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Türkiye turnesine vize engeli

Güncelleme Tarihi:

#Amo988#Türkiye Turnesi#Vize Engeli
Türkiye turnesine vize engeli
Cansu Topçu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 09:47

IRAK asıllı şarkıcı Amo988’in Türkiye turnesi vize engeline takıldı.

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Genç müzisyen savaş döneminde önce Türkiye’ye, ardından Almanya’ya göç etmişti. Kaçak geçişi nedeniyle Türkiye’den cezai yaptırım alan Amo988, yaz ayları için 30 konserlik bir turne planlıyordu. Ancak hakkındaki ceza eylül ayında sona ereceğinden, turnenin ertelenmesi gündeme geldi.

Resmi yetkililerle yapılan görüşmeler devam ederken, Amo988’in Türkiye’ye girişi konusunda henüz bir çözüm bulunamadı. Şarkıcı, izin çıkmaması halinde 18 Mayıs’ta Dorock XL’da yapılması planlanan ve tüm biletleri satılan konserine de katılamayacak. 

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#Amo988#Türkiye Turnesi#Vize Engeli

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