Survivor All Star elenen isim dün geceki eleme heyecanı sonrası belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star'ın son bölümünde, eleme adayı olan 2 erkek 2 kadın yarışmacı, elenmemek için düelloda karşı karşıya geldi. Merve Aydın-Aleyna, Atakan-Özgür eşleşmesinde potadan Merve ve Atakan çıktı. Finalde ise Aleyna ve Özgür mücadelesi yaşandı. Atışlarda rakibine yeniden Aleyna Kalaycıoğlu elenerek Survivor'a veda etti. Peki, 16 Mayıs 2024 Pazar Survivor'dan kim elendi? Bu hafta Survivor'a veda eden isim kim oldu? İşte, dün gece Survivor All Star'dan elenen isim ve son bölümde yaşananlar.