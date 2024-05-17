Türkiye turnesine vize engeli

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Genç müzisyen savaş döneminde önce Türkiye’ye, ardından Almanya’ya göç etmişti. Kaçak geçişi nedeniyle Türkiye’den cezai yaptırım alan Amo988, yaz ayları için 30 konserlik bir turne planlıyordu. Ancak hakkındaki ceza eylül ayında sona ereceğinden, turnenin ertelenmesi gündeme geldi.

Resmi yetkililerle yapılan görüşmeler devam ederken, Amo988’in Türkiye’ye girişi konusunda henüz bir çözüm bulunamadı. Şarkıcı, izin çıkmaması halinde 18 Mayıs’ta Dorock XL’da yapılması planlanan ve tüm biletleri satılan konserine de katılamayacak.