'İSTANBUL'DAN ÇAĞIRILDIM'

Survivor'dan elenen Aleyna, "Bu sabah uyandığımda kimseye söylemedim ama dün gece kabus görmüştüm. Ve buraya geldiğimden beri ilk defa bu kadar kötü bir kabustu. İstanbul'dan çağırıldığıma dair bir kabus gördüm. Dedim ki bakalım bugün ne olacak sonuç. Onu düşünmemeye çalıştım ama her şeyde bir hayır vardır.



Belki şuanda bugün elenmem benim için çok hayırlı. Çünkü her düellomda Allah'ın diyorum hayırlıysa lütfen kalayım değilse de gideyim. Benim için bu sene güzel geçti. Genel olarak baktığımda evet üzüldüğüm çok şey oldu ama mutlu olduğum da çok şey oldu. Performans açısında istediğimi ilk haftalarda verememiştim ama son haftalarda açıldığımı biraz daha hissettim. Rakipler bütün All Star kadrosu çok güçlü çok hızlılar. Onlara yetişebilmek de benim için çok zordu. Dışarıdan bakıldığında da daha hızlı gel atamıyorlar v.s bunların hepsinin önemi olduğu bir seneydi benim için. Kalbini kırdığım birisi olduysa kusura bakmasın lütfen. Herkesten hakkını helal etmesini isterim benim de hakkım helal olsun. Benim için bugün bitti. Ama inanın üzgün değilim .



Evet duygusalım büyük bir emek var benim için. Birçok şeyi durdurarak herkes gibi geldim. Döndüğümde beni neler bekliyor onu da merak ediyorum. Bu da aslında benim için hayatın bir sürprizi ve heyecanı. Çok mutluyum bu ailede olduğum için. Şuan veda vakti." dedi.