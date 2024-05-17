Demet Özdemir: Aşkı akışına bırakıyorum

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Kapağını süslediği derginin sorularını da yanıtlayan ünlü oyuncu, uzun zaman sonra ilk kez çalışmaya ara verdiğini belirterek bu dönemi nasıl geçirdiğini anlattı: “İhmal ettiğim, ertelediğim ne varsa bu süreçte yapmaya özen gösteriyorum. Gitmek istediğim ülkelere gidiyorum, oralarda çok kısa süre bile olsa yaşıyor gibi hissetmeye gayret ediyorum. Alarm kurmadan uyanmanın keyfini çıkarıyorum. Aslına bakarsanız ertelediğim yatırımların peşindeyim; ülke görmek, dillerini öğrenmeye çalışmak. Çok film izlemeye gayret ediyorum; kenarda köşede kalmış, belki de çok izlenmemiş filmler dahil.”



NE ZAMAN KAPILACAĞIN BELLİ OLMUYOR



Oyuncu, hayatının nasıl bir döneminde olduğunu şöyle anlattı: “Hayatımın çok ders aldığım, içsel olarak dönüşümüm için hazır olduğum bir dönemindeyim. Koşarken kendimde ihmal ettiğim yönlerimi onardığım ve pozitif bir şekilde hayata devam ettiğim bir dönem. Şu sıralar mottom: Pişmanlıklar zaman kaybı değil, farkına varmamak ciddi bir zaman kaybı. Farkındalık her şeyin önünde.” Özdemir, ilişkiler konusunda da “Aslında akışa bıraktığım bir dönemimdeyim, ne zaman ve nerede kapılacağın belli olmuyor. Ben de o akışa teslim oldum. Dinginim, sakinim, huzurlu ve mutluyum” dedi.

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