez Atakan ve Özgür parkura çıktı. 5 olanın kazandığı turda Atakan 5-4'lük skorla Özgür'ü yendi. Böylece eleme potasından çıkan ikinci isim Atakan oldu. Bu sonuçla eleme düellosunun finaline Özgür ve Aleyna kaldı.

4/6SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 16 MAYIS 2024 | Dün akşam Survivor All Star eleme düellosunu kim kazandı, Aleyna mı, Özgür mü Şaşırtan isim veda etti; İstanbuldan çağırıldım...

Üçüncü etapta bu kez Aleyna ve Özgür karşı karşıya geldi. Erkek ve kadın finalinin yaşandığı düelloda nefesler tutuldu. Atışlarda Özgür aldığı son sayı ile Aleyna'yı 5-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla Survivor'dan elenen son yarışmacı Aleyna oldu. Adaya veda eden Aleyna son kez duygularını dile getirdi.

BAKMADAN GEÇME!

5/6İSTANBULDAN ÇAĞIRILDIM

'İSTANBUL'DAN ÇAĞIRILDIM'

Survivor'dan elenen Aleyna, "Bu sabah uyandığımda kimseye söylemedim ama dün gece kabus görmüştüm. Ve buraya geldiğimden beri ilk defa bu kadar kötü bir kabustu. İstanbul'dan çağırıldığıma dair bir kabus gördüm. Dedim ki bakalım bugün ne olacak sonuç. Onu düşünmemeye çalıştım ama her şeyde bir hayır vardır.

Belki şuanda bugün elenmem benim için çok hayırlı. Çünkü her düellomda Allah'ın diyorum hayırlıysa lütfen kalayım değilse de gideyim. Benim için bu sene güzel geçti. Genel olarak baktığımda evet üzüldüğüm çok şey oldu ama mutlu olduğum da çok şey oldu. Performans açısında istediğimi ilk haftalarda verememiştim ama son haftalarda açıldığımı biraz daha hissettim. Rakipler bütün All Star kadrosu çok güçlü çok hızlılar. Onlara yetişebilmek de benim için çok zordu. Dışarıdan bakıldığında da daha hızlı gel atamıyorlar v.s bunların hepsinin önemi olduğu bir seneydi benim için. Kalbini kırdığım birisi olduysa kusura bakmasın lütfen. Herkesten hakkını helal etmesini isterim benim de hakkım helal olsun. Benim için bugün bitti. Ama inanın üzgün değilim .

Evet duygusalım büyük bir emek var benim için. Birçok şeyi durdurarak herkes gibi geldim. Döndüğümde beni neler bekliyor onu da merak ediyorum. Bu da aslında benim için hayatın bir sürprizi ve heyecanı. Çok mutluyum bu ailede olduğum için. Şuan veda vakti." dedi.

6/6YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Survivor All Star yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberimizde güncellenecektir.

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#Survivor Kim Elendi#Yarışma#Survivor Kim Gitti

BAKMADAN GEÇME!