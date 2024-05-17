Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bir final heyecanı daha geride kaldı. Büyük ödülü 75 bin TL olan sevilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Yemekteyiz'de cuma günü Duygu Hanım yarıştı. Menüsü ile eleştiri oklarının hedefi olan Duygu Hanım'ın misafirlerini ağırlamasının ardından haftanın puanlamasına geçildi. Oylama sonuçları ile Yemekteyiz birincisi 29 puan alan Duygu Hanım oldu. Toplamda 10 puan alan Nadir Bey ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz sonuncusu seçildi. Peki, 17 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve puan tablosu.