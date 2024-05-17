Perşembenin galibi değişmedi... Kızına çok yaklaşan Azem ne yapacak?

Haberin Devamı

İnci Taneleri’nin yayınlanan yeni bölümüne iki kardeşin kavuşması damga vurdu. Nehir (Sera Kutlubey), kardeşi Cihan’a (Kubilay Aka) babaları Azem (Yılmaz Erdoğan) ile neden görüştüğünü sordu. Azem’i annelerinin katili olarak nitelendiren Nehir, kendi hikayesini de kardeşi ile paylaştı. Nişanlısı Arcan ve kayınvalidesi Mahun Hanım ile yaşadığı problemlere değinen Nehir, kardeşi Cihan’ı Azem’den uzak durması konusunda uyardı.

DİLBER’DEN STRATEJİK HAREKET

Zahir (Mustafa Yıldıran) tahliye olduktan sonra Dilber’in gönlünü almaya karar verdi ve işe otele yerleşmekle başladı. Dilber’e karşı alışılmışın dışında sevgi dolu yaklaşmaya karar veren Zahir, Dilber’in odasına boncuktan yapılmış bir kuş bıraktı. Dilber hediyenin Azem’den geldiği sansa da otel lobisinde Zahir’i görünce şoke oldu. Zahir’in bu tavırlarına kayıtsız kalmayan Dilber ise ona iyi davranmaya başladı. Tüm bu yaşananlara anlam veremeyen Yıldız’a ilk açıklama da Dilber’den geldi. Dilber, Zahir için yeni bir taktik uyguladığını Yıldız ile paylaştı.

Haberin Devamı

AZEM VE NEHİR YILLAR SONRA AYNI MEKANDA

İnci Taneleri’nin final sahnesi izleyicileri bir kez daha ekran başına kilitledi. Nehir’in Azem ile aynı restoranda bulunduğu o anlarda nefesler tutuldu. Babası Azem’i karşısında gören Nehir hızlı bir şekilde mekandan uzaklaşırken; Piraye’nin “Arcan değil mi o?” sözleri Azem’in dikkatini çekti. Azem’in Piraye ve Ayça sayesinde Nehir’e ulaşıp ulaşamayacağı ise dizinin yeni bölümünde belli olacak.

TÜM KATEGORİLERDE 1’İNCİ

İnci Taneleri’nin 15’inci bölümü yine izleyicinin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Duygusal sahneleri ile dikkat çeken bölüm üç kategoride de yüksek izlenme rakamlarına ulaşarak reytinglerin zirvesine oturdu. Çarpıcı diyalogları ve dram sahneleri ile ekrana gelen bölüm reytinglerin yanı sıra; sosyal medyada da TT listelerinde yer aldı.

Haberin Devamı

GÜÇLÜ KADRO, GÜÇLÜ SENARYO

BKM imzalı “Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan yer alıyor. Herkesin ‘inci’likli bir hikayesinin olduğu projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

“Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri” yeni bölümleri ile perşembe akşamları Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.