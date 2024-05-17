×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, birinci kim oldu 17 Mayıs 2024? | Yemekteyiz birincisi ve puan durumu belli oldu! İşte Zuhal Topal'la Yemekteyiz 75 bin TL'nin sahibi...

Güncelleme Tarihi:

#Yemekteyiz Birincisi#Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kim Kazandı#Yemekteyiz Kazananı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 20:13

Yemekteyiz kim kazandı, sorusu 17 Mayıs Cuma akşamı yapılan haftanın finaliyle cevabını buldu. Tv8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan sevilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Yemekteyiz'in finalinde, Gülpınar Hanım, Batuhan Bey, Nadir Bey, Hümeyra Hanım ve Duygu Hanım'ın puanları belli oldu. Zuhal Topal'ın puanlarının da etkili olduğu yarışmada, hafta boyunca toplamda 10 puan alan Nadir Bey beşinci olurken, 29 puana ulaşan bir yarışmacı da Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi olarak 75 bin TL'yi kazandı. Peki, bu hafta Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte, Yemekteyiz puan durumu ve haftanın şampiyonu.

1/3Zuhal Topalla Yemekteyiz kim kazandı, birinci kim oldu 17 Mayıs 2024 | Yemekteyiz birincisi ve puan durumu belli oldu İşte Zuhal Topalla Yemekteyiz 75 bin TLnin sahibi...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bir final heyecanı daha geride kaldı. Büyük ödülü 75 bin TL olan sevilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Yemekteyiz'de cuma günü Duygu Hanım yarıştı. Menüsü ile eleştiri oklarının hedefi olan Duygu Hanım'ın misafirlerini ağırlamasının ardından haftanın puanlamasına geçildi. Oylama sonuçları ile Yemekteyiz birincisi 29 puan alan Duygu Hanım oldu. Toplamda 10 puan alan Nadir Bey ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz sonuncusu seçildi. Peki, 17 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve puan tablosu.

2/3ZUHAL TOPALLA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 17 Mayıs 2024 Cuma akşamı verilen oylar açıklandı.

Sunucu Zuhal Topal'ın da oylarının geçerli olduğu yarışmada oy dağılımı şöyle oldu;

Haftanın sonuncusu Nadir Bey oldu. Yarışmacı toplamda 10 puan alarak büyük ödüle veda etti.

BAKMADAN GEÇME!

3/3Zuhal Topalla Yemekteyiz kim kazandı, birinci kim oldu 17 Mayıs 2024 | Yemekteyiz birincisi ve puan durumu belli oldu İşte Zuhal Topalla Yemekteyiz 75 bin TLnin sahibi...

Haftanın dördüncüsü Batuhan Bey ve Hümeyra Hanım oldu. İki yarışmacı Zuhal Topal'dan ve yarışmacılardan toplamda 17 puan aldı.

Haftanın ikincisi Gülpınar Hanım oldu. Toplamda 24 puan alan yarışmacı büyük ödüle veda etti.

Haftanın birincisi ise Duygu Hanım seçildi. Duygu Hanım toplamda aldığı 29 puanla 75 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yemekteyiz Birincisi#Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kim Kazandı#Yemekteyiz Kazananı

BAKMADAN GEÇME!